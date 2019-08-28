凱特生三胎仍穿S碼　公爵夫人減肥餐單　運動修身秘訣全公開！　

深受大眾歡迎的英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）每次出席活動都會成爲眾人的焦點，她的穿著打扮更是成爲英國的潮流指標。身為英國皇室成員的凱特時刻都要保持最佳形象，現年37歲的她即使生了3胎，身材卻依然高挑纖細，身上完全沒有贅肉，相信她要維持這樣的身材，一定是下了一番苦功。

公爵夫人凱特每次出席活動的衣著都會成爲焦點，身材高挑纖細的她穿起連身裙時顯得非常優雅。（IG@kensingtonroyal）

根據英國模特公司「Premier Model Management」的創辦人Carole White表示，公爵夫人凱特（Kate Middleton）的衣服尺寸都是UK size 6 (即是等於我們的S碼)，而英國女生的平均尺寸則是UK Size 16，凱特的身形實在是比一般英國女生纖細的多。

但畢竟公爵夫人凱特已經是生了3個小孩的媽媽，而且還擁有175cm的身高，卻還是穿S碼的衣服真讓人感到有點不可思議。到底她是怎樣保持身材的呢？下面就為大家揭曉公爵夫人凱特平常的運動和減肥飲食方法。

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每天有氧運動．做Plank鍛鍊平坦小腹

看公爵夫人凱特斯文優雅的外表，真想不到她是個好動的運動狂熱者。（Getty Images）

根據英國《Daily Mail》報道，公爵夫人凱特是運動愛好者，但是她並沒有個人教練，只是靠自己每天的運動習慣。凱特會經常進行有氧運動，爲了維持她平坦又結實的小腹，她會堅持每天做平板支撐，主要集中做3個平板動作，分別是普通平板（Basic plank）、側平板（ side plank ）和跳傘式俯臥撐（Prone skydiver）。每個動作至少維持45秒，重複10次以上。

此外，公爵夫人凱特還會每天早上至少花一小時去做健美操、跳繩、室内賽艇（Indoor Rowing）和高强度間歇訓練（intensity interval training）等等，還會經常用到她的巨型健身球幫助訓練核心肌肉。

公爵夫人凱特(Kate Middletone)一有空餘時間就會同孩子們去戶外活動當作運動。（IG@kensingtonroyal）

在凱特還求學時期的時候，她已經是一名運動達人，不但參加越野賽跑，而且還是一個曲棍球運動員，但是她最狂熱的還是網球運動。即使要照顧3個小朋友，公爵夫人凱特(Kate Middletone)也沒有鬆懈放棄運動，有時候她還會在夏洛特公主出去玩的空閒時候散步或者慢跑。

控制飲食：「杜肯飲食法」（Dukan Diet）、生機飲食（Raw Food）

在公爵夫人凱特和威廉王子結婚前，兩人就是依從「杜肯飲食法」一起減肥。（Getty Images）

《ABC News》就曾經報道過，公爵夫人凱特在結婚前和生完喬治王子和夏洛特公主後，就遵從了法國醫生Pierre Dukan自創的「杜肯飲食法」（Dukan Diet），最後因此成功減去了「兩個碼」。「杜肯飲食法」的飲食重點，就是高蛋白、低碳水化合物。當中分為4個階段，跟早前流行的「生酮飲食法」有異曲同工之妙。公爵夫人凱特當時的主要餐單就是主要進食蛋白質、蔬果和全麥麵包。

我們在過往也咨詢了英國註冊營養師Kerry Torrens關於「杜肯飲食法」的注意事項，Kerry表示杜肯飲食法初期很嚴格但很快可以看到減肥成效，但是在第4階段很有可能體重會漸漸增加，甚至追隨者很難再持續下去。另外杜肯飲食法忽略了水果和蔬菜的重要性，全穀物和纖維也有重要的健康益處。遵循限制性的低碳飲食及少纖維攝取，可能身體會缺乏能量，疲勞和頭暈，容易導致口臭、口乾、便秘、缺乏營養，及隨後的體重增加，尤其是腰圍，因此「杜肯飲食法」比較適合想在短期有減肥成效的女士。

