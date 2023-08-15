月餅2023｜20+月餅早鳥優惠 必買人氣皇玥/龍島/榴槤/低至$98

一年容易又中秋，距離今年9月29日中秋節還有一個月有多，不少商戶經已推出「早鳥」優惠。除了傳統的蓮蓉口味外，以下更精選了多款人氣的流心奶黃、榴槤冰皮、流心朱古力及雪糕月餅等，各式口味都十分吸引！



必買人氣口味月餅 早鳥優惠

流心奶黃｜榴槤冰皮｜經典蓮蓉｜雪糕月餅｜中秋果籃

1. 鴻福堂 - 早鳥優惠低至73折

除了經典的蛋黃白蓮蓉外，鴻福堂繼續推出人氣熱賣與微熱山丘合作的鳳梨奶黃月餅，以及榴槤控最愛FORBIDDEN聯乘鴻福堂貓山王榴槤冰皮月餅，當中早鳥優惠低至73折，今年更帶來雙重滋味月餅禮盒 - 人氣Q彈迷你黑糖麻糬金沙奶黃月餅及香滑迷你陳皮豆沙月餅，在月圓下一同感受幸福滋味！

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2. 蓮心臻月 - 九成榴槤肉一成冰皮

榴槤控注意！蓮心臻月今年嚴選馬來西亞純貓山王榴槤和黑刺榴槤製作果肉餡料，而每個月餅都以90%榴槤果肉餡料，10%冰皮製作，個個「爆餡」，每一口都能嚐到榴槤的濃郁風味，滋味十足。早鳥優惠低達84折，多買多優惠！

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3. 張公館 - 不敗經典口味

挑選月餅經典口味總不會出錯！今個中秋，張公館繼續呈獻雙黃白蓮蓉及流心奶黃兩款特色口味月餅陪大家同渡佳節，款款香港製造，真材實料，甜而不膩，入口香氣豐郁，讓人齒顩留香。限時早鳥優惠更激減至$98，無論是送禮、與家中長輩共享，買多幾盒都唔心痛！

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4. 台灣直送月餅 - 微熱山丘、皇上不上朝、躉泰

深受香港人歡迎的微熱山丘蘋果酥或鳳梨酥會是個不錯的選擇！MyFood 商家早鳥優惠推出微熱山丘鳳梨酥月餅禮盒，當中擁有全新 「紅玉蘋果月餅 」，台灣最暢銷「鳳梨奶黃月餅」及 經典的「鳳梨酥」，一舉三得，三重滋味享受。同時亦可考慮躉泰團圓禮盒，各款酥類亦同樣可口，現時更有低至78折早鳥優惠，早買早享受。

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5. Häagen-Dazs™ - 多款雪糕口味組合

中秋明月伴隨一絲絲秋意，再吃一個雪糕月餅更透心涼！Häagen-Dazs™推出多款口味的雪糕月餅，包括呍呢嗱、朱古力、水果及特色茶類配搭多元化口味，款款都咁驚喜，現時早鳥優惠更可用「01積分」及優惠價入手，扣減最多$475，絕對不能錯過。

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6. 一個不榴 - 早鳥優惠低至69折

以矜貴、特級榴槤帶來美味驚喜，中秋佳節送禮自用皆宜，百分百馬來西亞製造。月餅入口猶如奶油般絲滑醇厚，冰皮外皮Q彈不黏牙，現時早鳥優惠低至69折，絕是一眾黑刺、貓山王的榴槤控今個中秋必試的月餅！

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7. LUCULLUS 龍島 - 立體月亮造型禮盒

龍島今年主打明月及花月兩款別緻月餅禮盒，更可以早鳥優惠84折入手。明月禮盒以立體金兔躍月的設計讓人沉醉動人的月色中，亦包含著朱古力流心及奶黃流心月餅，及多款特色限定的朱古力及馬卡龍曲奇，用作送禮絕對有驚喜！而花月禮盒則以橙色立體月亮造型呈現，包含朱古力流心、奶黃流心及香脆千層酥，與家人分享滋味無窮。

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8. 日本直送水果禮籃

中秋除了透過送上月餅表達祝福心意外，更可考慮送上時令水果，亦寓意著吉祥、團團圓圓的意思！Golden Lifestyle商家推出兩款時令日韓水果禮，當中包括日本蜜瓜、日本香印提子、韓國南水梨及麒麟果等等多款特色水果，應節又應景！

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