消費券攻略2022｜多款小資家電推薦 全方位提升生活品質！

本年度第一期消費券剛剛到手，今次消費券使用期限約七個月，直至今年10月31日；不少市民會選擇作日常或交通用途，以節省生活開支，亦有人會購買小型家電，為家居生活增添便利。小編將於本人向各讀者推薦多款小資家電，價錢相宜之餘，又可全方位提升生活品質。

今次消費券使用期限約七個月，直至今年10月31日 (圖片: 政府網頁)

居家美容無難度 專業潔膚儀、按摩儀帶給你美容院享受

EMAY PLUS​ 淨透潔膚儀配備3個不同潔面刷頭，隨時替換以配合不同潔面需要；矽膠刷頭可​徹底卸妝​、軟毛刷頭用於​溫和潔面​，換上硬毛刷頭更可深入​去角質​。每分鐘高達約8,000次振動，有效清潔皮膚毛孔內的污垢物、多餘油脂分泌及老化角質；即使安坐家中都可享受美容院級的護理享受，重拾嫩滑細緻、充滿光澤的健康美肌。

EMAY PLUS​ 淨透潔膚儀

➤EMAY PLUS 淨透潔膚儀 $ 680。

EMAY PLUS 溫冷排毒按摩儀具備溫熱、冷凍及振動功能，有助促進血液循環、消退浮腫、紓緩敏感瘀紅。產品特設特大雙波浪機頭，有效緊貼面部及身體各部位輪廓，配合每分鐘高達8,500次振動頻率，不只能用於面部，更能對準身體各個淋巴及穴位反射區，享受私密的淋巴排毒按摩，在家輕鬆美肌從此不是夢！

EMAY PLUS 溫冷排毒按摩儀用法

➤Emay Plus 溫冷排毒按摩儀(多色) $599。

家居清潔要做足 防塵防蟎必備法寶

配合香港蝸居生活，傳統大容量的吸塵機已陸續被淘汰，取而代之是節省空間的手提式吸塵機，但仍有不少消費者會擔心其吸力及續航能力。Magic Living 手提無線吸塵機吸力大。續航時間長，採用旋風式過濾技術，配設伸縮管及兩種清潔模式，可多角度靈活吸塵、滿足多個清潔需求，邊角灰塵亦無所遁形，加上可水洗的HEPA過濾網，可徹底清除家中塵埃。

➤Magic Living 手提無線吸塵機-伸縮款 $ 880。

香港天氣潮濕，有利塵蟎繁殖，尤其床單、枕頭等充滿人類皮屑的位置，更是塵蟎滋生的溫床，與塵蟎共眠分分鐘會引發塵蟎過敏，出現流鼻水、流眼淚、打噴嚏、喘氣等症狀。部分人會選擇以吸塵機清潔床舖，但反而會將塵蟎的排泄物和屍骸吹起，連同灰塵四散於室內，因此建議本身患有鼻敏感、濕疹、哮喘等容易過敏人士，每晚臨瞓前先以除塵蟎機清潔。

Turbo Italy UV除塵蟎機採用UV紫外線，配合滾刷式及雙重過濾設計，每分鐘能拍打3000次，有效吸除表面灰塵及去除霉蟎，不易破損床單或紡織品，梳化、布椅、枕頭、坐墊均可使用。產品特設拔插式塵盒及可清洗HEPA過濾網，更能輕易取出過濾網清潔。

➤Turbo Italy UV除塵蟎機 (白色) TBC-617W $ 398。

室內溫度由你掌握 無葉風扇安全實用防意外

家居安全是眾家長的關注議題之一，過往亦不時出現兒童被傳統竹扇誤傷的新聞，故近年市面上興起無葉風扇的熱潮，部分更具備暖風、空氣淨化功能，實行一機三用，完美節省室內空間。Magic Living 3 in 1冷暖無葉風扇，設有多檔風速及智能定時，能廣角送風、為室內恆溫、吸附室內空氣污染物。產品冷暖淨化三合一、設計輕巧省位，一年四季都適用，完全不輸市面上索價數千元的同類商品。

