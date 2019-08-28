夏日防水防油唇膏實測　CHANEL、DIOR上榜　最強唇膏勇奪雙冠軍！

說到夏天最讓女生感到苦惱的事，脫妝該是數一數二。要找到可以抵抗炎夏高溫與汗水，甚至可以上山下海，依然持久亮麗的妝品。

大家的煩惱我們當然都懂，所以在今次的美容手帳特別以「夏日最強防水防油唇膏」進行測試，幫你找出可抵抗炎夏的持久不脫色的唇膏！

進行「夏日防水防油唇膏實測」的6款人氣唇膏。

是次進行實測的分別是Christian Louboutin 、YSL、GIVENCHY 、Dior 、CHANEL 及TOMFORD 的6款熱賣的人氣唇膏。方法是先把唇膏塗抹在手上，再分別進行噴水及噴油測試，然後印上紙巾觀察脫色情況，選出頭3枝「防水防油」表現最好的唇膏。

「防水防油」唇膏實測：

「防水防油」表現良好．實測推薦 NO.3！

Dior Addict Lip Tattoo Long-Wear Colored Tint 亮色美唇液 #311

Dior Addict Lip Tattoo 系列向來有不錯口碑。

作為Dior首款染唇液，早早就聽過Dior Tattoo系列的大名了！其以持久度高而打響名堂，主打如同「紋身」一樣的染唇效果。在測試當中Dior Tattoo在防水防油表現良好，一直受到大家的好評也是不無道理。

#311色號是帶有一點暖TONE的珊瑚色，非常有夏日感覺。

今次所用的#311色號也是意外地被燒到，起初也有擔心「橙」色會太難carry，但塗上以後就覺非常有夏天氣息，顏色是帶有一點點暖TONE的珊瑚色。薄擦帶有透明感，質感輕盈舒服，即使是厚擦的效果也絕不突兀，顯得活潑有精神，想不到偏橙的唇色可以如此好看有驚喜。

防水度：★★★★

防油度：★★★

「防水防油」表現出色．實測推薦 NO.2！

Christian Louboutin Beauty Velvet 測試顏色：#005M

Christian Louboutin的唇膏外形設計華麗搶眼，女生們又怎能不心動呢？

從來對於Christian Louboutin的唇膏包裝都無法招架，如同子彈般的獨特外形，實在美得太霸氣了！每每拿出來補妝，都必會吸引到身邊朋友的目光，繼而大呼「枝唇膏好靚呀」。包裝靚固然是討人歡心，不過它顏色和持久度也同樣得人鍾意。

唇膏是當下熱門的乾燥玫瑰色，帶有啞光質感。

這枝紅色系的啞光色唇膏，在防水和防油表現都相當不錯，顏色是很多女生都大愛的乾燥玫瑰色，薄薄塗上層而很好看，塗厚一點就會像紅唇，色澤很飽和。唇膏的啞光感不會很死實，細看有種絲絨的質感，妝效比較有成熟氣質。不過個人覺得塗上嘴時感覺較為乾身，先用潤唇膏打底可能會比較易畫好推。

防水度：★★★★

防油度：★★★★

★ 防水防油最好★ 實測推薦 NO.1！

CHANEL LE ROUGE DUO ULTRA TENUE 極致持久亮色兩用唇彩 測試顏色：#124 SOFT CANDY

CHANEL這枝兩用唇彩，以持久作為一大賣點。

CHANEL這枝兩用唇彩在防水和防油表現都相當出色，十分適合在容易脫妝的夏日使用。唇彩一面是顯色持久色調的唇彩，另一面是透明唇彩，用作增加透明和立體感。

CHANEL這枝唇彩在防水和防油方面同樣表現強勁，勇奪雙冠軍。

在測試當中，只使用了有色唇彩的那一邊進行實驗，已經可見十分持久的效果，根據官網介紹首次塗抹，提供長達8小時的高度亮澤妝效。若果大家正在尋找一款持久又防水的唇部妝品，真的很推薦這枝Chanel給大家！不過因為防水防油力實在太強，卸妝時會比較困難便是了。

防水度：★★★★★

防油度：★★★★★

其他人氣熱賣唇膏總評：

持色度高

GIVENCHY ENCRE INTERDITE 禁忌之吻染唇液 #05

GIVENCHY這枝染唇液有很強的持色度，顏色可長時間保持鮮艷。

GIVENCHY這枝染唇液有很強的持色度，抹出來帶有啞光霧面的質感。即使是經過食飯飲水，顏色在嘴唇上依然hold得住，不容易掉色，輕輕塗抹一次顏色已經十分鮮明，亦不會隨時間長久了而變得暗啞。在實測中經過水油的摧殘，顏色依然鮮豔，持色度良好。

GIVENCHY染唇液輕輕塗抹一次顏色已經十分鮮明。

染唇液有可以長時間維持顏色的優點，食飯飲水也不必再擔心一下子會「面無血色」，以及顏色會沾到牙齒和玻璃茶杯，也很推薦這枝GIVENCHY染唇液給懶得補妝的女生。

乾唇人士恩物

YSL VERNIS À LÈVRES WATER STAIN 持色炫彩水唇釉 #612 ROUGE DELUGE

YSL持色炫彩水唇釉

在嘴唇比較乾的日子，比起唇膏我更愛用唇釉。這枝YSL持色炫彩水唇釉總是拯救唇乾但又想化個靚唇妝的日子。雖然它在防水和防油表現不算出色，但它真的十分滋潤好推，質地擦起來非常舒服。

質地十分滋潤好推，乾燥嘴唇也可輕易塗抹。

它的成份當中含40%水精華，上可嘴後水亮而不黏膩，輕輕一抹即可塑造玻璃唇的效果，而且相當顯色，唇紋也會變得比較不明顯，絕對是乾唇人士恩物。

溫柔偽素顏必備

TOMFORD lip color sheer #09 NUDISTE

這枝TOMFORD lip color sheer 以白色和金色設計，高貴簡潔。

每個女生都會有偷懶不想化妝的時候，但又不想一臉殘樣太過驚嚇人，這枝TOMFORD唇膏絕對是救星。它的顏色是很淡的粉紅，沒有半點攻擊力，是看上去非常溫柔的顏色。

這種自然的粉紅色調十分適合在素顏或是淡妝時使用，不管是那種類型的女生也可以輕鬆駕馭。

它的優點不在於防水防油，而是使用率很高也不挑人，一年四季都合用。特別是圖中的#09的色號，塗上後無形中會帶來好氣色，不管是那種類型的女生也可以輕鬆駕馭，上班日常皆可。這種淡淡的色調十分適合在素顏或是淡妝時使用，百搭之餘也很顯氣質，更是打造偽素顏的「心機」神器，是必須放在手袋裡旁身的一枝。