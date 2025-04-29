氣墊粉底推薦2025｜12大好評Cushion：ARMANI柔焦無瑕 這款極持妝

氣墊粉底推薦｜便攜又實用的氣墊粉底，可說是女生手袋或化妝台必備美妝。氣墊粉底不僅粉底液和粉餅的優點，還能輕鬆塑造出清透裸妝，近年不少美妝品牌都紛紛推出不同妝感和功效的產品，包裝更是越出越精緻！這次《01女生》精選12款2025年不能錯過的氣墊粉底，包括DIOR、Gucci Beauty、ARMANI beauty、GIVENCHY等，大家在入手時不妨參考看看！



氣墊粉底推薦1. ARMANI beauty ARMANI TO GO絲光輕透氣墊修護粉底 NUDE MANIA高訂裸粉粉盒：HK$240；粉底補充裝HK$440

ARMANI beauty的絲光輕透氣墊修護粉底，獨有破格精華粉底配方，自然修飾肌膚瑕疵及膚色不均、遮蓋毛孔、達到全日柔焦無瑕的完美妝效。而早前再度推出全新粉盒「高訂裸粉粉盒」，彷彿為底妝產品換上戀愛感滿載的裸粉服飾，在裸粉皮紋盒面配上銀色的品牌經典標誌，貫徹高訂精品的細緻感。

氣墊粉底1. ARMANI beauty ARMANI TO GO絲光輕透氣墊修護粉底 NUDE MANIA高訂裸粉粉盒：HK$240；粉底補充裝HK$440（品牌提供）

氣墊粉底推薦2. BURBERRY BEAUTY 持妝霧柔風衣氣墊粉底SPF 15 HK$540

Burberry 所推出的Beyond Wear持妝霧柔風衣氣墊粉底，融入了嶄新的Trench Protect風衣防護科技，會在肌膚形成一層防水透氣的薄膜，可打造出輕盈透氣且不易脫妝。氣墊粉底蘊含能即時締造柔霧效果的竹子粉，以及回復肌膚水油平衡的木棉花精粹，持續為肌膚補水，塑造完美啞緻妝效。此外氣墊粉底備有六種色調，可瞬間與肌膚融合並提供中至高度遮瑕效果，有效均勻膚色和淡化毛孔細紋。

氣墊粉底推薦2. BURBERRY BEAUTY 持妝霧柔風衣氣墊粉底SPF 15 HK$540（品牌提供）

氣墊粉底推薦3. Gucci Beauty Cushion de Beauté 氣墊粉底 HK$620

漂亮的化妝品總是有讓女士們無法抗拒，作為禮物最合適！Gucci Beauty的Cushion de Beauté氣墊粉底能塑造自然透亮的日常妝容，散發優雅氣息。這款方便隨身攜帶的氣墊粉底採用24小時持久保濕配方，細緻呵護肌膚，瞬間塑造水潤亮澤妝效。此外含有抗氧化成分 Lipochroman 和蝴蝶灌木萃取的抗污染複合成分，則保護肌膚抵禦外來侵害，成分更與蝴蝶灌木萃取相輔相成，有效阻隔藍光侵害，而配分還具備SPF20 PA++礦物防曬功效，可減少陽光對肌膚的損害。

氣墊粉底推薦3. Gucci Beauty Cushion de Beauté 氣墊粉底 HK$620（品牌提供）

氣墊粉底推薦4. LAURA MERCIER 極致持久鑽光氣墊粉底 HK$550

LAURA MERCIER的極致持久鑽光氣墊粉底，配方特別注入鑽石粉末，有效提升皮膚亮澤度，且備有中至高度遮瑕力，讓肌膚透現自然原生光澤感。氣墊粉底更結合SPF 50 UVA/UVB PA++++高度防曬系數保護肌膚，有效抵禦紫外線傷害，同時提供長達12小時的貼膚透薄的完美持妝效果。

氣墊粉底推薦4. LAURA MERCIER 極致持久鑽光氣墊粉底 HK$550（品牌提供）

氣墊粉底推薦5. GIVENCHY 高級訂製稜鏡柔光氣墊SPF45 PA+++ HK$660

Givenchy Prisme Libre高級訂製稜鏡系列產品，自推出以來都是備受歡迎，其中全新的高級訂製稜鏡柔光氣墊，更是將將光感底妝與養膚配方合二為一，帶來貼心便攜的柔光氣墊粉底。產品提供清新輕盈的底妝效果，24小時柔光妝感、持久不脫色、保濕護膚。此外更結合了89%護膚成分組成的配方，從塗上粉底開始，肌膚瞬間滲透光澤，實現上妝同時養膚，塑造出均勻、通透、柔光的肌膚。

