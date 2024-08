聯乘彩妝2024推薦｜卡通動漫聯名美妝熱潮：我推的孩子、吉伊卡哇

【彩妝推薦2024/聯乘彩妝2024】化妝品推陳出新,每次一出新品,都會令人相當振奮。提到今年的美妝重點,繽紛活力的Y2K風、粉色調繼續大行其道,同時透明感、閃爍亦是今年的一大重點。美妝內容物當然精彩,乘住Y2K風潮,今年更有不少話題聯乘彩妝,勾起一陣卡通聯名熱潮!



卡通聯乘彩妝2024:1. SHEGLAM x HELLO KITTY

今年可以說是Sanrio 的天下,到處可見角色們的跡影,今年更是Hello Kitty 的五十歲生日,Hello Kitty 迷必定十分高興!來自台灣的SHEGLAM,將充滿夏日風情的Hello Kitty 融入彩妝中,立體的噴霧瓶身、唇頰兩用腮紅霜以及唇釉等,可愛又實用!

卡通聯乘彩妝2024:SHEGLAM x HELLO KITTY(IG@sheglam_official)

卡通聯乘彩妝2024:2. TIRTIR x 《我推的孩子》

隨著Y2K的風潮,動漫卡通更是成為爆紅話題,迷倒不同年齡層的男女歡心,而近期熱度十足的動漫番,必定是剛更新的第二季《我推的孩子》!TIRTIR 亦聯乘劇中4大女主角:傳奇偶像星野愛以及新生B小町的成員星野露比、有馬佳奈、MEM啾,以「實現比任何人都還要閃耀的偶像妝容」為概念,打造出一系列限定彩妝。

卡通聯乘彩妝2024:TIRTIR x 《我推的孩子》(TIRTIR)

卡通聯乘彩妝2024:3. code glokolor x Minini lenini

你還停留在LINE FRIENDS 只有熊大、兔兔以及莎莉等11位的印象嗎?其實還有一群小可愛 minini們,小巧又呆萌的!今次韓國美妝品牌code glokolor,就與 Minini合作推出一系列底妝彩妝,讓小青蛙 lelini 伴你get ready。

卡通聯乘彩妝2024:code glokolor x Minini lenini(IG@codeglokolor.official)

卡通聯乘彩妝2024:4. BEAUTILAB x Teletubbies!

每逢六月,代表象徵平等與自由的「同志驕傲月」(Pride Month)又到了!而泰國美妝BEAUTILAB 與可愛的Teletubbies「天使得得B」聯乘,推出玩味與未來感兼備的化妝掃具與胭脂。

卡通聯乘彩妝2024:BEAUTILAB x Teletubbies!(BEAUTILAB)

卡通聯乘彩妝2024:5. I'M MEME x Sanrio 日本限定

登上2023年度肖像大賞,榮獲全球總冠軍與第4名的人氣王:玉桂狗與布甸狗化身成化妝品陪伴大家!韓國人氣彩妝品牌I'M MEME 今次推出5款限定化妝品,包裝上更有可愛的立體公仔以及吊飾陪伴大家,上妝時候更有童心!

卡通聯乘彩妝2024:I'M MEME x Sanrio 日本限定(I'M MEME)

卡通聯乘彩妝2024:6. Kirsh Blending x Chiikawa

日本人氣卡通Chiikawa「吉伊卡哇」,瘋魔大人小朋友,熱潮直捲全球!軟萌可愛的小傢伙與韓國甜美彩妝品牌 Kirsh Blending合作,打造出一系列粉嫩彩妝。

卡通聯乘彩妝2024:7. CipiCipi x 《SPY×FAMILY》

除了卡通人物,動漫作品亦是近年大熱的聯乘主題之一!日本開架彩妝、被日本@Cosme評選榜一的CipiCipi,挑選了人氣動畫《SPY×FAMILY》,以標誌性的安妮亞(Anya)為氣墊粉底的包裝,配以3 種美容成分呵護皮膚,輕鬆打造自然美肌。

卡通聯乘彩妝2024: CipiCipi x 《SPY×FAMILY》( CipiCipi )

卡通聯乘彩妝2024:8. Banila Co x Sanrio

Banila Co 作為韓國知名護膚品牌,最為人熟知的必定是可以快速化解頑固的Clean IT 潔面膏,但亦有其他好用的皇牌產品!襯著Y2K的熱潮,Sanrio 的人氣可謂節節上升,Banila Co 亦與Hello Kitty、Melody合作推出夏日色調的清潔系列,輕巧的旅行裝更是讓人沒有不入手的原理!

