護手霜推薦2024｜$39.9起入手高好評：資生堂、BULY 保持雙手年輕

護手霜推薦2024｜再多的面部保養，也有可能被雙手出賣你的真實年齡！由於雙手經常郁動，肌膚水分容易因此流失，形成細紋和乾燥等問題，看來枯黃暗啞，令人看來顯老不已。要保持雙手滋潤和飽滿，最簡單做法就是塗護手霜，以補充肌膚水分，以下分享12款好評度高的護手霜款式，不僅滋潤不黏笠，而且鎖水力超強！



護手霜推薦｜款式1. Natura Bissé Diamond Luminous Perfecting Hand Cream 75ml

購買方法：NET-A-PORTER (HK$640)

注入創新的Lumiyouth複合物，裡面包括菸鹼胺（niacinamide）、肌肽（carnosine）及胜肽等，有效展示更無瑕的光澤感，減少衰老跡象。同時加入透明質酸，為肌膚提供深層滋潤，並煥活肌膚抵禦力，達致水盈亮澤狀態。

護手霜推薦｜款式1. Natura Bissé Diamond Luminous Perfecting Hand Cream (NET-A-PORTER)

護手霜推薦｜款式2. Natura Bissé Diamond Extreme Hand Cream 75ml

購買方法：NET-A-PORTER (HK$750)

除了用於雙手，亦可塗在指甲上，而且特別適合輕熟肌使用。蘊含莧菜、芡歐鼠尾草油及乳木果油，有效增強肌膚彈性，同時對抗色斑，並促進膠原蛋白生成，使肌膚更為飽滿。給合薑黃提取物和抗氧化成分，可以對抗自由基，預防早衰跡象。

護手霜推薦｜款式2. Natura Bissé Diamond Extreme Hand Cream (NET-A-PORTER)

護手霜推薦｜款式3. Diptyque Hand Cream 45ml #Eau Rose

購買方法：NET-A-PORTER (HK$360)

充滿清幽療癒感的護手霜香氣，糅合大馬士革玫瑰和千葉玫零精油，不僅氣味清甜馥郁，而且能為雙手提供水份，保持肌膚滋潤感覺。結合蘆薈精華及夏威夷堅果油，加強補水和鎖水的效果。

護手霜推薦｜款式3. Diptyque Hand Cream 45ml #Eau Rose (NET-A-PORTER)

護手霜推薦｜款式4. Aesop 厄勒俄斯芳香護手霜 75mL HK$250

Aesop所推出的厄勒俄斯芳香護手霜，萃取大西洋雪松、廣藿香、丁香的精油精心調製而成，讓雙手肌膚散發迷人香氣，同時亦是含有多種潤濕性補水成分，可為疲憊或乾燥的肌膚提供卓越的保濕作用，隨時隨地注入活力。護手霜質地柔軟，可被肌膚迅速吸收，並呈現霧面光澤效果。

護手霜推薦｜款式4. Aesop 厄勒俄斯芳香護手霜 75mL（品牌提供）

護手霜推薦｜款式5. 薑心比心 蝴蝶白薑花護手霜 50ml HK$127

要保持雙手溫暖，這款護手霜加入老薑、白薑花精油等植物萃取精華，塗抹時可感受到微溫，同時白薑花的清幽香氣，還能帶來療癒感覺。配合適當的按摩，更能提升肌膚吸收力，並助肌膚表面形成保護膜，給予貼心的呵護，從而改善乾燥、粗糙的問題。

護手霜推薦｜款式5. 薑心比心 蝴蝶白薑花護手霜 (01Mall)

HK$39.9

同樣使用薑來保持雙手溫熱，護手霜採用天然薑根精華，能夠提升雙手肌膚的彈性，糅合黑糖和乳木果等滋潤成分，有效預防龜裂，並深層滋潤肌膚，以改善乾燥問題，回復柔軟暖滑的狀態。

護手霜推薦｜款式6. 彩豐 暖薑滋養潤手霜 (01Mall)

HK$168

護手霜成分配方經臨床配製，可為全身提供持久保濕，同時蘊含有機金盞花，幫助紓緩敏感痕癢，回復肌膚滑嫩柔軟，帶來舒適的感覺。

護手霜推薦｜款式7. Noodle & Boo 嬰幼兒金盞花護膚霜 (01Mall)

HK$175

眾所周知乳木果能夠提升肌膚水分，同時不刺激，適合敏感肌使用。L'OCCITANE潤手霜糅合乳木果油及玫瑰精華，為肌膚帶來更強的保濕功效，讓雙手保持柔軟潤澤，連指甲亦變得強韌。

護手霜推薦｜款式8. L'OCCITANE 玫瑰潤手霜 (01Mall)

護手霜推薦｜款式9. Officine Universelle Buly Pommade Concrète護手霜 75ml

不少人都認識的文青品牌，其護手霜更是皇牌，不僅滋潤鎖水，而且非常親膚，連敏感肌都適用。這款蘊含洋甘菊露，可以紓緩及改善因冷氣風、磨擦、碰水或戶外活動時引起的敏感和乾燥感題，保濕功效超好。

護手霜推薦｜款式9. Officine Universelle Buly Pommade Concrète護手霜 (品牌官網)

護手霜推薦｜款式10. Pretti5 Just Hand Cream HK$210(SEPHORA)

這個本地品牌使用天然純素配方，升級版更添加薏仁及庫拉索蘆薈葉萃取，能夠提升補濕力，同時達致亮白效果。護手霜質感輕盈不黏笠，塗抹後很快便被肌膚吸收，並帶來清爽滋潤的肌膚觸感。

護手霜推薦｜款式10. Pretti5 Just Hand Cream (品牌官網)

護手霜推薦｜款式11. Shiseido 紅妍肌活免疫再生護手霜 75ml HK$200

特別喜歡護手霜的清新花香，為心情帶來療癒感覺。結合高效保護和滋潤配方，質感輕盈清爽，而且滲透力強，可為雙手帶來舒適滋潤感覺，呈現飽滿亮澤。

護手霜推薦｜款式11. Shiseido 紅妍肌活免疫再生護手霜 (品牌官網)

護手霜推薦｜款式12. Tatcha 蓼藍舒緩修護手霜 60ml HK$340

護手霜萃取自日本天然蓼藍，裡面的色氨酮及靛玉紅，能夠平滑及修護受損肌膚，糅合專行Hadasei-3複合物，可以中和氧化自由基，促進肌膚排毒，延緩早衰老的問題。加上真絲萃取物及角鯊烷，高度保濕及鎖住肌膚水份，助雙手變得水滋亮澤。

護手霜推薦｜款式12. Tatcha 蓼藍舒緩修護手霜 (Tatcha官網)

護手霜推薦｜款式13. Shiseido 尿素深層滋養護手霜 100g HK$88

可用於全身或手部的萬用霜，蘊含維他命E、尿素及木糖醇等滋潤成分，可以改善雙手粗糙和老化，結合橙色按摩顆粒，有效促進血液循環，減少肌膚乾裂。護手霜同時加入超級彈力成分，為雙手帶來光采和彈性，而且質感清爽，不會有不適感覺。