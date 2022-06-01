端午健康飲食有法 食得聰明無懼應節

每年五月，中國人喜歡食糉應節，於是各式各樣的糭子相繼推出市面，甜的、鹹的，甚至有素糉。食糭好多時大家都有不同的健康因素考量，其實只要吃得其法，大家還是可以安心吃糉，下面小編為大家搜羅的健康食糭小貼士。

傳統糭子的主要食材包含糯米、肥豬肉、香菇、蝦米、花生、蛋黃等等，以糯米為主材料的糭較難消化，加上一般會有肥豬肉、鹹蛋黃，更有機會增加飽和脂肪和膽固醇，再加上一隻300克肉糭的熱量大概介於500-700卡路里，當中蘊含相當於兩碗白飯和兩到四茶匙的油，以及超過1000毫克的鈉和300-500毫克的膽固醇。一個不小心，隨時引發三高問題。

甜糉熱量盡在砂糖 裹蒸糭等於全日所需熱量

市面上有五種比較常見的糭，包括冰糉、豆沙糭、鹼水糭、五穀糭和裹蒸糭。冰糭體積較小，但其含糖量和豆沙糭、慣性加上砂糖伴食的鹼水糭相若。至於採用紫米、紅米或藜麥等均較糯米高纖包裹的五穀糭，其餡料如雞肉、去皮綠豆、冬菇等亦較低脂，是五款糭之中最不油膩及營養價值最高的一款。看似較為健康，其實當中的熱量已相同於一個正餐的份量，也不宜過量。

至於糉界「巨無霸」裹蒸糭，則含有高脂、高鈉的豬腩肉、鹹蛋黃、臘腸等食材，進食一隻已等於吸收多於8茶匙油份，以及約3,000毫克的鈉，遠超世衞建議攝取的份量。一隻裹蒸糭已有1,400個卡路里，相等於一個55公斤女性每日所需的熱量。

吃時令台灣水果消滯 過最chill端午節

佳節當前，想食糭應節可以和家人朋友分享，每次最多食三份之一隻，避免用砂糖伴之。若有人不慎貪吃而食滯，可以進食兩種台灣新貴生果幫助消化。「黑糖芭比」蓮霧結實且爽脆多汁，甜中帶酸；而鐵質含量比同等份量的蘋果及提子高4倍的牛奶果，蘊含豐富花青素，抗氧能力高，有助維持心血管健康，是新興的「super food」。另外，大家或者可以進食時令生果應節取代食糉，例如近年深受港人歡迎的台灣芒果，當中又名「高雄4號」的蜜雪芒，承繼愛文芒香味濃及甜度高的特點，更帶有花蜜香味，故被譽為「芒果界中的愛馬仕、進階版愛文芒」。