氣墊粉底推薦5. GIVENCHY 高級訂製稜鏡柔光氣墊SPF45 PA+++ HK$660（品牌提供）

氣墊粉底推薦6. PAUL & JOE BEAUTÉ 糖瓷絲潤精華氣墊 HK$410

PAUL & JOE BEAUTÉ的糖瓷絲潤精華氣墊，以90%精華液基底為肌膚注入高濃度保濕能量，並蘊含越橘葉萃取與金盞花萃取，可修護肌膚及防止暗沉，整天維持清新明亮的妝容。此外，更採用品牌獨家的「 SECRET OF GEL 秘密凝膠配方」能柔化肌膚瑕疵，讓妝容更自然透亮。

氣墊粉底推薦6. PAUL & JOE BEAUTÉ 糖瓷絲潤精華氣墊 HK$410（品牌提供）

氣墊粉底推薦7. Serge Lutens Spectral cushion foundation 柔滑活魅氣墊粉底 HK$1,090

Serge Lutens的柔滑活魅氣墊粉底，是以品牌的柔滑活魅粉底霜塑造而成，可為肌膚帶來自然光彩，在柔軟觸感的細膩呵護下，讓肌膚散發出純淨的光澤，令人一見傾心。

氣墊粉底推薦7. Serge Lutens Spectral cushion foundation 柔滑活魅氣墊粉底 HK$1,090（品牌提供）

氣墊粉底推薦8. JSM Beauty Essential Skin Nuder Cushion持久遮瑕裸膚氣墊粉底 HK$300

JSM Beauty持久遮瑕裸膚氣墊粉底，是根據鄭瑄茉30年化妝經驗所研發的七種色調，切合亞洲女生膚色設計，提供最自然的色號。而氣墊粉底添加了高保濕成分，大大提升肌膚細緻度及高度貼合肌膚，上妝同時為肌膚提供源源不絕的水分。而妝感是輕盈服貼，打造出自然透亮的水光感，全天候持久服貼、不黯沉及不卡粉，肌膚長期保持清爽通透狀態！

氣墊粉底推薦8. JSM Beauty Essential Skin Nuder Cushion持久遮瑕裸膚氣墊粉底 HK$300（品牌提供）

氣墊粉底推薦9. NARS WITH LOVE 限量系列水光氣墊粉底盒：HK$120；粉底補充裝HK$420

NARS的水光氣墊可透過自由疊，增加遮瑕度，但同時能保持時刻透氣自然，打造出無濾鏡天使光環肌。品牌早前更推出全新限量版WITH LOVE限量版粉底盒，讓化妝時心情更好。

氣墊粉底推薦9. NARS WITH LOVE 限量系列水光氣墊粉底盒：HK$120；粉底補充裝HK$420（品牌提供）

氣墊粉底推薦10. VALENTINO BEAUTY GO-CUSHION高訂輕透氣墊粉底 HK$680

VALENTINO BEAUTY 的Go-Cushion Green Stravaganza高訂輕透氣墊粉底運用Light-LastingTM科技，可透過層疊增加遮瑕度，同時仍能保持輕爽及全天候持妝，不會有任何黏膩感。氣墊粉底配方注入Roma-Light ComplexTM超微細珍珠成份幫助捕捉及折射光線，營造明亮的霧光妝效。

氣墊粉底推薦10. VALENTINO BEAUTY GO-CUSHION高訂輕透氣墊粉底 HK$680（品牌提供）

氣墊粉底推薦11. ESTÉE LAUDER DOUBLE WEAR SOFT GLOW MATTE CUSHION 持久無瑕霧光氣墊粉底 HK$420

如果本身是Double Wear極限粉底液的忠粉，這款氣墊粉底你也不能錯過！承襲皇牌持久防曬粉底的獨家技術，質感輕透自然，能修飾和淡化瑕疵，上妝後24小時完美鎖色，極致持妝。雙重保濕鎖水技術，令肌膚全日感覺水潤。SPF45/PA+++能抵禦紫外線和藍光傷害，維他命E有效對抗環境污染物和自由基的侵害，全面照顧肌膚日間需要。

氣墊粉底推薦11. ESTÉE LAUDER DOUBLE WEAR SOFT GLOW MATTE CUSHION 持久無瑕霧光氣墊粉底 HK$420 （品牌提供）

氣墊粉底推薦12. DIOR恆久貼肌透亮氣墊粉底 HK$420

Dior過往推出新美妝品，總會引起一時熱話。全新恆久貼肌透亮氣墊粉底採用網紗技術，當中極細膩及粘附薄膜能確保高度遮瑕的持久妝效。另外，更注入透明質酸，能維持48小時水潤保濕，持久護膚。配方具備SPF 50 PA+++系數防曬效能，強效抵禦紫外線。而最吸引的是，粉盒飾上標誌性藤格紋圖騰設計，顏值極高，精緻女生必備。