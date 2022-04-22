美容院重開｜精選9個美容按摩療程 母親節同媽媽一齊放鬆變靚！

第五波疫情終見曙光，隨政府的防疫政策放寬，美容院、按摩中心、健身中心等處所亦於4月21日重開，相信大家都急不及待去鬆一鬆。適逢母親節將快來臨，各位姊妹不妨帶媽媽去做個SPA或美容療程，一齊過靚靚母親節啦！



各位姊妹不妨帶媽媽去做個SPA或美容療程，一齊過靚靚母親節啦 (圖片: ShutterStock)

精選多種美容療程 做好皮膚保養重拾年輕！

JC Beauty創立「單次收費」模式，顧客可以按自己需要選擇合適療程及自行決定療程次數。母親節推出【膚質 x 皮秒雙效療程】限時優惠，療程採用加強版膚質轉向儀，可有效修復皮膚內外問題，打通細胞吸收力，快速解決深淺色斑、美白去黃、收毛孔、暗瘡印、凹凸洞、面油等問題，刺激膠原再生，令皮膚重拾光滑、亮白！

➤母親節優惠！JC皇牌療程 膚質 x 皮秒雙效療程 - 1次 $ 238(原價 $488)。

COSMED 推出的雙重療程，含深層煥膚精華療程及嫩膚抗敏保濕療程各一次，先利用煥膚精華素，為肌膚進行深層清潔，再使用變頻超聲波，深層導入嫩膚精華素，令肌膚徹底吸收養；協助肌膚細胞重新排列、修復肌膚、改善多重肌膚問題，讓肌膚由底層潔淨滋潤，由內到外真正光澤亮麗。

讓肌膚由底層潔淨滋潤，由內到外真正光澤亮麗 (圖片: FreePik)

深層煥膚精華療程（4選1）



1. 杏仁酸去角質煥膚液（針對混合性、油性皮膚）

可溫和代謝角質、拋光肌膚



2. 甘醇酸更新煥膚液（針對暗沉、疲勞，缺乏光澤皮膚）

可深層清潔毛孔、刺激細胞更新、改善肌膚瑕疵



3. 美白抗皺煥膚液（針對色斑或老化角質）

可深層清潔毛孔、調節皮脂分泌、淡斑



4. 乳酸溫和煥膚液（針對敏感性或乾性皮膚）

可極溫和去角質更新皮膚、增加肌膚含水量



➤COSMED 醫療中心 深層煥膚+變頻超聲波嫩膚保濕雙重療程 $ 1,080 (原價 $ 3,780)。

Leciel Medical 推出的雙效激光嫩膚技術，Pico Laser皮秒激光能有效針對皮膚底層色素，將皮層組織上的黑色素以極快的速度震碎，令面部整體膚色更均勻；配合LaseMD分段式激光，為皮膚打開微細管道，觸發換膚機制，促進肌膚新陳代謝，改善膚質。療程後更會以高效導入方式，將醫生配方的精華液滲透入皮膚底層，可深層刺激膠原再生，撫平細紋、改善毛孔粗大、重整皮膚結構。

➤Leciel Medical 雙效激光嫩膚技術 $1,880 (原價 $ 5,480)。

AMOOMA 推出的極緻提升尊貴護理，能有效抵禦種種結構性衰老的問題，令面部恢復青春、肌膚重現緊緻彈性。配合雙重喚膚之複合果酸、維他命C、緊緻提升軟膜，結合源自日本有名的Kobido提升按摩技巧，即時提拉、重塑面部輪廓、令肌膚重現光采及緊緻。

➤銅鑼灣分店七折！AMOOMA極緻提升尊貴護理 $ 1,176 (原價 $ 1,680)。

生活壓力大易致肥 按摩修身好去處紓解壓力！

按摩修身好去處紓解壓力 (圖片: FreePik)

JC Beauty推出的BTL Vanquish「隔空溶脂療程」，採用靶式追擊技術，發放只針對脂肪的射頻熱力，在不影響其他皮膚組織的情況下，270度環繞腹部，將能量隔空傳送至脂肪細胞，並隨著新陳代謝，由淋巴系統排出體；主力針對虎背熊腰、肚腩、手臂、副乳、大腿、有效踢走頑固脂肪，有效果又不易反彈！

➤母親節優惠！JC Beauty單次收費美容中心 BTL Vanquish隔空溶脂療程 - 1次 (加送X-Wave擊脂槍療程1次) $238 (原價 $ 1,880)。

「不老RëJeune」的療程以人體經絡學與中醫為基礎，配合現代科技輔以優質、速效、高穩定性為要點，標本兼治；專門為追求內在健康、外在美麗的人士而設。全新推出的氣能經雕-頭肩頸療程，採用全港首創手法按摩，配合水灸通經絡，有助疏通頭肩頸、使氣血更通暢、重拾好氣色。

➤不老RëJeune亞洲經絡美肌專家 - 【氣能經雕-頭肩頸療程】45分鐘 $ 380 (原價$ 1,280)。

AMOOMA SPA是一間現代化的水療中心，與知名品牌LING New York和KNESKO合作，為每位賓客帶來無與倫比的體驗。推出AMOOMA 深層安睡療程，專為生活、工作壓力大人士而設。以加熱的電氣石水晶按摩經絡穴位，刺激體內能量的流動、幫助元氣復原。配合度身調配的香薰按摩油，進行長達一小時的全身按摩，令繃緊不適的部位得到舒緩。盡情體驗深層安睡的舒暢，消除壓力、焦慮及緊張。

➤灣仔分店全線七五折！AMOOMA 深層安睡療程 $ 1,365 (90分鐘) / $ 1,740( 120分鐘)。

AMOOMA正宗泰式按摩，集合泰國傳統按摩、印度瑜伽姿勢及中國的指壓技巧，協助疲累的身軀進行骨骼運動，透過有節奏的按摩來暢通體內能量管道，幫助回復筋絡的柔韌性。

➤銅鑼灣分店七五折！AMOOMA正宗泰式按摩 $ 366(45分鐘)/ $ 479 (60分鐘)/ $ 629 (90分鐘)。

Le Blanche 天然火山熱石舒壓療程，採用經微溫加熱後的熱礦石，配合獨門熱石按摩推拿手法，順延身體經絡穴位，可改善四肢冰冷、促進體內排毒及淋巴系統循環。

➤Le Blanche 天然火山熱石舒壓療程 $ 488 (原價 $ 680)。

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