粉底液推薦2024｜12大必入手專櫃粉底液：持妝養膚 打造無瑕美肌

【粉底液推薦2024/專櫃粉底液】想要打造好膚質，除了要護理得宜，一款好的粉底液更少不免！食物當然要不時不食，而其實護膚品、化妝品亦要因應皮膚、天氣等因素去更換，特別想打造好的膚況，能夠持妝同時養膚的粉底液、粉底霜更是必備。想入手粉底液、粉底霜的話，不妨參考以下推薦！



粉底液推薦2024：1. 全新PRADA REVEAL原光新肌粉底液 30ml HK$610

PRADA今年宣佈推出彩妝品，消息一出已令不少女生十分期待！而這款外形簡潔的原光新肌粉底液，其實是款妝養合一的產品，裏藏重大黑科技。10款色調建基於一個有3,000種不同膚色的大數據演算法，配合IRL(In-Real-Life)-micro-filterä動態濾光科技，能夠從三大層面改變膚質，針對膚色、透明感以及紋理，打造絲柔霧光濾鏡妝效。

粉底液推薦2024：全新PRADA REVEAL原光新肌粉底液 30ml HK$610（PRADA）

粉底液推薦2024：2. SUQQU 晶采艷澤粉底液 THE LIQUID FOUNDATION 30ml HK$680

想要彈性與光澤兼備的透明感美肌，日系品牌的粉底液就可以打造通透、水潤的妝感。而 SUQQU 首間香港專櫃開幕後，亦帶來添加13種日本產美容保濕成分，能夠高度光澤、高遮瑕力的13款色調的柔滑粉底液。

粉底液推薦2024：SUQQU 晶采艷澤粉底液 THE LIQUID FOUNDATION 30ml HK$680（SUQQU）

粉底液推薦2024：3. Charlotte Tilbury 輕盈無瑕粉底液 30ml HK$440

春夏最需要輕盈與遮瑕兼備的妝感，而Charlotte Tilbury 這款輕盈無瑕粉底液 ，揉合三大專利配方：革命性2% MAGIC REPLEXIUM ™專利配方、MAGIC MOSSCELLTEC™專利保濕配方以及獨有AirCool ™ 專利技術，能夠柔化6大底妝瑕疵，包括毛孔、痘印、暗沉、泛红等；即使在濕熱天氣時刻，亦能保持完美無瑕妝容。

粉底液推薦2024：Charlotte Tilbury 輕盈無瑕粉底液 30ml HK$430（Charlotte Tilbury）

粉底液推薦2024：4. ARMANI beauty Designer Glow設計師光感修護粉底液 30ml HK$655

女生最怕皮膚暗沉，想要持久而光澤的妝感，就需要到一款能夠完美校正亞洲人肌膚狀態的粉底液。ARMANI beauty 新一代修護粉底，具有10 款色調，揉合 80% 護膚成分、結合普魯士藍珠光配方及鏡光折射珍珠微粒，絲緞質感，能夠無懼氧化，去黃同時提亮膚色；輕鬆打造輕盈的原生無瑕妝容。

粉底液推薦2024：ARMANI beauty Designer Glow設計師光感修護粉底液 30ml HK$655（ARMANI beauty）

粉底液推薦2024：5. Make Up For Ever HD SKIN HYDRA GLOW高清光感柔焦粉底 30ml HK$440

Make Up For Ever 一直深受模特兒、化妝師的喜愛，而全新HD SKIN HYDRA GLOW 高清光感柔焦粉底，具有86%護膚成份，集底妝及護膚於一身，能夠持久保濕，與肌膚無痕融合，層疊出不同遮瑕度的需要，輕鬆迎合不同膚質的女生需要。

粉底液推薦2024：Make Up For Ever HD SKIN HYDRA GLOW高清光感柔焦粉底 30ml HK$440（Make Up For Ever）

粉底液推薦2024：6. Fenty Beauty 調光大師沐光水潤粉底液 Soft’Lit Naturally Luminous Foundation 85g HK$338

想要一款具備遮瑕與光澤感的粉底，Fenty Beauty 這款全新沐光粉底液，以獨家專業調光技術，結合亮光油份、聚合物、粉末以及養膚成分，能夠將保護肌膚同時控油保濕，不論乾肌到油肌的女生都能夠打造不浮粉、不脫妝的自然原生水光妝感。

粉底液推薦2024：6. Fenty Beauty 調光大師沐光水潤粉底液 Soft’Lit Naturally Luminous Foundation 85g HK$338

粉底液推薦2024：7. RMK 原美零瑕絲絹粉底液 Liquid Foundation Flawless Coverage 30ml HK$420

喜愛原生肌的妝感，不妨一試RMK 原美零瑕絲絹粉底液。這款水潤輕盈質感的粉底，主打實現原生美肌妝效。當中以6種護膚保濕成分，加上高遮瑕力及持妝度，能夠巧妙地遮蓋肌膚瑕疵，展現細密、自然的遮瑕力。

粉底液推薦2024：RMK 原美零瑕絲絹粉底液 Liquid Foundation Flawless Coverage 30ml HK$420（RMK）

粉底液推薦2024：8. shu uemura植村秀 無限輕透持妝粉底液 35ml HK$480

shu uemura植村秀這款人氣大熱的無限輕透持妝粉底液，兩度榮獲「香港銷量No.1*粉底液」的殊榮，深得人心的原因在於其創新粉底配方，延展性十足，持妝一整天亦能保持舒適、自在感，打造自然輕透的偽素顏、無毛孔完美底妝！

粉底液推薦2024：shu uemura植村秀 無限輕透持妝粉底液 35ml HK$480（shu uemura）

粉底液推薦2024：9. Gucci Beauty Éternité de Beauté粉底 30ml HK$600

油肌女生最擔心春夏濕熱的天氣，妝感容易出油、脫妝不服，而能夠全日持久、控油的啞緻粉底液就更顯重要。而Gucci Beauty Éternité de Beauté粉底，更有冷調、中性調、暖調與橄欖調四種色調，能夠輕鬆符合各女生的需求。

粉底液推薦2024： Gucci Beauty Éternité de Beauté粉底 30ml HK$600（Gucci Beauty）

粉底液推薦2024：10. JSM Beauty Skin Nuder Foundation原膚光感清透粉底液 30ml HK$346

想要水潤韓妝感，不妨試試這款剛進香港，由韓國彩妝界大師鄭瑄茉創辦的JUNG SAEM MOOL BEAUTY（JSM Beauty）的底妝產品！這款原膚光感清透粉底液，能夠打造持久貼膚的妝容，營造360度裸感光澤，仿如天生肌膚的妝感。

粉底液推薦2024： JSM Beauty Skin Nuder Foundation原膚光感清透粉底液 30ml HK$346（JSM Beauty）

粉底液推薦2024：11. NARS 全新自然亮采持久粉底液 30ml HK$470

夏日底妝最怕氧化， NARS 這款經典自然亮采持久粉底液將成份升級，打造16小時長效『STRONGWEAR』，煥膚成份加上微粉顏料以及礦物質粉末，集遮瑕、持久以及亮澤於一身，輕鬆變美養膚！

粉底液推薦2024：NARS 全新自然亮采持久粉底液 30ml HK$470（NARS）

粉底液推薦2024：12. YSL Beauté ALL HOURS恆時輕透霧光粉底液 30ml HK$650

YSL Beauté 這款以科學方式打造出粉底液的理想色調範圍，將77% 護膚精華成份，配合獨有新肌粉末，打造出輕透活膚的霧光妝感。