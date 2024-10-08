聖誕妝容2024｜聖誕節妝容攻略！6大聖誕派對妝：必學Y2K金屬眼妝

【聖誕妝容2024/聖誕節妝容】年尾將近，辛苦了一整年當然要好好犒賞自己，相約摯友親朋、另一半，與他們盡情派對狂歡。無論是參與聖誕派對或是聚會，除了搭配聖誕頭飾、配件應節之外，一個吸睛、獨特的派對妝容更少不免，讓整個聖誕造容更完整。想打造出精緻、應節的聖誕妝容？《01女生》已為你齊集了多個聖誕節妝容攻略，輕鬆成為年末派對的焦點！



聖誕妝容2024｜1. 人魚玻璃妝

誰說秋冬妝容就必要是霧面啞致的？今年大熱元素之一必是以自身的無瑕、有如玻璃般光澤感取名的玻璃肌 Glass Skin Base Makeup。單靠光澤肌未免有點日常，可以在眼妝或打亮方面下些巧思，以冷色系或光澤化妝品點綴，打造出自然清透同時帶有亮點的派對妝容。

聖誕妝容2024｜人魚玻璃妝(YouTube@PONYMakeup)

聖誕妝容2024｜2. Boyfriend Blush（男友胭脂妝）

夏末時掀起一股胭脂熱潮，Jennie、Hailey Bieber等女星、美妝博主都化上這個極具氛圍感的Boyfriend Blush（男友胭脂）妝容。男友胭脂與眼下胭脂有點類似，稍有不同的是上妝位置，均能夠減少臉中留白，達致中庭縮短的視覺效果，男友胭脂重點在於顴骨下方，或是臉中大面積地向外暈染，打造減齡同時修容的效果，十分適合長臉或中性打扮的女生。

聖誕妝容2024｜3. 金屬妝容 Party Girl

想成為派對亮點，當然要用上吸晴的元素，如果你自問大膽、愛挑戰，金屬元素的Party Look絕對是你的首選。初次挑戰的話，可以用閃粉打造金屬眼線，E人屬性的話可以用上亮眼金屬Smoky眼妝或金屬調唇妝，都能讓人眼前一亮！

聖誕妝容2024｜4. Y3K 未來感妝容

除了Y2K，今年更興起Y3K、未來感的潮流趨勢，以強烈、前衛和大膽為主要視覺效果。想打造像Aespa、LISA、XG等人般的Y3K 造型，除了以上混搭未來主義與現代元素的服飾，配合浮誇、帶有閃光效果的配飾。妝容除了利用低彩度、冷色調眼影，亦可以搭配明顯的美瞳：彩色美瞳或異色瞳，輕鬆完成「機器人」般的外星感。

聖誕妝容2024｜5. 閃亮水鑽妝

提到派對狂歡，當然不少得音樂祭、演唱會必備的水鑽妝容，可以利用不同大小或顏色，加在額頭、眼下或顴骨點綴妝容都十分好看！如果想低調些的話，亦可以利用小碎鑽，加入日常眼妝，讓妝容變得更加有亮點！

聖誕妝容2024｜6. Y2K貼紙妝（Face Stickers）

想添加些俏皮感，日常妝容中加入顏色繽紛的貼紙、痘痘貼亦是個不錯之選，化妝新手不怕出錯，無需技巧亦可以打造獨特感！