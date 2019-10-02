【植眼睫毛】素顏也大眼？美睫勿貪平　不當嫁接會令原生睫毛變疏

過去女性在化眼妝時，僅能藉由眼線、眼影，接著再刷上一層層濃厚睫毛膏或是戴上假睫毛，才能製造出放電有神大眼。而隨著時代變遷，越來越多女生選擇以植眼睫毛的方式，讓雙眼看起來明亮且有神，其不僅可選擇適合自己的濃密以及纖長度睫毛，同時也能省去每天上妝時間；但是在嫁接睫毛前，有什麼應注意的呢？

亞洲人從過往崇尚的單根式嫁接方式，逐漸轉成以山茶花嫁接的方式（Larm Rmah／Unsplash）

#順應潮流趨勢 山茶花自然濃密技術成指標

推陳出新在美容產業早已不是新奇的現象，不僅美妝、保養品會不間斷的新品發表，就連植眼睫毛也會隨著潮流趨勢改變。

台灣中華絹繡植睫協會（PEA）陳可均名譽理事長表示，因為歐美人的睫毛數高達200根，所以目前在歐美地區是以單根方式嫁接為主，而亞洲人，如台灣、日本、韓國等地區，睫毛根數遠不如西方人，因而從過往崇尚的單根式嫁接方式，逐漸轉成以山茶花嫁接的方式，其樣式長短參差不齊，因此能夠達到睫毛濃密度高且自然有神的需求。

#植眼睫毛價格落差大 技巧純熟度+材料是主因

陳提到，坊間植眼睫毛的價格差異大，但高價的背後必定伴隨著更高的價值與品質。

因技術純熟度愈高的美睫師，其從基礎到專業、從生疏到純熟的訓練過程都需花費不少時日，所以這些成本相對也會反映在價格上；此外，美睫店家所使用的產品材料品質、美睫店環境與設備，也都是間接影響價格差異的主要因素。

美睫店家所使用的產品材料品質、美睫店環境與設備，也都是間接影響價格差異的主要因素。（Sharon McCutcheon／Unsplash）

#技術純熟度影響大 不當使用恐使睫毛掉光光

不少人總會疑問，嫁接睫毛是否會對原生睫毛造成不良影響？陳可均名譽理事長說，一般來說，只要嫁接睫毛的過程中，假睫毛不要碰到眼瞼就不會影響到原生的睫毛；但若為睫毛稀疏者則屬較高的危險族群。因睫毛稀少者若強迫嫁接接毛，將使睫毛的重量壓迫眼皮，不僅容易導致眼睛下垂，同時也會造成原生睫毛掉落並不再生長，使睫毛變得越來越稀疏。

陳進一步說明，若美睫師所使用的材料品質不佳或器具不潔，也可能會引發眼睛細菌感染問題，而美睫師的技術純熟度也是一大考驗，若為使嫁接睫毛使用期限更久，將黏著睫毛的膠水直接黏在眼瞼上，恐使毛囊堵塞壞死，加上眼部肌膚因長時間被膠水附著，產生過敏，甚至影響到原生的睫毛，迫使睫毛愈來愈少，得不償失。

睫毛稀少者若強迫嫁接接毛，將使睫毛的重量壓迫眼皮，不僅容易導致眼睛下垂，同時也會造成原生睫毛掉落並不再生長，使睫毛變得越來越稀疏。（Unsplash）

#睫毛樣式因人而異 美睫師專業度是關鍵

坊間美睫店家四處林立，美睫師良莠不齊，消費者究竟該如何挑選才有保障？陳建議，消費者可先確認美睫材料是否為歐盟22716認證，若是則代表生產的產品可以合法輸入歐盟，可以在歐盟國家公開販售，以及美睫產品甲醛含量是否符合台灣法規規定；此外，一名專業的美睫師如同醫師，因此在嫁接睫毛前的評估，如美睫師是否能依據顧客個人的眼型、化妝習慣、日常打扮進行量身設計，以及在嫁接睫毛後，是否能對顧客進行保養說明等是很重要的一環。

一名專業的美睫師如同醫師，因此在嫁接睫毛前的評估，如美睫師是否能依據顧客個人的眼型、化妝習慣、日常打扮進行量身設計，以及在嫁接睫毛後，是否能對顧客進行保養說明等是很重要的一環。（Fuu J／Unsplash）

#事前諮詢+合格檢定證書 嫁接睫毛有保障

想要嫁接睫毛，除了事前的諮詢外，陳強調，更重要的是，可依據美睫師是否取得政府部門或國際認可的技術檢定證照，或其是否隨時進修、精進最先進的技術，這就能讓能讓消費者可以安心美睫，出門不必再動輒多時，就能帶著有神的雙眸到處走！

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