iPhone 15全城熱賣「01會員」尊享特快出機優惠 最快29/9取機

蘋果旗艦手機iPhone 15全城熱賣，多款型號在官方網站訂購，等候期最快也要排到10月底甚至11月才能取機。蘋果官方分銷商 i-Mart ，為「01會員」預留了多個特快出機名額。「01會員」只需以優惠價+800「01積分」，即可享特快出機套裝優惠，而且，部份型號優惠更再減$300，今日訂購，最快可於本周五 (2023/9/29) 取機，套裝價包括首年AppleCare、屏幕保護貼、保護殼及外置充電器，總值 $2,176，並可獲得同等金額之「01積分」俾你下次 於「01網購」及「01空間」 當錢洗。立即行動，專享出機優惠。



訂購詳情 : 01網購

若有對訂購有任何疑問，歡迎透過Whatsapp聯繫我們的「01網購」客服團隊：01網購客服

現訂購型號套裝 : iPhone 15 Pro Max / iPhone 15 Pro套裝送AppleCare、屏幕保護貼、保護殼及外置充電器 總值 $2,176！

iPhone 15 Pro Max 256GB 原色鈦金屬（售罄）

會員尊享優惠價： $12,375 + 800「01積分」

立即選購：01網購

iPhone 15 Pro Max 256GB 藍色鈦金屬

會員尊享優惠價： $12,375 + 800「01積分」

立即選購：01網購

iPhone 15 Pro 藍色鈦金屬

iPhone 15 Pro 256GB 藍色鈦金屬

會員尊享優惠價：$11,415 + 800「01積分」

立即選購：01網購

iPhone 15 Pro 原色鈦金屬

iPhone 15 Pro 128GB 原色鈦金屬

會員尊享優惠價：$10,615 + 800「01積分」

立即選購：01網購

iPhone 15 Plus 256GB 黑色

會員尊享優惠價：$8,199 + 800「01積分」

立即選購：01網購

iPhone 15 Plus 128GB 粉紅色

會員尊享優惠價：$7,399 + 800「01積分」

立即選購：01網購

iPhone 15 藍色

iPhone 15 256GB 藍色

會員尊享優惠價：$7,399 + 800「01積分」

立即選購：01網購

iPhone 15 128GB 藍色

會員尊享優惠價：$6,599 + 800「01積分」

立即選購：01網購

▼▼蘋果手機配件▼▼

AirPods Pro (第 2 代) 配備 MagSafe 充電盒 (USB-C)

AirPods Pro (第 2 代) 配備 MagSafe 充電盒 (USB-C)

員尊享優惠價：$1,749 + 800「01積分」

立即選購：01網購

Apple Watch SE GPS

Apple Watch SE GPS 40mm / 44mm

員尊享優惠價：$1,949 - $2,149 + 800「01積分」

立即選購：01網購

▼▼取貨方式▼▼

會員訂購後，可到以下門店出示取貨憑證，即可取機

1. 九龍將軍澳唐俊街23號Monterey Place 地庫B01 & B02號舖

2. 九龍長沙灣青山道 489-491 號香港工業中心 A 座 7 樓 A703 室

3. 香港金鐘夏愨道18號海富中心第一座地下1-41號B舖

4. 香港新界沙田正街21-27號沙田廣場3樓49號舖

取貨日期：2023年9月29日為首批訂購用戶之取貨期，售完即止。

**「01會員」如有意購買相關產品，可Whatsapp到 5319 2185向「01網購」客服查詢，下次產品補貨之日期。*＊

按此：01網購客服