美食博覽三重優惠｜五豐行預購專區 低至$38｜網上美食展必搶福袋

吃貨們注意！一年一度的美食博覽（美食展）又開鑼了，並於今年8月17至21日一連5日於灣仔會展舉行，當中推出多款激抵限時優惠，更是疫情後首次恢復當場試食活動，相信大家已經「未出發先興奮」。以下為你搜羅美食展獨家免費禮品＋限時網購優惠，搶先一步領取激抵折扣。同時01更會推出網上美食展，足不出戶便可入手多款獨家福袋及必搶優惠，唔洗去同人逼，方便快捷一鍵到屋企！



立即購買門票 即送獨家免費禮品｜01空間

一連5日的美食博覽雲集超過1,700間商戶，一張門票便可品嚐多達20個國家的美食及優惠，當中更包括公眾館和尊貴美食區，絕對是吃貨、一家大小暑假的購物消閒好去處。而現時經「01空間」購買美食展入場門票，即可憑入場券於五豐行美食展攤位 (展位1C-B10) 換領限量版花椒油及藤椒油套裝，限量5,000 位，送完即止，實行未購物先有免費禮品，唔好錯過！

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2022年美食博覽及同期博覽共吸引逾43萬人次進場購物。

限時01網購優惠 搶先預購心水美食

如果有朋友不想到美食展現場同人逼或者長時間排隊，甚至因產品售罄錯過限定產品，現時就可以於「01網購」率先以美食展激抵優惠價預先搶購五豐行的精選產品，精明的你更可用「01積分」扣減，等同折上折超實惠，買完直接到會場展位領取貨品，省時快捷又無需跟人逼，仲可以去多幾個攤位狂掃優惠！

「01網購」五豐行商店連結：https://bit.ly/3KBfkjY

而於「01網購」五豐行商店購物後，到達會場時更可換領限時禮遇：

1）買滿$99，現場加$1 即可換購【美食展限定】五豐機械購物袋；

2）買滿$600，再送【美食展限定】五豐伸縮遮乙把，



首推01網上美食展 快捷方便一鍵直送到屋企

美食展多款激抵優惠雖然吸引，但夏日熱辣辣唔想出街同人逼，掃貨後面對一堆戰績又唔想拎得太辛苦？於8月14至31日首推01網上美食展，並有三大主打，留係屋企一樣可以優惠價試盡各國美食！

1)糧油雜貨專區

想一次過滿足家人願望及需要，即搶限量獨家至抵福袋，入面包括多達16款超市熱賣糧油雜貨，一個福袋滿足全屋需要！同時01網上美食展亦推出多款$250免運費組合，湯品、麵食、紙巾應有盡有。

購買連結：https://bit.ly/3OtZdpu

2)零食開箱專區

對於各位吃貨，無論家中、辦公室都必備一兩袋零食 ，現時01網上美食展亦有多款懷舊零食及知名肉乾、咸蛋黃薯片、台式鳳梨酥等環球手信，安在家中食盡各國零食手信！

購買連結：https://bit.ly/3KAVGUV

3)新鮮食材專區

每日忙碌過後都已經累得沒有精神去買餸，01網上美食展亦幫你挑選了多款食材懶人包，包括高級和牛、韓燒套餐、急凍雞翼等等，無論今晚想打邊爐、食西餐或是家中韓燒都隨時ready！

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美食博覽2023 詳情

日期：2023年8月17至21日（星期四至星期一）

地點：香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心

8月17日至8月20日：10:00-22:00

8月21日 ：10:00-18:00



美食博覽2023時間表

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