【回歸25周年活動預告】免費送您$25網購現金券

《香港01》與香港人同步向前，為慶祝香港特別行政區成立25周年，特意向眾讀者送出$25元網購優惠券，名額25,000人，總值超過60萬，優惠券可於「01網購」購物時使用！



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活動詳情：



讀者於《香港01》手機應用程可享禮遇：

活動時間 : 2022年7月13日下午2時30分 至 7月22日 晚上11時59分

禮遇一：於《香港01》 免費領取$25「01優惠券」一張*（名額25,000人）。

禮遇二：活動期間於「01網購」消費滿$500，可額外獲得$50「01優惠券」一張（名額500人）。

禮遇三：任何購物消費滿每$1可賺取1「01積分」，供下次購物時「積分當錢駛」使用。

*「01優惠券」數量有限，送完即止。

【重要時間】

$25「01優惠券」將於2022年7月13日（下午2時30分）正式開搶，搶券連結會於活動開始前5分鐘上載此文章，記得設定鬧鐘準時入嚟搶券啊！

$25「01優惠券」將於2022年7月15日（晚上11時59分）到期，搶到券嘅幸運兒記得喺到期前上「01網購」消費，如果您有「01積分」仲可以當錢駛直接扣減訂單金額高達50%，一張單扣減「01積分」後滿$250就可以用埋張「01優惠券」，隨時低過半價埋單。

$50「01優惠券」須於2022年7月19日至22日（晚上11時59分）期間消費並扣除「01積分」後滿$500才可使用。

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作為一個生活百貨平台，「01網購」現有過千件貨品供會員購買，包括食品、家居電器、體檢醫美...等等，包羅萬有。

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「01優惠券」使用教學



《香港01》推出的「01優惠券」可於旗下全平台使用，包括「01網購」，《香港01》將篩選完成指定任務之01會員，向其帳戶派發定額「01優惠券」，於指定期限或之前在「01網購」消費可直接扣減商品價格*！

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*有關之活動及優惠只適用於指定項目，並須受個別項目的條款及細則約束。《香港01》隨時保留更改條款及細則和活動及／或優惠的權利，並擁有取消或終止活動的最終決定權而毋須事前通知。

活動條款及細則



1. 由《香港01》（下稱「主辦單位」）主辦之回歸25周年活動系列「全民購賞」（下稱「活動」），只限「01會員」參與。

2. 活動由2022年7月13日（下午2時30分）至2022年7月22日（晚上11時59分）（下稱「活動期」*）止，主辦單位具備更改活動日期及時間之最終決定權而毋須另行通知。

*活動期分為兩階段進行：

第一階段：2022年7月13日（下午2時30分）至2022年7月15日（晚上11時59分）

第二階段：2022年7月19日（下午2時30分）至2022年7月22日（晚上11時59分)

3. 所有與該活動有關之日期及時間（包括但不限於活動開始和結束時間），均以主辦單位之系統記錄為準。

4. 第一階段活動期內，每個01會員帳戶可免費領取指定之$25「01優惠券」一次及一張（名額：25,000張）；第二階段活動期內，合資格會員帳戶（即於第一階段活動期間在「01網購」單一訂單之實付金額超過$500）可額外獲得$50「01優惠券」一張（名額：500張）。所有「01優惠券」數量有限，送完即止。

5. 是次活動送出之「01優惠券」於「01網購」以單一銷售單計算之實付金額(即使用「01積分」扣減後之結算金額)滿指定金額放可使用，每張銷售單只可使用一次及一張「01優惠券」，一經使用會即時失效。

6. 是次活動所派發之「01優惠券」不能轉讓或出售予第三者，不可兌換現金、退換、轉售或作任何商業用途。

7. 參加者於活動期間，因任何電腦、電話及網路等技術問題而引致參加者所遞交的資料有延遲、遺失、錯誤、無法辨識等情況而未能成功領取「01優惠券」，責任由參加者自負，主辦單位概不負責。

8. 如發現有任何不當行為或參加者違反誠信原則而獲取「01優惠券」，包含但不限於以外掛程式或其他非正式途徑參加活動、使用其他第三方設備或技術獲取「01優惠券」、違反或侵犯主辦單位的權益等，主辦單位有權即時取消其活動參加資格而毋須給予理由。

9. 會員參與是次活動之同時，即代表同意其所載之條款及細則。如有違反，主辦單位有權隨時取消其參加及其獲得「01優惠券」資格。

10. 參加者參與此活動即代表同意《香港01有限公司》收集參加者於活動過程中所提交的個人資料及參加記錄，有關《收集個人資料聲明》請參閲：/Pages/PrivacyTerms。有關的資料將用作日後活動宣傳之用，除指定資料處理者外，《香港01有限公司》將對上述訊息保密。

11. 如對是次活動有任何異議或爭議，主辦單位保留最終決定權，包括隨時暫停、更改或終止活動及修改有關條款及細則之權利，毋須作另行知。

12. 如有任何有關活動的疑問，請前往https://faq.hk01.com/hc/zh-tw/requests/new查詢。