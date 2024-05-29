護手霜推薦2024｜$33起資生堂、BULY等好評款！保持雙手滋潤年輕

護手霜推薦2024｜再多的面部保養，也有可能被雙手出賣你的真實年齡！由於雙手經常郁動，肌膚水分容易因此流失，形成細紋和乾燥等問題，看來枯黃暗啞，令人看來顯老不已。要保持雙手滋潤和飽滿，最簡單做法就是塗護手霜，以補充肌膚水分，以下分享8款好評度高的護手霜款式，不僅滋潤不黏笠，而且鎖水力超強！



護手霜推薦｜款式1. 薑心比心 蝴蝶白薑花護手霜 50ml HK$127

立即以 HK$127 購買

要保持雙手溫暖，這款護手霜加入老薑、白薑花精油等植物萃取精華，塗抹時可感受到微溫，同時白薑花的清幽香氣，還能帶來療癒感覺。配合適當的按摩，更能提升肌膚吸收力，並助肌膚表面形成保護膜，給予貼心的呵護，從而改善乾燥、粗糙的問題。

護手霜推薦｜款式1. 薑心比心 蝴蝶白薑花護手霜 (01Mall)

護手霜推薦｜款式2. 彩豐 暖薑滋養潤手霜 50ml

立即以 HK$37.9（原價HK$39.9）購買

同樣使用薑來保持雙手溫熱，護手霜採用天然薑根精華，能夠提升雙手肌膚的彈性，糅合黑糖和乳木果等滋潤成分，有效預防龜裂，並深層滋潤肌膚，以改善乾燥問題，回復柔軟暖滑的狀態。

護手霜推薦｜款式2. 彩豐 暖薑滋養潤手霜 (01Mall)

護手霜推薦｜款式3. Noodle & Boo 嬰幼兒金盞花護膚霜 127g

立即以 HK$148（原價HK$168）購買

護手霜成分配方經臨床配製，可為全身提供持久保濕，同時蘊含有機金盞花，幫助紓緩敏感痕癢，回復肌膚滑嫩柔軟，帶來舒適的感覺。

護手霜推薦｜款式3. Noodle & Boo 嬰幼兒金盞花護膚霜 (01Mall)

護手霜推薦｜款式4. L'OCCITANE 玫瑰潤手霜 75ml

立即以 HK$115（原價HK$175）購買

眾所周知乳木果能夠提升肌膚水分，同時不刺激，適合敏感肌使用。L'OCCITANE潤手霜糅合乳木果油及玫瑰精華，為肌膚帶來更強的保濕功效，讓雙手保持柔軟潤澤，連指甲亦變得強韌。

護手霜推薦｜款式4. L'OCCITANE 玫瑰潤手霜 (01Mall)

護手霜推薦｜款式5. Shiseido 尿素深層滋養護手霜 100g

立即以 HK$33（原價HK$88）購買

可用於全身或手部的萬用霜，蘊含維他命E、尿素及木糖醇等滋潤成分，可以改善雙手粗糙和老化，結合橙色按摩顆粒，有效促進血液循環，減少肌膚乾裂。護手霜同時加入超級彈力成分，為雙手帶來光采和彈性，而且質感清爽，不會有不適感覺。

護手霜推薦｜款式5. Shiseido 尿素深層滋養護手霜 (01Mall)

護手霜推薦｜款式6. Officine Universelle Buly Pommade Concrète護手霜 75ml

不少人都認識的文青品牌，其護手霜更是皇牌，不僅滋潤鎖水，而且非常親膚，連敏感肌都適用。這款蘊含洋甘菊露，可以紓緩及改善因冷氣風、磨擦、碰水或戶外活動時引起的敏感和乾燥感題，保濕功效超好。

護手霜推薦｜款式6. Officine Universelle Buly Pommade Concrète護手霜 (品牌官網)

護手霜推薦｜款式7. Pretti5 Just Hand Cream HK$210(SEPHORA)

這個本地品牌使用天然純素配方，升級版更添加薏仁及庫拉索蘆薈葉萃取，能夠提升補濕力，同時達致亮白效果。護手霜質感輕盈不黏笠，塗抹後很快便被肌膚吸收，並帶來清爽滋潤的肌膚觸感。

護手霜推薦｜款式7. Pretti5 Just Hand Cream (品牌官網)

護手霜推薦｜款式8. Shiseido 紅妍肌活免疫再生護手霜 75ml HK$200

特別喜歡護手霜的清新花香，為心情帶來療癒感覺。結合高效保護和滋潤配方，質感輕盈清爽，而且滲透力強，可為雙手帶來舒適滋潤感覺，呈現飽滿亮澤。