秋冬唇膏2024推薦｜6大滋潤不顯唇紋：Burberry、ARMANI beauty

秋冬唇膏2024推薦｜隨著9月踏入秋冬季，天氣也變得乾燥，除了要尋覓適合的新護膚品外，化妝品也很需要。其中唇膏是點綴妝容的重點之一，不少品牌早以紛紛推出全新唇膚系列或全新色彩來迎接秋冬季，這次《01女生》為大家集合了多款新唇膏﹐當中許多都是滋潤度相當高，不用擔心會顯唇紋或嘴唇乾燥脫皮問題！



秋冬唇膏2024推薦1. NARS EXPLICIT LIPSTICK 赤吻緞光唇膏 HK$330

NARS最新推出Explicit赤吻緞光唇膏系列，共28款色調。唇膏採用順滑防暈染配方，並注入了Luxe Comfort Complex奢華滋養複合物和玫瑰果籽油與透明質酸，提供中至全面覆蓋，質地輕盈無重，更能為雙唇鎖住水分。唇膏包裝採用奢華的黑色，且加入可替換的唇膏芯設計，將時尚優雅與環保結合。

秋冬唇膏2024推薦1. NARS EXPLICIT LIPSTICK 赤吻緞光唇膏 HK$330 （品牌提供）

秋冬唇膏2024推薦2. Laura Mercier 幻魅柔霧鎖水唇膏 HK$350

Laura Mercier最新推出的幻魅柔霧鎖水唇膏，可為雙唇帶來16小時極致保濕的鎖水持色美唇效果。唇膏採用獨有「高飽和釋彩微粒」配方，於塗抹瞬間即完美釋放高純度色彩，一觸即綻放濃郁飽滿的色澤，持久亮麗。同步無間斷為雙唇保濕注水，糅合了法國西梅油及葡萄籽油兩大美唇植萃精油，以及具有修護效能的維他命E，為雙唇帶來長效舒適滋潤的修護感。

秋冬唇膏2024推薦2. Laura Mercier 幻魅柔霧鎖水唇膏 HK$350（品牌提供）

秋冬唇膏2024推薦3. Burberry Beauty Brit Shine唇膏

Burberry Brit Shine唇膏的混合配方結合多種天然成分，能即時為雙唇注入水分，提供7小時長效保濕，令雙唇持久柔嫩水潤。唇膏質地輕盈不黏膩，可絲滑塗抹，此外配方的香氣是玫瑰花香，並帶有水果和綠色植物的香氣，使化妝變得更加療癒。

秋冬唇膏2024推薦3. Burberry Beauty Brit Shine唇膏（品牌提供）

秋冬唇膏2024推薦4. Gucci Beauty Rouge à Lèvres Satin唇膏 HK$390

Gucci Rouge à Lèvres Satin唇膏採用華麗的金色管物，並精美的裝飾藝術圖案，令人眼前一亮。唇膏富含油分、蠟和樹脂的配方柔滑易推，質感舒適滋潤，此外色澤豔麗濃厚，輕輕一抹即有持久絲緞妝效，目前共推出6色，輕易選出心儀色彩。

女朋友生日禮物推薦12. Gucci Beauty Rouge à Lèvres Satin唇膏 HK$390（品牌提供）

秋冬唇膏2024推薦5. ARMANI beauty 鏡光水漾唇蜜 HK$380

ARMANI beauty所推出的全新鏡光水漾唇蜜，採用突破性唇釉採用創新Oil-in-gloss技術，呈現晶瑩剔透的飽滿唇色，完美包覆滋養潤唇油，輕盈舒適零黏膩。配方糅合鏡面般的通透光采和盈潤柔滑的質感，再注入滋養護唇成分，能增強肌膚屏障和強效鎖水，再輔以啫喱質感的護理油，能溫柔呵護幼嫩雙唇。

秋冬唇膏2024推薦5. ARMANI beauty 鏡光水漾唇蜜 HK$380（品牌提供）

秋冬唇膏2024推薦6. CHANTECAILLE 獵豹保育秋日彩妝系列花妍柔澤 HK$480

CHANTECAILLE所推出的花妍柔澤唇膏，配方中特別加入經「FairWild公平及野生認證」的有機猴麵包樹油，於秋日為雙唇提供極致保濕和修復功效；配方質地幼滑，色澤飽滿，能打造立體豐滿又色澤飽和的唇妝。唇膏共推出3款限定自然裸色調，並配上３個不同深淺大地色金屬管身設計，並於磁力開合蓋上印有黑色獵豹圖案，簡約時尚。