卡通聯乘彩妝2024:9. Time Secret x Kuromi

想要輕薄不厚重的妝感的話,不容錯過被日本網友@cosme票選為夏日清透好物的Time Secret。品牌與醫學皮膚科合作研發,打造化妝同時護膚的產品,今個夏日正值品牌十周年,將經典單品:藥用妝前乳、礦物藥用粉餅等換上調皮可愛的Kuromi 可羅米。

卡通聯乘彩妝2024:Time Secret x Kuromi (Time Secret)

卡通聯乘彩妝2024:10. Nuse x Ito Junji 川上富江聯名唇釉

喜愛日本恐怖漫畫家伊藤潤二的人有福了!韓國Romand 的姐妹品牌,護膚彩妝新星的nuse,彩妝中添加多種天然成分,推出以大熱角色富江為靈感的多款暗色調唇釉。

卡通聯乘彩妝2024:Nuse x Ito Junji 川上富江聯名唇釉(IG@nuse.official)

卡通聯乘彩妝2024:11. sheglam x Rick and Morty

sheglam 作為 SHEIN平台推出的彩妝品牌,近期推出以動畫喜劇《瑞克和莫蒂》(Rick and Morty)為靈感的彩妝。彩妝禮盒中有著多個角色為重點,更以瘋狂科學家瑞克·桑切斯與外孫莫蒂·史密斯為重點,從顏色到大頭角色。

卡通聯乘彩妝2024:sheglam x Rick and Morty(IG@sheglam_official)

卡通聯乘彩妝2024:12. innisfree x Kuromi

今年 Saniro的呼聲極高,不時可以看到聯乘作品。innisfree今次與帥氣的可羅米Kuromi 聯乘,將人氣單品「Vitamin C GreenTea Enzyme Serum」、蜜粉等搭配上俏皮可愛的表情,以及夢幻粉紫色包裝;不能錯過這一整套可愛補妝好物與配件!

卡通聯乘彩妝2024:13. Disney x M·A·C

M·A·C近年不定期會與迪士尼合作聯乘,以配合迪士尼真人電影的宣傳,曾推出過『阿拉丁』、『灰姑娘』、『黑白魔后』以及『黑魔后』等,每次的限定聯乘單品都極具心思,包裝以及選色都十分能夠代表主題。

錯過了之前的限定聯乘的話,今年為慶祝M·A·C 40週年,M·A·C 將過往的限定聯乘將重新推出,並以最經典的配色登場,複刻經典將於官網獨賣,讓你的唇、眼妝成為閃亮重點。

卡通聯乘彩妝2024:Disney x M·A·C(IG@maccosmetics)

卡通聯乘彩妝2024:14. Nintendo Princess Peach x Creerbeaute

任天堂的經典粉絲有福了,繼3月推出最新的 Nintendo Switch 動作遊戲《 碧姬公主 表演時刻! 》,碧姬公主(Princess Peach)4月更幻化成可愛元素,注入彩妝品中,讓你隨時展開冒險、拯救公主。

Super Mario 一直是 8、90 後的童年回憶,是次的聯乘更是寬別7年之作,繼2017年shu uemura植村秀x Mario後的又一力作。今次Bandai 旗下的美妝品牌Creer Beaute,將碧姬公主的配色與元素抽出,實體化為一系列美妝品。

卡通聯乘彩妝2024: Nintendo Princess Peach x Creerbeaute(Creerbeaute)

卡通聯乘彩妝2024:15. Care bears x PERIPERA

彩虹熊(Care bears)可謂近期人熱卡通,不論年輕男女,或是明星藝人BLACKPINK Jennie、車銀優等都愛不釋手。主打浪漫時尚包裝的PERIPERA,與Care bears 聯手打造出可愛童趣的彩妝、保養系列,七彩繽紛的彩虹熊別具春日活力。

卡通聯乘彩妝2024:Care bears x PERIPERA(IG@plazastyle)

卡通聯乘彩妝2024:16. The Powerpuff Girls x Colorgram

提到經典卡通,又怎能少得飛天小女警(The Powerpuff Girls),愛玩的泡泡、活潑的花花以及直率的毛毛不再只存在電視情節當中,更以每個人代表的專屬顏色化身成相應的化妝品!

卡通聯乘彩妝2024:The Powerpuff Girls x Colorgram(IG@colorgram.official)

卡通聯乘彩妝2024:17. Passional Lover x NANA

中國國貨化妝品品牌 Passional Lover,不單將少女漫畫的經典《NANA》幻化成化妝品,更有化妝品禮盒套裝:以漫畫主角所住的 707門號為禮盒設計,整套化妝品加上多款特色禮品:NaNa信件、可打開禮盒的鎖匙頸鏈等,收藏價值極高!

卡通聯乘彩妝2024:Passional Lover x NANA(IG@nanamaniac)

聯乘彩妝2024:18. Lipton × A`pieu

A`pieu 作為首批韓妝化妝品,不時跨組別與其他品牌合作,當年與Dailylike 攜手推出的可愛動物Wonder Tension 氣墊粉底更是引起搶購瘋潮。今年年頭更推出相當驚喜之作:與立頓紅茶(Lipton)首度合作,以奶茶盒外盒、奶茶色調加上味道,打造出趣味性高,色香兼備同時高保濕的A'pieu JUICY PANG氣墊粉餅。