對於懶女生而言，天下間最好有種減肥方法不需要節食與運動，要是躺著就能瘦更是完美。美國一位營養師提出的「夜間減肥法」，聲稱只靠控制一天飲食和充足的睡眠，便能於一週間減去九磅，實行方法簡單，成效卻令人驚喜。

「夜間減肥法」是由美國營養師Caroline Apovian提出的，專注針對體重管理一環。她曾於美國太空總署擔任營養顧問，也曾為「夜間減肥法」出版書藉。Caroline Apovian表示「夜間減肥法」能讓人於首晚減去兩磅、一週間減去九磅，而且這個減肥方法不只能達到快速減重的效果，更可以促進新陳代謝、燃燒脂肪、避免因節食而產生的飢餓感。

「夜間減肥法」聲稱可以邊睡邊瘦。(IG_mirandakerr)

睡眠充足有助減肥

「夜間減肥法」共有三大要點，分別是每天睡夠八小時、第一天只喝蔬果汁及「高蛋白飲食」為基礎，以一星期為單位，便可以邊睡邊減肥的瘦下九磅。Caroline Apovian指出，睡眠與肥胖之間的關係密不可分。身體在睡眠中會分泌一種激素，可以分解脂肪，每天睡夠八小時便可以消耗三百卡路里。相反，身體在欠缺充足睡眠下，便會減少分泌消脂的激素達70％，導致身體積聚更多脂肪。

一周第一天只喝蔬果汁：調整體質

減肥的第一天只可以喝蔬果汁，幫助調整體質，降低容易令身體堆積脂肪的胰島素。Caroline Apovian建議蔬果汁應加入兩款水果與三款蔬菜，有助攝取更多的營養。女生也可以加入脫脂牛奶或低糖植物奶增加飽腹感，或可加入蛋白奶粉與希臘乳酪以加強蛋白質的攝取。

【按圖看】不少女星都愛以蔬果汁為主食，不但低卡路里還有美白功效：

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餘下六天以「高蛋白飲食」為基礎：加速脂肪的代謝及減少飢餓感​

普遍的減肥法大多減少肉類攝取，以蔬果和穀物為主。這樣下來，體重雖能下降，卻會導致體內蛋白質不足、新陳代謝減慢，容易產生飢餓感。一旦停止減肥，體重便會反彈。蛋白質有助加速脂肪的代謝及減少飢餓感，建議在「夜間減肥法」之後的六天以魚肉、雞胸肉等脂肪含量較低的肉類為主食。

不用捱餓又不需劇烈運動的「夜間減肥法」確是值得一試，然而要每天睡夠八小時並不容易。為了健康，就由今天開始養成早睡的習慣吧。

高蛋白飲食容易產生疲憊感，更有機會加重肝臟與腎臟的負擔。（《愛上謊言的女人》劇照）

雖然「夜間減肥法」是由營養師提倡，但註冊營養師李正雅（Angela）指出此著重蛋白質吸收的減肥法不適合長期使用，餐單不但缺乏維他命和礦物質，長期側重攝取蛋白質會導致身體的鈣質流失，同時加重肝臟與腎臟的負擔，容易產生疲憊感，腎臟有問題的人士更要注意。

加上「夜間減肥法」所減去的磅數大多是水份，未必能有效消脂。不過，「夜間減肥法」沒有即時的危險性，若減去的磅數能成為女生減重的動力也是個正面的影響。Angela再次提醒女生，「夜間減肥法」不適合長期使用，又建議實行這減肥法的女生應多攝取如蘿蔔與粟米等含有較高碳水化合物的蔬菜。只有均衡飲食加上適量運動才能真正消脂不復重。

Source: Overnight Diet