徐若瑄曝罹甲狀腺癌　醫生分享5預防方法　3個潛在致癌物質要小心

很容易被忽略的小腫塊！



大家有定期做健康檢查的習慣嗎？凍齡台灣女星徐若瑄，早前在社群上突然公開自己罹患甲狀腺癌的消息，還好因有固定健檢的習慣，才得以早點發現且立即手術治療！根據台灣國民健康署的報告，甲狀腺癌，在台灣的女性癌症中排名第四，僅次於乳癌、肺癌和大腸癌，因腫塊小，很容易被忽略，但又好發於年輕族群和女性，到底哪些原因容易導致致癌？日常又該如何預防甲狀腺癌的發生？黃軒醫生特別分享了超實用關於甲狀腺常見疑問，女生們趕快筆記，再忙都要把健康擺第一！

徐若瑄罹甲狀腺癌，醫生分享致癌3元兇及甲狀腺常見疑問，快來看該如何防範於未然！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

徐若瑄罹癌 醫生教5預防方法 3致癌物要注意（IG@vivianhsu.ironv；01製圖）

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徐若瑄罹患甲狀腺癌

術後積極復健，期待再唱歌給大家聽

今年年初，透過定期健康檢查追蹤，發現罹患甲狀腺癌的徐若瑄，近期在IG上向大家報平安，也分享了自己的罹癌經歷，呼籲大家養成健康檢查的好習慣。徐若瑄透露，自己一直都很養生，也有運動的好習慣，很注重飲食和均衡，無奈有點家族遺傳的基因，還好全家都有固定健檢的好習慣，才得以提早發現並且治療。

一向給人滿滿正能量的她，也表示面對問題正面樂觀，就會有堅強的信念，手術後有2、3個月內不適合演出，畢竟傷口在口腔內，但很積極配合醫生叮嚀做術後喉嚨復健，期待能早點康復，再好好唱歌給大家聽。

醫生點出甲狀腺癌3大潛在致癌物質

在日常生活中，一些有機和無機化學有毒物質可能與甲狀腺癌的增加有關，這些物質可能干擾甲狀腺功能，增加罹癌風險。黃軒醫生指出，以下是一些潛在致癌物質：

1. 環境中的有機化學物質

多氯聯苯（PCBs）：這些工業用化學物質，曾廣泛用於冷卻劑和絕緣材料中，雖然在許多國家已被禁用，但仍殘留在環境中，進入人體後會干擾內分泌系統。

雙酚A（BPA）：常見於塑膠容器和食品罐頭內層塗層，可能影響甲狀腺激素的合成，干擾甲狀腺功能。

鄰苯二甲酸酯（Phthalates）：廣泛存在於塑膠、化妝品和個人護理產品中，可能對甲狀腺激素有干擾作用。

多環芳香烴（PAHs）：這些化合物來自化石燃料的燃燒，可能對人體細胞產生毒性，干擾內分泌系統。

2. 環境中的無機化學物質

碘暴露：碘對於甲狀腺健康至關重要，但無論過度或不足的碘攝取都可能增加甲狀腺癌的風險。某些地區的飲用水碘含量不均，可能導致攝取量失衡。

硝酸鹽和亞硝酸鹽：常見於加工肉品、培根、香腸等食品中，進入體內可能轉化為致癌物，進而增加甲狀腺癌風險。

鉛、汞和鎘：這些重金屬污染源自工業廢料、排放氣體及某些消費品。暴露於這些重金屬中可能對甲狀腺細胞有毒性作用。

氟化物：長期攝取過量氟化物，可能影響甲狀腺激素的分泌，對甲狀腺健康造成不良影響。

3. 日常生活中潛在風險的其他因素

電磁場暴露：雖然尚無確定證據，但一些研究指出，長期暴露於高頻率電磁場中（如手機和無線網絡）可能對甲狀腺有潛在的影響。

輻射暴露：接觸到高劑量輻射，包括過多的醫療放射線檢查，也被認為與甲狀腺癌風險增加相關。

如何預防甲狀腺癌的發生？

1. 避免環境毒素暴露

減少塑膠製品的使用：避免使用含有雙酚A（BPA）和鄰苯二甲酸酯的塑膠製品，例如塑膠容器和瓶裝水。優先選擇玻璃或不銹鋼容器。

減少加工食品的攝取：加工肉品中常含有硝酸鹽和亞硝酸鹽，這些化學物質在體內可能轉化為致癌物。選擇新鮮食材，並減少加工食品的攝取。

避免重金屬污染：選擇無污染來源的食品，避免接觸含鉛、汞、鎘的化妝品和護膚品，並定期檢查飲用水的水質。

2. 均衡碘攝取

維持適當的碘攝取量：甲狀腺功能依賴碘，但碘攝取過多或過少都可能增加甲狀腺疾病的風險。建議從日常飲食中攝取適量碘，如海帶、海藻、牛奶、蛋等食物，並避免過度補充。

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3. 保持健康的生活習慣

維持正常體重：肥胖與甲狀腺癌的發生有關聯。通過健康的飲食和定期運動保持體重穩定，並控制脂肪攝取。

減少輻射暴露：避免不必要的輻射檢查，如X光、CT等，並在必要時盡量採用低劑量選項。注意日常電子設備的使用，減少高頻電磁場的暴露。

不吸菸：研究顯示吸菸會增加甲狀腺癌風險，遠離菸草產品對甲狀腺和整體健康都是非常重要的。

4. 定期健康檢查

進行甲狀腺超音波檢查：特別是有家族病史的年輕女性，建議定期進行甲狀腺檢查。透過早期發現甲狀腺腫大或結節，可以及早治療。

自我檢查：定期觸摸頸部以檢查是否有異常腫塊，若發現結節或疼痛，應儘快就醫。

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5. 減少壓力並維持良好睡眠

管理壓力：壓力可能影響免疫系統，進而影響甲狀腺功能。練習冥想、深呼吸或從事戶外活動以緩解壓力。

充足的睡眠：保持規律的作息，避免熬夜，有助於內分泌系統的穩定。

甲狀腺癌的發生率在年輕女性中不斷攀升，與環境污染、日常接觸的化學物質以及生活習慣等因素密不可分。想要降低甲狀腺癌風險，黃軒醫生叮嚀，年輕女生們應重視健康檢查，特別是「甲狀腺超音波」檢查，或及早發現異常腫塊並及時治療。同時，在日常生活，也要減少使用塑膠製品、均衡碘攝取及養成健康生活方式。

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