母親節禮物2022｜為母親送上最窩心驚喜 11款母親節實用養生推介

每年母親節，各位仔女一定傾盡心思去籌備節日、準備禮物，好好報答母親多年的養育之恩；然而隨著媽媽的年紀漸大，不時會發現母親皮膚愈來愈多皺紋、身髒又開始出現不同痛症，似乎手袋、香水、化妝品、花束或許已不是送禮的最佳首選。今年不妨為母親送上養生又實用的禮物，為她紓緩日常健康煩惱！

今年不妨為母親送上養生又實用的禮物，為她紓緩日常健康煩惱 (圖片: ShutterStock)

紓緩母親痛症刻不容緩 全方位改善肌肉疲勞、疼痛

母親工作若需長期坐著用電腦或怕冷，可以選購Zikko Dr.Rock 砭石遠紅外線熱護坐墊，紓緩疲勞。產品內置41片砭石，通過石墨烯發熱膜，對砭石作恆溫加熱，並採用親膚物料及柔軟皮革。久坐仍然舒適之餘，更會釋放對人體有益的遠紅外線，改善血氣微循環、活化細胞、紓緩疲勞和痛症、促進新陳代謝。寫字樓冷氣長開，呢張坐墊仲可以保暖添！

➤Zikko Dr.Rock 砭石遠紅外線熱護坐墊 $ 1,499。

如果媽媽不時會有腰背痛問題，可以選購Gemibee 砭石發熱紓緩腰帶，紓緩痛症。產品揉合砭石遠紅外線及超聲波理療技術，將溫熱、振動按摩結合，配合人體工學設計，有效促進血液循環、緩解疼痛、放鬆肌肉、 改善坐姿；更內置4000mAh電池，充電後在公司、屋企隨時都用得！

➤Gemibee 砭石發熱紓緩腰帶 $ 699。

如果母親向來有舊患，不時會感到異常痛楚，即使用一般的紓緩器材都無法解決痛症，不妨試試PainPod THREE 專業鎮痛儀。品牌採用經皮神經刺激和微電流的最新技術， 配以數十年的醫學研究和運動科學的基礎，研發出Painpod3，能有效減斷痛神經觸覺，不僅能有效緩解疼痛，還能促進癒合、加速恢復和提高運動表現。產品設有12種模式，透過不同的EMS及TENS電流輸出的編排，達到不同的功效，不僅有舒緩鎮痛、促進恢復的模式，還有針對改善身體不同部位的問題或按摩等等模式可供選擇，例如促進康復、消化問題、收緊面部、肌肉鍛鍊等等。

➤PainPod THREE 專業鎮痛儀 $ 2,480。

中老年健康危機一觸即發 母親健康由子女守護！

「不老RëJeune」的療程以人體經絡學與中醫為基礎，配合現代科技輔以優質、速效、高穩定性為要點，標本兼治；專門為追求內在健康、外在美麗的人士而設。全新推出的氣能經雕-頭肩頸療程，採用全港首創手法按摩，配合水灸通經絡，有助疏通頭肩頸、使氣血更通暢、重拾好氣色。

➤不老RëJeune亞洲經絡美肌專家 - 【氣能經雕-頭肩頸療程】45分鐘 $ 380 (原價 $ 1,280)。

「心竹堂」中醫診所 提供各項中醫專科服務，以中醫為本，結合現代醫學知識，致力為病人提供最全面的診斷及治療。心竹堂推出的針灸療程套票共有６次服務，為中國古老的民間療法，藉由針刺或艾灸透過人體經絡、穴道，調整氣血、導引疏通，達到緩解、復健的效果。臨床經驗顯示，針灸對慢性病具有調整的功效，實屬調理身體的不二良方，尤其適合注重健康的母親！

➤心竹堂 針灸療程套票6次 $ 1,680 (原價 $ 2,400)。

AMOOMA 推出的淋巴引流按摩，針對疲倦身體而設，運用人手按摩及香薰療法，配合溫和的淋巴引流技術，將淋巴系統多餘水分和毒素排出，可保持淋巴系統暢通和健康，能令身體有效排解廢物，疏通人體循環系統。對於容易水腫的女士而言，定能排出不少毒素！

➤銅鑼灣分店七五折！AMOOMA 淋巴引流按摩 ( $ 366/45分鐘， $479/60分鐘，$629/90分鐘)。

都市人的生活就繁忙，而且運動量不足、腰痠背痛是普遍的城市病。足怡莊理健中醫推出的50分鐘磁叉排毒按摩，以磁叉棒作為按摩工具，比起一般人手經絡按摩效果更顯著。在進行磁叉按摩時還可以根據穴位圖刺激身體穴位，幫助通經絡，有效去水腫、舒緩肌肉繃緊、疏通淋巴、去除體內的酸毒物質的功效，從而消除疲勞及筋骨酸痛、改善長期站立、肌肉勞損痛症。如果母親平日工作需要長期站立，磁叉按摩絕對可以為她鬆一鬆！

➤足怡莊理健中醫－50分鐘磁叉排毒按摩 $ 388。

如果害怕通淋巴按摩太激烈，但又想有排毒效果，可以嘗試AMOOMA衘陽罐經絡排毒療程。御陽砭石與傳統中醫、現代科學互相結合，通過遠紅外射線、磁療、熱療及超聲波療法，激活及修復身體細胞、促進細胞代謝、改善血液循環，快速排走體內毒素，從而平衡內分泌系統，消除炎症及腫痛。

➤銅鑼灣分店七五折！AMOOMA衘陽罐經絡排毒 $ 374/20分鐘 (原價 $ 498)。

年紀愈大，身體關節往往會變得不靈活，再加上活動量驟減，關節會更易出現問題；若不想關節問題嚴重到會影響母親日常生活，可以嘗試尚品推出的活化關節筋膜療程。療程可選肩頸、手、腳或盆骨，運用人手技術配合小工具活化關節、疏通經絡。只需３０分鐘，即可行氣活血、疏通經絡、活化關節，令關節筋膜活動自如，更勝從前，尤其適合不時會出現關節痛症的母親！

➤尚品 活化關節筋膜療程 $578(原價 $ 680)。

不少中老年人都擔心自己的心臟健康，除了日常作息及生活習慣要注意，更可嘗試不同的護心營養補充品，為母親提供進一步保護。RëJeune特級本草活性酵素（護心配方）具６大功效，可為心臟提供超強防護。酵素內的SOD抗氧化物質，可消除「自由基」氧化侵襲，減低自由基對心臟健康的影響；更可強化細胞原有功能，就連免疫力較弱、易患感冒、氣喘、皮膚炎、風濕痛等人士都適用！

➤[母親節優惠至520！] RëJeune特級本草活性酵素（護心配方） $480(原價 $ 600)。

來自台北的「意一堂真珠粉」遵循古法炮製工序，將嚴選的高品質真珠，研磨至奈米級幼細的粉狀。珍珠粉一直被視為美容聖品，不少女性都愛不釋手。古書《本草綱目》亦有記載：「珍珠清涼解、安神定驚、除翳生肌」，中醫亦有將其入藥，內服比外敷會更有效果；不但可以美顏養肌，更可改善睡眠，清肝明目。最適合不時有失眠問題、貪靚的母親！

➤Dr PAIN x 意一堂真珠粉 $ 2,600。

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