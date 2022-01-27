2022情人節｜女生最想收到的禮物！送花以外10款貼心推介！

再過不久又到2月14情人節，男人們勢必施展渾身解數為另一半帶來驚喜。鮮花不再是情人節禮物的唯一選擇，男士們不妨因應另一半的特質，精心挑選貼心又實用的禮物，保證女朋友一定喜歡！



男士們不妨因應另一半的特質，精心挑選貼心又實用的禮物 (圖片: FreePik)

貪靚女友至愛！美顏、美髮必備神器

SOLIS — 負離子熱能美髮造型梳



Solis負離子熱能美髮造型梳

擁有一把秀麗的長髮是每個女生的一大夢想，奈何打理頭髮的功夫甚多，想打造不同的精緻造型更要出動直髮夾、電髮夾等美髮用品，實在耗時。Solis負離子熱能美髮造型梳採用3D防燙陶瓷面板梳齒及多倍負離子發射器，有效呵護秀髮；秋冬可防靜電、防毛躁，頭髮不再易打結，更可完成簡單造型，一把梳就能滿足多個功能，一定能獲另一半歡心！

➤SOLIS 索利斯 負離子熱能美髮造型梳 (香檳金) $678。

EMAY PLUS​ — 淨透潔膚儀



EMAY PLUS​ 淨透潔膚儀

美容院解封日遙遙無期，想安坐家中都可享受美容院級的護理享受，讓另一半重拾嫩滑細緻、充滿光澤的健康美肌？EMAY PLUS​ 淨透潔膚儀配備3個不同潔面刷頭，隨時替換以配合不同潔面需要；矽膠刷頭可​徹底卸妝​、軟毛刷頭用於​溫和潔面​，換上硬毛刷頭更可深入​去角質​。每分鐘高達約8,000次振動，有效清潔皮膚毛孔內的污垢物、多餘油脂分泌及老化角質。

➤EMAY PLUS​ 淨透潔膚儀 $680。

Dr PAIN x 意一堂 — 真珠粉



台灣「美容大王」大S徐熙媛曾分享獨門保養法則，指每天食用珍珠粉能去斑美白（Instagram/@hsushiyuan）

近年東方美容法盛行，不少女生會選用中醫養生概念的保養品，由內到外作調理，從根本改善肌膚問題。台灣「美容大王」大S徐熙媛曾分享獨門保養法則，指每天食用珍珠粉能去斑美白、延緩皮膚老化，養出美白肌。來自台北的「意一堂真珠粉」遵循古法炮製工序，將嚴選的高品質真珠，研磨至奈米級幼細的粉狀。想另一半時刻散發動人光采，不如買一瓶當情人節禮物！

➤Dr PAIN x 意一堂真珠粉 $2,600。

慵懶系女生居家好物 輕鬆趕走酸痛、疲勞

Me Mignon — 5合1美顏修身按摩儀



收工時都可以輕鬆在家美容或按摩，舒緩疲勞

修身是女性一生的事業！Me Mignon 5合1美顏修身按摩儀集合多項技術於一機，包括EMS微電流、RF射頻、5種美容彩光，用以按摩面部即可得到緊緻效果；而用於手腳、肩頸則可通淋巴排毒、消除肌肉疲勞。不論另一半是每日對住電腦的OL，還是需要長期站立的工種，收工時都可以輕鬆在家美容或按摩，舒緩疲勞。各位暖男更可主動幫另一半按摩，令關係升溫！

➤Me Mignon 5合1美顏修身按摩儀 $799。

mooyee — H2微電流溫感按摩器



mooyee H2 微電流溫感按摩器

機身只有手掌大小的mooyee H2 微電流溫感按摩器，小巧便攜。它加入首創技術的「EMS微電流+石墨烯」技術，能調節不同溫度、強度、模式，可於身體各部位模擬出揉捏、肘壓、刮痧、推拿等按摩技巧；而石墨烯產生的遠紅外線，有助舒緩疼痛及炎症問題，可達到類似物理治療的效果。如果另一半經常煲劇煲到頸梗膊痛，這無疑是最佳選擇！

➤mooyee H2 微電流溫感按摩器 $299。

Vonmie — EMS纖形塑身腰帶



VONMIE 纖形塑身腰帶

VONMIE 纖形塑身腰帶在日本好評如潮，獲得不少網紅、博主推薦。產品運用了與腳部按摩墊一樣的EMS微電流技術，以微電流技術來摸擬肌肉運動的動作，去達到按摩舒緩、修腰減腩、加強運動等的效果，特別適合長期坐、較少運動人士使用。只需把腰帶戴上腰間，讓它與皮膚直接接觸即可瘦身燃脂、鍛鍊核心肌力，令原本鬆鬆垮垮的肉變得緊緻，重新找回線條感。對於不愛運動但又想瘦的另一半而言，必是塑身恩物！

➤Vonmie EMS纖形塑身腰帶 $499。

實用家電、寢具推介 持家型女友必定喜歡！

Turbo Italy — 迷你多功能煮飯盒



一般上班族都會為節省餐費而自備午餐盒，但隔夜飯菜的營養會隨翻熱而流失，甚至釋放致癌物。Turbo Italy 迷你多功能煮飯盒只需15分鐘即可完成烹調，更可用作燒烤及火鍋；外形小巧輕便，又易於清潔，每天攜帶都不會有負擔！如果女朋友平日都會帶飯，不妨送她一個多功能煮飯盒，讓她在公司都可以有新新鮮熱辣的飯餸食。

➤Turbo Italy 迷你多功能煮飯盒 (青瓷綠) TLB-CP8G $398。

Turbo Italy — 三合一多功能萬用鍋



Turbo Italy 三合一多功能萬用鍋具有不粘烤盤、鋁製涮鍋及章魚燒燒烤盤，可涮烤雙用；設有四段火力控制，用以蒸、煮、烤 及火鍋都可以。疫情嚴重，外出食飯風險大，不如兩口子在家體驗煮食樂趣吧！

➤Turbo Italy 三合一多功能萬用鍋 TMC-803 $498。

Turbo Italy — 手提摺叠蒸氣小熨斗



Turbo Italy 手提摺叠蒸氣小熨斗

女人有不少靚衫都需要定期保養才會穿得靚，但一般熨斗使用步驟繁複；如果想女朋友輕鬆打理衣櫥，可以選擇Turbo Italy 手提摺叠蒸氣小熨斗！產品設計小巧精緻，外觀時尚，只需45秒即可輸出強勁蒸氣，陶瓷金屬燙板使衣物更貼服，不論濕燙、乾燙、各種材質都適用，更設過熱自動斷電保護，必定用得開心又安心！

➤Turbo Italy 手提摺叠蒸氣小熨斗 (珍珠白) TGS-F30W $368。

DPM睡對點 — 點對點枕



DPM睡對點 點對點枕

香港人生活急促，工作壓力繁重；忙碌一天後想回家補個眠，上床後卻久久未能入睡或半夜經常輾轉反側，實在痛苦！要有良好的睡眠質素，首先要有個舒適枕頭！DPM睡對點 點對點枕採用其專利枕芯設計，將枕頭劃分為仰睡區及側睡區，按照不同體型分為 3 個基本尺碼，半夜睡姿隨意轉都能安枕無憂；再加上澳洲 HealthGuard™ 防蟎抑菌的技術處理，有效抑制細菌滋生，即使鼻敏感人士都能安心使用！絕對是送給摯愛的貼心首選！

➤DPM睡對點 點對點枕 (跟調整墊) $869.4。

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