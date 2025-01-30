2025情人節限定美妝｜七夕包裝率先看 NARS浪漫心型、YSL夢幻漸層

【新春限定美妝開箱2025／情人節限定美妝2025/Beauty Unbox】來到一月的尾聲，緊接新年的步伐，便是浪漫滿分的情人節。不論你是單身貴族或甜密兩小口，在這個充滿愛的節日，亦記得寵愛自己，讓甜密確幸充斥生活！提到情人節，不少品牌亦乘機打造出浪漫又繽紛的情人節限量美妝，包裝外形定必讓所有女孩尖叫連連。



如果你想入手情人節七夕禮物，以表達愛意或收藏自用，《01女生》已為你準備好5大品牌的情人節限定美妝推薦，當中包括NARS、YSL BEAUTÉ、TOM FORD BEAUTY、shu uemura植村秀以及Estée Lauder，提早為你開箱七夕驚喜！

2025情人節限定美妝率先看 (李樂瑤 攝)

2025情人節限定美妝｜Estée Lauder x Ladurée 限量彩妝系列

情人節除了代表著愛意，亦是象徵著生機盎然的初春時分，Estée Lauder 就以此為靈感，與法國百年甜點品牌Ladurée合作，將彩妝與法式糕點結合，打造出粉嫩夢幻的奢華聯乘之作。

2025情人節限定美妝｜Estée Lauder x Ladurée 限量彩妝系列(李樂瑤 攝)

整個系列都極具儀式感，由外盒到彩妝雕刻都有糅合LADURÉE的經典印花圖案​，充滿精緻講究的法式美學。編輯特別推薦限量版高清純色唇膏套裝​，開盒時已充滿拆禮物感，兩支初春大熱色號都是聚會與約會的最佳助攻。

另外，限量版眼影盤裏裹外外都像馬卡龍般，綠調外盒搭以8款柔和玫瑰咖啡眼影色調，彷似手執誘人甜點般，實用與精緻度兼備，輕鬆化出浪漫、甜美的春天氣息妝容。

2025情人節限定美妝｜YSL BEAUTÉ 2025情人節日限量版美妝系列

YSL BEAUTÉ 今個情人節所推出的限量版美妝系列，完全是少女心天花板之作！系列以高訂時裝裡的天藍與柔粉色為靈感，打造出粉藍漸變粉紅的包裝，象徵愛由日出到日落永不止息，顏值控真的沒有不入手的理由。

2025情人節限定美妝｜YSL BEAUTÉ 2025情人節日限量版美妝系列(李樂瑤 攝)

大熱的氣墊粉底、時尚啞緻唇膏以及情迷水光唇膏，都換上漸層特別包裝，配合奢華的YSL 金色 Cassandre 標誌，散發無盡愛戀魅力。除了充滿質感、唯美注色，高訂四色眼影盒中亦充滿光影交錯的藝術細節：精緻的心形壓花，配合全新配色，漸變粉紅至梅紅色調眼影、藍粉漸層閃粉眼影，能夠打造專屬晨曦與晚霞妝容。

想隨時散發動人魅力的話，輕巧、高延展性的YSL 高訂皮革胭脂絕對是手袋中的必備好物，新配方補濕與持久兼備，能夠隨個人喜愛，打造表達自己的濃淡妝效。

2025情人節限定美妝｜NARS 2025節日限量美妝系列

想直接表達愛意的話，NARS 將兩大系列換上甜蜜外形設計，每每使用都能感受到心動與幸福感！

2025情人節限定美妝｜NARS 2025節日限量美妝系列(李樂瑤 攝)

NARS Amour 限量系列，以色調強烈的紅調配合浪漫心形設計，定格怦然心動的瞬間。當中Amour 限量四色眼影，內含4種浪漫玫瑰色調：啞緻花瓣粉紅、玫瑰紅木色、巧克力棕色和閃爍粉紅色，高顯色又不顯眼腫，輕鬆畫出令人一眼心動的深邃眼妝。

另外的Afterglow悅光系列，柔和外盒彷似表達初萌起的戀愛感，充滿浪漫魅力。如果你想入手約會美妝，強烈建議入手一盒集齊多種質感的悅光誘惑眼影組合，能夠輕鬆疊加暈染，讓對方迷倒在你的甜蜜眼妝當中。記緊加上悅光透亮胭脂液，色調柔和自然，讓雙頰散發甜美紅潤氣息，呈現出難以抑壓嘅自然紅暈，讓人不禁想保護你！

2025情人節限定美妝｜TOM FORD BEAUTY ROSE EXPOSED系列

其他品牌都將愛與勇敢、大膽劃上等號，TOM FORD BEAUTY 則繼續低調本色。提到 ROSE EXPOSED系列，絕對是耐看之選。系列靈感來自全新 PRIVATE BLEND ROSE EXPOSED香氛，以探索經典花朵的多重層次，將玫瑰盛放的真實精髓注入美妝中，充分展現出玫瑰的多樣性。

2025情人節限定美妝｜TOM FORD BEAUTY ROSE EXPOSED系列(李樂瑤 攝)

TOM FORD 經典幻魅唇膏與唇露不單換上紅調，當中的顏色好比玫瑰的花期，由柔和清晨的露水開始展開旅程，玫瑰唇露展現出嬌嫩、含苞待放的玫瑰形態，經典幻魅唇膏帶出靜待開花的乾燥玫瑰色與成熟燦爛的紅抹色彩。

被柔軟皮革包裹限量版眼影盤，當中的雕塑設計完全是令人難以抗拒！多重立體的玫瑰設計呈現多維度的閃耀效果，一抹上眼卻好比絲綢般柔滑，正如女人如花，每個女人都是一朵美麗的玫瑰花，多變而優雅。

2025情人節限定美妝｜shu uemura植村秀 2025新年限量系列套裝

shu uemura 以象徵繁榮與幸福的扇子圖案為靈感，結合蛇年，打造出充滿新春氣息的靈動感設計。

2025情人節限定美妝｜shu uemura植村秀 2025新年限量系列套裝(李樂瑤 攝)

由裝飾、節氣、表演到禮服應用上，扇子可以說充斥著日本生活與傳統文化，其中一個民間傳說更指被對方吹風的扇子可招來福氣。祝福加上專為亞洲膚色而設計的不同紅調，送禮自用都十分合適！