杜肯飲食減肥4個階段：

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生機飲食（Raw Food）

此外，生機飲食（Raw Food）也是公爵夫人凱特的keep fit餐單。生機飲食即是食用未經加工和烹煮的食物或者是烹煮時不超過攝氏四十七度的低溫煮食，而且最好是仿素食的飲食模式。生機食物的最大好處就是可以保留食物的天然酵素，避免食物因為過度加熱而被破壞。

公爵夫人凱特在2014年已經開始食用生機食物，一個星期最少要有一天吃生機食物。食譜包括有青檸汁或者檸檬汁醃生魚片、西瓜沙律、西班牙冷湯、枸杞、中東塔博勒沙律和杏仁奶。生機食物除了幫助凱特保持身材纖瘦之餘，還可以幫助美顔，讓皮膚變好。

公爵夫人凱特的生機飲食餐單：

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我們就生機飲食詢問過註冊營養師李正雅（Angela）的意見，她表示生機飲食是比較健康的飲食方式，可以幫助吸收更多維他命、礦物質，而且高纖低脂，有助排便、增强免疫力，還可以預防都市病和三高！很多生機飲食者都不會吃加工食物，而且很少吃肉類，減少吸收動物脂肪，這樣可以有效幫助減肥，如果是「食肉獸」的人就最快見效。不過如果在預備Raw Food的時候還是多油鹽糖等等，就會出現反效果，所以烹煮時加入的調味料非常重要。

生機飲食（Raw Food）高纖低脂，有助排便、增强免疫力和預防3高！（Unsplash）

另外，營養師Angela强調，生機飲食並不是人人都可以嘗試！如果是腸胃較差、腎病、懷孕、哺乳 、老人家、勞動者都未必適宜。另外生機飲食者很少進食穀類，但穀類含高纖又可增加飽感，為身體提供主要能量，如果身體不夠能量很容易感到疲勞或者暈。要注意的就是生機飲食是生食為主，但並不是所有食物都可以生食！例如根莖類的蔬菜，因爲含有生澱粉，一定要加熱後才吃。

根據食物安全中心資料表示，食物中的天然毒素常見例子有豆類（例如四季豆、扁豆、刀豆、紅腰豆和白腰豆）中的植物血球凝集素：北杏、竹筍、木薯和亞麻籽中的氰甙；馬鈴薯中的甙生物鹼、部分野菇中的毒蕈鹼等等未經煮熟就吃的話都有機會食物中毒。另外生的海鮮以及肉類未經煮熟都會藏有細菌，所以一定要清潔好以及高溫徹底煮熟，否則就會有腸胃炎、嘔吐等疾病，嚴重的還會影響中樞神經而死亡。

未經煮熟的豆類、馬鈴薯、部分野菇等等都含有天然毒素！（Unsplash）

營養師Angela又表示如果想嘗試生機飲食來減肥，應該要循序漸進，慢慢加入生的食物到日常飲食，突然間加入大量高纖維的話身體有機會不能適應，就會產生腹脹問題，尤其是腸胃差的人。Angela建議就算是吃Raw Food也不要單吃一種食物，例如吃太多水果也會有增肥的機會，因為水果裏面有很多果糖，還有就是不要全部生食，每天要有多種類食物。

另外也不要加太多油鹽糖到食物裏，最好以天然香料例如蒜薑蔥、香茅檸 、肉桂粉、花椒、八角、檸檬等，並選擇澱粉質高的蔬菜例如紅蘿蔔、南瓜、西蘭花等，也要進食少量的五穀，如紅米、糙米、藜麥等，由於Raw Food屬於高纖飲食，所以要每曰配合多喝水，幫助腸道排毒。

烹煮食物的時候最好不要加入過多的油鹽糖！（Unsplash）

資料來源：《Daily Mail》、《Daily Mail》、《ABC News》