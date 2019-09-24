【琦溫斯莉】鐵達尼號女神冰山式凍齡　43歲Roes駐顏有術亮白如昔

1997 年上映的電影《鐵達尼號》（Titanic），在荷里活造成空前轟動的大片，淒美的愛情故事，可是成為許多影迷心目中經典電影之作。片中女主角琦溫斯莉（Kate Winslet），在出演《鐵達尼號》的時候，年紀僅有 22 歲，正值青春的年齡，完美演繹著劇中的蘿絲角色。她亮麗的外型和精湛的演技，被全世界讚美猶如英倫玫瑰般耀眼，更以年齡最小的演員入圍奧斯卡最佳女主角！

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▼▼過去的琦溫斯莉，一頭紅髮以及通透紅潤的白皙肌膚，顏值根本無人能敵▼▼

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實際年齡已經 43 歲的琦溫斯莉，雖然臉上還是可以明顯看到一絲歲月痕跡，但她的知性以及魅惑的熟女氣息，反而讓人完全感受不到她變老的跡象，只能說這種氣質是年輕妹子學不來的！

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43 歲的琦溫斯莉，顏值仍然保持得相當好，甚至比起年輕時的她，又更有女人知性魅力，超強的凍齡秘訣，年輕妹子也要學著點呢！

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