名牌頸巾推薦2024｜$1427起保暖時尚的CHANEL、Burberry經典款式

名牌頸巾推薦2024｜面對冰冷的天氣，需要保暖頸部，而一條既溫暖又時尚的頸巾，更能替自己維持活力感覺。以下整理各款熱門的經典名牌頸巾，讓大家度過一個暖笠笠的冬天。



名牌頸巾推薦2024｜款式1. CHANEL 羊毛頸巾 HK$7,000

低調而充滿層次活力的款式，運用品牌字母及雙C標誌，配搭不同色彩的莫蘭迪色調，締造舒適和諧的魅力，同時富有活力特式。頸巾約有200厘米長，可以有多種綁法，展示不同造型風格。

名牌頸巾推薦2024｜CHANEL 羊毛頸巾 (品牌官網)

名牌頸巾推薦2024｜款式2. Dior Oblique Stole HK$5,000

以優雅的玫瑰色締造知性及華麗的魅力。Dior頸巾靈感取自Rose des Vents系列，採用Dior Oblique圖案為暗花，並糅合棉、羊毛和真絲製作，而在最尾部分更以Christian Dior標誌編織，打造出quiet luxury的美學。

名牌頸巾推薦2024｜款式2. Dior Oblique Stole (品牌官網)

名牌頸巾推薦2024｜款式3. Gucci GG Wool Jacquard Scarf HK$4,400

運用經典的GG圖案及菱格線條，結合千鳥格圖案，展現出獨有的層次玩味。頸巾以啡色及米色作襯搭，帶有自然的民族風格魅力，同時也有可愛的感覺，可以襯搭多個造型。

名牌頸巾推薦2024｜款式3. Gucci GG Wool Jacquard Scarf (品牌官網)

名牌頸巾推薦2024｜款式4. LOEWE Anagram Scarf in Wool and Cashmere HK$4,950

將獨有的Anagram圖案結合菱格紋，締造出獨有的個性魅力，而在頸巾尾部的其中一格內，更有特別色調的縫線，看來奪目和富層次感覺。頸巾色調易搭，可以配襯悠閒造型，塑造隨性魅力。

名牌頸巾推薦2024｜款式4. LOEWE Anagram Scarf in Wool and Cashmere (品牌官網)

名牌頸巾推薦2024｜款式5. Burberry Check Cashmere Scarf HK$4,900

最為經典的熱門款式，採用優雅的英倫格紋設計，配合主要的白色，看來充滿靜奢魅力。頸巾容易襯搭，使用中等的長度，並以全羊絨（cashmere）製作，抵禦嚴寒天氣。

名牌頸巾推薦2024｜Burberry Check Cashmere Scarf (品牌官網)

名牌頸巾推薦2024｜款式6. Vivienne Westwood Embroidered Scarf 175歐元（約1,427港元）

深受年輕人喜愛的品牌，頸巾採用羊毛製作，打造出柔軟綿密的質感，更具冬日的暖意。而在頸巾的尾部，更縫有品牌的標誌圖案和文字，以兩種色調打造別緻感覺，看來充滿靜奢的魅力。