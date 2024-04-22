49歲許路兒逆齡術｜5個keep fit保養習慣：戒糖水煮餐、鹽巴浸浴

因不可思議的逆天美貌紅到連外媒都關注的許路兒，今年已經49歲，但整個人還是散發滿滿的少女感。



個性內向的她難得出席公開活動，本人一出場真的全場驚呆，輪廓線超緊實、皮膚超平滑，跟社群上的美照零落差，除了先天遺傳基因好，私底下的她其實也超自律，這次不藏私的來和妞妞們分享平常保養及身材維持秘訣！

許路兒5個保養瘦身秘訣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 保養搭配拉提

聊到日常的保養方式，許路兒透露自己的保養品會隨季節更換，她最在意的部分是拉提，每次只要擦到乳霜的步驟時，就會搭配刮痧板按摩，加強肌膚的緊緻。之前她也分享過，化妝包一定會隨身帶按摩的小工具，透過按摩能幫助消水腫，且對於柔和臉部線條很加分。

2. 飲食偏好清淡

好皮膚是吃出來的！不僅顏值逆天，瘦歸瘦還有川字腹肌的許路兒，她分享在飲食方面偏好清淡，會盡量在家下廚，烹調的方式以水煮取代煎、炒，像是蔬菜、雞肉、豬肉都水煮後，再淋上點油，炸物類則是能不碰就不碰。

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3. 不碰含糖飲料

除了吃很清淡，連喝的也簡單到不行！許路兒分享自己最愛喝的飲料是水，每天早上起床一定會空腹喝三杯的溫開水，含糖飲料不碰，頂多會喝黑咖啡。

4. 在家練 Pamela

維持身材除了靠超自律的飲控，許路兒透露自己一直都有運動的習慣，現在最常做的運動是在家跟著 Pamela Reif 的影片練習，每週至少會抽出4天的時間，每個部位大概訓練10分鐘，每次花30分鐘時間運動。

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5. 重視身心平衡

許路兒認為，好的狀態應該是內與外都要平衡，她很注重身心靈的保養，平常會靠泡澡加點鹽巴來淨化，或是看著電視發呆，也是她一種紓壓的方法。

自律才能自由，這句話在許路兒身上完美應證，長得好是爸媽給的，但要持續維持好的狀態，還是得靠自己的努力！

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