Magic Living 3 in 1冷暖無葉風扇

➤Magic Living 3 in 1冷暖無葉風扇 (白）$ 1,980。

香港天氣反覆，又不想經常長開冷氣，可以選擇Turbo Italy 超強風力多功能遙控冷風機，特設超靜全保護水泵系統，可有效三重製冷；另設三種送風模式及定時裝置，可環繞全屋送風，同時不怕半夜開太大而冷親。現送冰盒一個及全功能紅外線遙控器，全程方便操作，締造舒適家居。

➤Turbo Italy 超強風力多功能遙控冷風機 $ 1,198。

識飲識食至醒目 廚房家電打造質感生活

不少人家中都有電熱水機，但奈何隨著使用時間變長，內裡的膠邊亦會剝落，長期飲用這些混有膠的熱水會影響健康，故建議以即熱水機代替傳統電熱水機。STREAMS 淼生活365 出品的即熱水機及智能鹼性3.5L過濾水壺套裝，時刻關注你的食水安全。即熱水機有7種溫度選擇，最快3秒即有高達100℃的熱水；設3個出水量，用作沖飲品、咖啡都非常方便。另設兒童安全鎖及即鎖功能，自然不怕家中小朋友嬉戲時造成危險。

STREAMS 淼生活365 出品的即熱水機及智能鹼性3.5L過濾水壺套裝，時刻關注你的食水安全 (圖片: FreePik)

建議配合美國FDA認證WellBlue RO級智能鹼性濾水壺使用，濾水壺濾芯獲美國FDA、歐盟CE等專業認證，符合NSF 42及53檢測標準，有效去除殘餘氯，異物及銹水等有害物質，將自來水變成鹼性礦泉水，可直接飲用。

➤Streams Water Solutions Limited 即熱水機MW-S22 + 智能鹼性3.5L過濾水壺套裝 $1,499。

想在家中輕鬆煮出焗烤料理，可選擇Magic Living 多功能蒸烤箱，一機具備多種功能，包括烤、蒸、發酵、解凍、自動清洗等。產品特設10小時預約，臨瞓前備好材料，第二朝即可有新鮮出爐的麵包食；另有高溫自動清潔功能，自然不怕機身內沾滿油煙。

Magic Living 多功能蒸烤箱

➤Magic Living 25公升 多功能蒸烤箱 座檯式 $ 2,980。

全面改善睡眠質素 踢走肩頸酸痛

上班族經常對住電腦、手機，姿勢不當容易出現身體痛症，隨時影響睡眠質素。Gemibee 氣囊式背部舒展床墊，為頸、背、腰、臀提供溫和而有力的承托力，強化身體柔軟度及柔韌性，有助放鬆繃緊肌肉，紓緩酸痛，消除壓力。產品特設16個氣囊，針對頸、背、腰、臀四大部分，以45°C溫感熱敷，再加3種強度，可均勻施力、切合不同力度需要。長期使用可強化身體柔軟度、增加柔韌性、紓緩腰酸背痛，消除疲勞，提升睡眠質素。

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➤Gemibee 氣囊式背部舒展床墊 $1,499。

香港人生活急促，工作壓力繁重；忙碌一天後想回家補個眠，上床後卻久久未能入睡或半夜經常輾轉反側，實在痛苦！要有良好的睡眠質素，首先要有個舒適枕頭！DPM睡對點 點對點枕採用其專利枕芯設計，將枕頭劃分為仰睡區及側睡區，按照不同體型分為 3 個基本尺碼，半夜睡姿隨意轉都能安枕無憂；再加上澳洲 HealthGuard™ 防蟎抑菌的技術處理，有效抑制細菌滋生，即使鼻敏感人士都能安心使用！

➤DPM睡對點 點對點枕 (跟調整墊) $ 966。

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