旅行好物2023｜Lenovo平板劈價3折! SIM卡 行李箱 翻譯筆限時特價

嚟緊聖誕同年末長假，同另一半或者身邊至愛去返個旅行，獎勵吓今年嘅自己就最好不過啦！但係去旅行之前一定要準備充足，而「01網購」都趁着聖誕節推出多款限定優惠，小編趁住呢個機會都搜羅咗精選旅行必備好物，每款都超低又實用、夠晒多用途，買齊晒拎喼即飛就得啦！



聖誕回贈活動，買滿指定金額送高達$200超市現金券，不限次數換領，多買多送！

即日起至2023年12月31日全店購物，以單一訂單計算， 於「01網購」全店買滿指定金額，即送你送高達$200超市現金券， 即刻睇吓點樣攞！

聖誕回贈1賞：滿$1,000 送 $50

聖誕回贈2賞：滿$1,888 送 $100

聖誕回贈3賞：滿$2,888 送 $150

聖誕回贈4賞：滿$3,888 送 $200

每個會員不限次數享有以上優惠，合資格訂單愈多，可換領之超市現金券愈多。

👉按此享優惠

同場加映：逢周五買滿$500再額外送$50購物金，最高可賞$250！

聖誕回贈條款及細則 ▶▶https://bit.ly/41buSSz◀◀

多款必買旅行好物推介 輕鬆攜帶、超便利多用途！

1. Newedo - 20吋超薄可折疊大容量四輪旅行行李箱

行李箱最緊要大容量同好推！Newedo 20吋行李箱採用輕量化的材料，不使用時也可以簡單折疊起來，節省存儲空間！配備四個無噪、順滑的多方向輪子，可以輕鬆地在機場、火車站等地方移動，方便旅客搬運。

Newedo - 20吋超薄可折疊大容量四輪旅行行李箱 (白色) （原價：$799）

聖誕優惠價：$429（最多可使用8,500積分，抵消 $85 現金）

👉🏻立即買超薄折疊行李箱

2. Newedo - 20吋時尚多功能便用便攜自由行大容量登機旅行箱Pro

喺機場候機臨時call要處理工作，想方便拎到手提電腦，但背著個手提袋又重，一喼可以放到盡又易拎，就要入手依部強烈推介嘅多功能行李喼！除咗基本行李箱功用外，更附上可折疊杯架，雨傘、水杯、咖啡放心放。更有配有掛鉤設計，隨心shopping無負擔，而且收納分區，存放拿取更方便！

Newedo - 20吋時尚多功能便用便攜自由行大容量登機旅行箱Pro (灰色) （原價：$899）

聖誕優惠價：$569（最多可使用11,300積分，抵消 $113 現金）

👉🏻立即選購多功能行李喼

3. ZOHO - 智能掃讀全語言學習翻譯筆

去到外地最怕語言不通，有翻譯筆係手就隨時化身「語言天才」啦！線上支持語言種類多達113種，在線對答、語音、掃描翻譯都做到，連紙質文本的掃描翻譯都一樣精準，同時可連接藍牙耳機或音響，方便學習單字詞彙。

ZOHO - 智能掃讀全語言學習翻譯筆（原價：$899）

聖誕優惠價：$539（最多可使10,700積分，抵消$107 現金）

👉🏻入手翻譯筆 遊玩無阻

4. Lenovo - Tab M10 FULL-HD 4G-LTE 通話平板電腦

Lenovo - Tab M10 FULL-HD 4G-LTE 通話平板電腦

長途旅行想做吓嘢、煲吓劇，有部平板電腦傍身就最啱！Lenovo Tab M10 FULL-HD 平板電腦配備10.1吋全高清屏幕，及支援杜比音效技術雙正面喇叭，播放影片更長達 8 小時，融入極致纖薄輕巧的機身之中，隨時給予你沉浸式的視覺體驗。

Lenovo - Tab M10 FULL-HD 4G-LTE 通話平板電腦（原價：$2,299）

聖誕優惠價：$799（最多可使15,900積分，抵消$159現金）

👉🏻 入手激抵平板電腦

5. SENKI - 快充 5 Ports 全球通用旅行轉插

SENKI - SK-651DC-35W PD 快充 5 Ports 全球通用旅行轉插

去旅行必備單物又點少得轉插，SENKI 快充 5 Ports 全球通用旅行轉插，可於200多個國家及地區使用，PD快充，可滿足最多6台設備同時充電！豐富端口，多個插頭輕鬆轉換，而且小巧不佔空間，出國差旅輕鬆攜帶。

SENKI - SK-651DC-35W PD 快充 5 Ports 全球通用旅行轉插（原價：$250）

聖誕優惠價：$188（最多可使3,700積分，抵消$37 現金）

👉🏻 立即購買全球通用轉插

6. Lucky2 - 中台澳 2日 LTE 漫遊數據SIM卡

Lucky2 - 中台澳 2日 LTE 漫遊數據SIM卡

外遊SIM卡當然即插即用最方便，而且DATA可以無限用就最fit啦。Lucky2 中台澳 LTE 2日漫遊數據SIM卡，3個國家都用到最快速嘅4G或5G網絡，唔使外掛VPN，所有APP流動數據任用！

Lucky2 - 中台澳 2日 LTE 漫遊數據SIM卡（原價：$50）

聖誕優惠價：$25（最多可使500積分，抵消$5 現金）

👉🏻即買即插即用數據卡

7. Craftholic 宇宙人抱枕

【聖誕限定】 Craftholic 宇宙人抱枕乙個 (藍色/彩虹色)

獨自自由行出門都想帶隻公仔攬，可以瞓返個好覺，送上滿滿安全感。人氣Craftholic宇宙人「奸夫公仔」抱枕係聖誕期間做緊限定優惠，用$50加「01會員積分」就可以由即日起至12月21日去禮品換領中心拎佢返屋企啦！有齊藍白熊仔同彩虹兔仔比你揀，數量有限，快啲把握機會啦！

【聖誕限定】 Craftholic 宇宙人抱枕（原價：$268）

聖誕優惠價：$50＋ 500 積分

👉限量換領

更多旅遊好物優惠推介 ▶ https://bit.ly/3uS8YYh

又心郁郁想買嘢？即玩購物狂指數測試 ▶ https://hk01.app.link/9cTNP2GeABb ，完成後新會員更可領取$10網購優惠劵添！

要消費得精明，除咗用消費券外，記得用埋「01積分」於「01網購」消費時當錢使，最高更可抵扣高達50%現金，即係低至半價就買到心儀產品，實行一路買一路賺盡優惠呀！