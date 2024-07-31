唇線筆推薦2024｜唇筆3大隱藏用法 可打造幼態感 附6大好用唇膏筆

【唇線筆推薦/唇膏筆推薦】唇膏、唇釉對於每個女生來說都是手袋必備單品。想要打造自然豐富的唇妝，除了可以利用護唇打底外，唇線筆亦相當好用。唇線筆看似可有可無，但其實對於薄唇女生、深唇色女生來說是個不可多得的好物，既能夠美化、修正唇形，亦可以均勻唇色，描繪理想唇部線條。



想好好利用唇線筆？除了可以描繪更豐滿的唇部線條、畫滿整個唇部打底均勻，以提升後續唇彩質感。淡色的唇線筆亦可以代替鼻影，打造自然妝效、而且可以暈染開並點上面作為胭脂使用。

唇線筆推薦：Clinique 輕便唇線筆 HK$200

初次使用唇線筆，必定要挑選一支好掌握、方便的，而Clinique 這支輕便唇線筆是持久不脫色的免削式唇線筆，能夠輕易勾勒細緻唇形並防止唇膏出界及變色，稍一不足的是顏色選擇較少。

唇線筆推薦：BOBBI BROWN LIP PENCIL 唇線筆 HK$265

想打造飽滿雙唇，可以利用唇線筆點抹出新唇峰以及理想唇形。BOBBI BROWN這款質感柔滑的唇線筆，單用或疊加填滿唇膏，都能夠打造持久、絨面的唇妝。

唇線筆推薦：BOBBI BROWN LIP PENCIL 唇線筆 HK$265（BOBBI BROWN）

唇線筆推薦：Charlotte Tilbury PILLOW TALK FAIR LIP CHEAT 唇線筆 HK$230

想玩妝或需要持久唇妝的話，Charlotte Tilbury 這款妝效長達6小時的唇線筆，擁有多達23款色號，當中蘊含荷荷巴油獨特防水配方，能夠讓嘴唇更水潤、絲滑同時不易暈染以及脫妝。

唇線筆推薦：Charlotte Tilbury PILLOW TALK FAIR LIP CHEAT 唇線筆 HK$230（Charlotte Tilbury）

唇線筆推薦：SUQQU 晶采絕色唇線筆 HK$145 (筆管另售 $115)

想化出近年大熱，能夠展現幼態感的水潤自然唇妝，用上淡雅輕柔的唇線筆就可以！SUQQU 這款微霧面質地的唇線筆，豐潤色澤能夠輕易打造出飽滿的唇形。

唇線筆推薦：SUQQU 晶采絕色唇線筆 HK$145 (筆管另售 $115)（SUQQU）

唇線筆推薦：Fenty Beauty TRACE’D OUT 唇線筆 HK$288

Fenty Beauty 今年的全新單品，雖然要刨尖以及用前微軟化筆尖，但這款具有10種色調的唇線筆適合所有唇型，更是使用純天然色素製造，高顯色度、順滑奶油質地，防水持妝同時不易移位，無論是日常妝容或甜酷唇妝都可以用到。

唇線筆推薦：Fenty Beauty TRACE’D OUT 唇線筆 HK$288（Fenty Beauty）

唇線筆推薦：MAKE UP FOREVER ARTIST極持色玩魅唇筆 HK$195

作為全新升級的MAKE UP FOREVER ARTIST極持色玩魅唇筆，15款色調能夠應付不同女生需求！唇筆不單帶來24小時舒適感，更可以緊緊包裹唇周、加強其他唇膏的持色度及抓膚力高達3小時，集防暈染、防水、持色不脫及KISS-PROOF於一身！