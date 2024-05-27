面部磨砂推薦2024｜4類別展不同功效！Sabon、Dior等溫和去角質款

面部磨砂推薦2024｜每到夏日，美白亮膚變得重要！作為護膚的第一步，面部磨砂可以去除老廢角質，以減少暗沉問題，同時提升後續護膚品的吸收力，讓肌膚得到更好的呵護，因而變得明亮照人。市面上的面部磨砂產品，一般分為多個原理和種類，以下為大家逐一講解，並分享6款好用的面部磨砂產品，大家不妨參考一下。



面部磨砂原理和作用

角質是肌膚經代謝後的出來的老廢表層，可以阻隔細菌，但如果積聚太厚，則會堵住底下的肌膚，形成暗粒、暗啞等問題。最常知道的面部磨砂資訊，都是分為物理和化學性，前者會透過細小顆粒的磨擦，將表面死皮帶走；後者則會溶解角質，當中成分一般具有AHA、BHA和酵素，由於能夠減少表面磨擦，故較適合易長粉刺和敏感的膚質。

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面部磨砂4大種類

此外，面部磨砂基本有4種類別和質感，當中含酵素成分的產品，裡面一般含有蛋白分解酵素，能夠去除表面老廢角質，達致控油功效；最常見帶顆粒的磨砂類，亦可透過磨擦來去除角質和油脂；而凝膠類則會結合保濕成分，在去角質同時補濕肌膚；最後的去角質化妝水，蘊含酸類成分，可以軟化肌膚的老廢角質，溫和改善膚質。

面部磨砂推薦2024｜款式1. Swiss line FORCE VITALE 溫和磨砂啫喱 75ml

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透過超微細粒子，溫和地去除肌膚表面的老廢細胞，同時不刺激肌膚。結合微珍珠粒子，裡面的維他命C及E，有效滲透肌膚內，以軟化和柔滑肌膚，而多種維他命及蛋白絲複合物則具紓緩作用，使用時更為舒適。

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面部磨砂推薦2024｜款式2. Vinoderm Cleansing 潔淨系列溫和煥膚磨砂膏 75ml

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以創新科技結合天然植物萃取，這款磨砂膏蘊含綠茶和水果酸，可以溫和潔膚，去除表面角質和雜質，使膚色更能亮白和均勻。亦具棕櫚油成分，可以滋潤乾燥肌，當中的抗氧化活性更有效阻止自由基生長，減慢細紋出現。同時結合8種植物和花朵提取物，包括抑菌抗氧的玉蘭樹皮、防紫外線侵害的白茶、抗炎的山茶花等，讓肌膚保持滑嫩健康。

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面部磨砂推薦2024｜款式3. Vetia Mare海洋有機滋潤煥膚磨砂凝膠 100ml

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富含綠色和紅色藻類的萃取物，有效去除角質、深層淨化及收細毛孔，結合5款不同的植物和果油，包括甜杏仁油、印加果、椰子油、牛油果油及葵花籽油，可以抗炎抗菌，同時滋潤肌膚，提升肌膚的防禦力。磨砂凝膠亦含有7款天然海洋植物提取物，可全方位修復皮膚底層，對敏感肌特別適用。

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面部磨砂推薦2024｜款式4. fresh 士多啤梨柔膚磨砂潔面霜 125ml HK$279

顧名思義，潔面霜含有士多啤梨萃取，有效提升肌膚的健康活力，而裡面的大小白糖微晶粒子，亦會慢慢融化肌膚上，以改善膚質和毛孔。此外，特別加入從印度果樹上找到的新成分無患子萃取，可以充當天然清潔劑的作用，在去除污垢及多餘油脂，同時保持皮膚的水分。

面部磨砂推薦2024｜款式4. fresh 士多啤梨柔膚磨砂潔面霜 (品牌官網)

面部磨砂推薦2024｜款式5. Sabon 療癒薰衣草清新瑩亮2合1 面部磨砂潔面霜 200ml HK$420

充滿療癒感的潔面霜，糅合潔膚和溫和去角質的功效，採用90%源自天然的植物性純素成分，包括死海礦物質名復活草精萃，可以保護淨化和保濕，配合天然荷荷巴磨砂顆粒，消除肌膚表面的雜質及老化死皮角質，同時促進細胞新陳代謝。潔面霜亦含薰衣草精油，散發療癒香味，達致紓緩及深層鬆弛神經的功效。

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面部磨砂推薦2024｜款式6. Dior Beauty 玫瑰花蜜去角質面膜 150ml HK$970

使用格蘭玫瑰為主要，富含微量營養素，當中玫瑰微晶糖霜能夠溫和去除角質不致敏，配合按摩，還可幫助提升護膚功效，透過玫瑰精油、蜜蠟及植物油，為肌膚賦活修護，帶來舒適和療癒的感覺。