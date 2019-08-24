中醫美白攻略　白裡透紅肌膚養成術　6種方法養生同時改善肌膚

很多病人常問我：「要怎樣才能令到皮膚白裏透紅？」「生BB後皮膚為什麼色斑多了？」「為什麼壓力大會有黑斑？」這些問題背後的動機都不離「一白遮三醜」。

膚色取決於黑色素的種類及數目

我們的膚色就是取決於黑色素的種類及數目黑色素。(Angélica Echeverry/unsplash)

這裏需要先簡單介紹皮膚的結構。我們的皮膚是由表皮層、真皮層及皮下脂肪組織所組成的。那些可惡的黑斑就是住在表皮層。表皮層好像一塊千層糕，是由多層的組織所組成。從外到內看，最外層的是沒有生命的角質層，最內層則是有生命的基底層。每天約有10%的基底細胞進行核分裂，有次序地逐漸向上移動。當中有生命的細胞會變成扁平的沒有生命的角質細胞(角質層)，皮膚的水分會不斷流失，這個過程稱為角化過程。

此外，基底層還有黑色素細胞，主要負責分泌保護皮膚免受紫外光傷害的黑色素。我們的膚色就是取決於黑色素的種類及數目黑色素。

「白裏透紅」的皮膚必須具備六個條件

避免在夏季早上10時至下午4時烈日當空下暴曬，這段時間的陽光最強，紫外線最具威力，皮膚最容易曬傷。(Coline_Haslé / Unsplash)

正常的黑色素分泌，配合良好的皮膚新陳代謝，是不會有黑班的形成的。反之，壓力、紫外線、睡眠不足、負面情緒、空氣污染、作息不正常等因素，會刺激黑色素的分泌，這時若皮膚的新陳代謝出現問題，便會囤積在表皮層，惱人的黑班就是因此的了。

想要有「白裏透紅」的皮膚？必須具備以下六個條件：

面上常見的黃褐斑

皮膚的新陳代謝出現問題，便會囤積在表皮層，惱人的黑班就是因此的了。(Parker Johnson/ unsplash)

黃褐斑多指面上出現黃褐色的斑點，是一種常見的損容性皮膚病，所引起的原因包括妊娠、慢性肝病、內分泌失調、日曬、選用不當護膚品或情緖因素等。在中青年婦女中比較常見，極少數男性也會發病。蝴蝶斑是黃褐斑的別稱，主要原因是色斑多對稱地分佈在面頰兩側，呈淡褐色或咖啡色，形似蝴蝶故而得名。發於孕婦稱「妊娠斑」。中醫古稱為「黧黑斑」。

從中醫的角度，鬱怒、思慮、驚恐、房勞過度及久病等，均可導致黃褐斑。黃褐斑的發生，與肝、脾、腎的病變最為密切。臨床上，黃褐斑人士的體質主要分四型：(一) 肝氣鬱結型 (二) 脾氣虛型 (三) 腎陰虛型 (四) 腎陽虛型。

養成白滑美肌的6種好習慣

積極培養自己的生活好習慣，不但有益於身體健康，還可有效改善肌膚狀態。(Carissa Gan／unsplash)

生活規律欠佳和工作壓力大等也會讓氣機不暢，導致便秘等問題，毒素存留在體內。便秘容易令大腸濕熱，肺與大腸相表裏，積熱薰蒸於肺，令肺氣鬱結，主皮毛，長期會導致皮膚過敏及暗啞。要讓肌膚嬌嫩白滑，光澤有彈性，便要積極培養自己的生活好習慣，不但有益於身體健康，還可有效改善肌膚狀態。

6種養成白滑美肌的好習慣 :

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