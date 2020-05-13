天氣一轉，敏感肌女生的苦惱又開始了。即使轉用了低敏護膚品，肌膚依然敏感泛紅，就連坊間標榜天然成分的護膚品也非人人適合。要提高肌膚免疫力，便要先了解令肌膚敏感的成分，學習天然護膚方法。

正值潮濕侷促的炎夏時期，加上長期戴口罩堵塞毛孔，容易引發各種皮膚問題。當肌膚出現狀況時，即使用上再昂貴的護膚品，也無法緩和敏感症狀，原因是這些名貴護膚品有機會隱藏著刺激敏感肌的致敏成分。

皮膚出現狀況，可能與護膚品中的過敏成份有直接關係。（IG@laneige_kr）

護膚品用後肌膚光滑如剝殼雞蛋 可能是敏感先兆

敏感肌女生於購買新護膚品時必定會特別留意成分，為解脫敏感肌膚之苦屢敗屢戰，「中伏」過後發現過敏根源離不開以下這些成分。

矽：容易堵塞的形成暗瘡與黑頭粉刺

市面上的面霜或防曬等產品都含有矽，可在肌膚表面形成一層保護層，用後觸感柔滑清爽，如剝殼雞蛋般光滑。皮膚科專科醫生指出若不慎吸入肺部，有機會影響人體內的荷爾蒙，干擾內分泌。另外，矽不會被皮膚吸收，長時間停留在皮膚表面，令毛孔堵塞的形成暗瘡與黑頭粉刺。

護膚品中的矽、礦物油、酒精容易令皮膚過敏（《雪肌精》廣告截圖）

礦物油：有機會堵塞毛孔造成暗粒

礦物油也是常見的護膚品添加劑，常用於潤唇膏、唇膏、卸妝產品中，目的是在皮膚表面形成鎖水薄膜，產生滋潤的感覺。礦物油是石油副產品，容易堵塞毛孔，造成粉刺。筆者曾經試用一款很有名氣的卸妝油，幾天後爆發了許多暗粒，不痛不癢像小肉芽，嚇得馬上停用所有護膚品。往後選購護膚品也會挑使用天然植物油的品牌，以減輕皮膚負擔。也嘗試過以椰子油取代卸妝油，清潔效果同樣出色。

天然護膚品有助減輕肌膚負擔（IG＠laneige_kr）

酒精：令肌膚因缺水變得紅腫痕癢​

酒精也是要留意的過敏根源之一。酒精多用於爽膚水，有很好的殺菌作用，所以含有酒精的護膚品可以改善痘痘肌。然而酒精揮發時會暫時帶走肌膚的水分，使原本乾燥的肌膚更繃緊，敏感肌膚因缺水變得紅腫痕癢，應盡量避免含酒精成分的護膚品。

「無毒護膚」新概念 天然護膚品牌效果驚喜

千方百計抗敏後，發現回歸基本才是最好的護膚方式。無毒的意思，是純天然不添加任何防腐劑等化學物質，環保天然護膚品牌總能帶來驚喜。標榜天然新鮮手製、取自大自然有機植物原料製作無添加護膚品，而且嚴格挑選原料產地，成分清晰。產品不經動物測試、不含致敏成分、香料、酒精，敏感肌也可以放心使用。如果你也飽受敏感之苦，不妨試試以下三個天然護膚品牌，幫助肌膚重拾的健康狀態。

LUSH

英國品牌LUSH的護膚品堅持人手製造，加入新鮮有機的原材料，減少化學物質對皮膚造成負擔。(IG@lushhk)

英國品牌LUSH的護膚品堅持人手製造，加入新鮮有機的原材料，減少化學物質對皮膚造成負擔。筆者從大學起便開始使用LUSH的產品，頭幾次消費是被品牌造型獨特的肥皂所吸引，持續使用後對品牌建立了信心，便開始嘗試面部產品。夏天肌膚油脂分泌旺盛，需要定期進行深層清潔，疏通毛孔，無奈要找到低刺激的深層清潔面膜並不容易，直到遇上薄荷清爽面膜。

100%天然成分已是一大賣點，當中的胡椒薄荷精油可促進肌膚循環；金盞花精油及葉綠素具修護肌膚功效，月見草籽及碎紅豆在清洗面膜時為肌膚溫和去角質。若認為薄荷清爽面膜清潔效果太溫和，不妨試試加入羅素泥及可可粉的朱古力新地面膜，有效吸走面上的油脂污垢，同時令肌膚變得柔軟滋潤。

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