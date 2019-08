【健康飲食】代糖無助減肥、健康價值存疑　學界：仍需時間研究

近年除了做Gym跑步,低鹽低糖低油飲食亦是健康潮流指標。想飲罐可樂都要零糖低糖,讓你自我感覺良好。一罐這麼甜怎會不落糖?當中所用的是代糖啊!不過,早前已經撰文講過代糖無助減肥,便不再詳述了。

至於代糖是否可安全使用、其每日安全攝取量的多寡,因一直只有有限證據,所以世衛無法訂立適合的建議;更重要是這些所謂的證據往往因研究方法不同而自相矛盾。

大家剛經歷完長假和一系列放縱,減肥必定是其中一個重要新年目標,《英國醫學期刊》(BMJ)亦知道大家心意,新年刊出大型審視研究,強調現時未有強烈證據顯示,如木糖醇(Xylitol)的「非糖類代糖(non-sugar sweetener)」有重要健康好處,但其潛在危險亦未能被完全排除。

是次研究由英國非牟利組織Cochrane所做,組織一直致力將有關醫療的獨立研究結果轉化為有用數據,讓世衛等衛生機構,訂下更好的健康膳食建議。團隊審視過去56個研究,對比無攝取或攝取較少非糖類代糖,以及有高攝取量的成人與兒童的健康情況。這些志願者被確認普遍健康,但亦可能出現癡肥等問題。

雖然部分研究指,攝取代糖可輕微改善成人身高體重指數(BMI)以及空腹血糖水平,較低代糖攝取量甚至輕微減輕體重(不足0.1公斤);而代糖則可能輕微增加兒童BMI,但比食糖分的兒童增長幅度少。整體而言,該批研究顯示無論非糖類代糖攝取量多寡,有或無攝取這些代糖,在純計學與臨床上都對志願者的健康無影響。

團隊強調,這是迄今最詳細有關代糖的研究,但也補充這些研究均屬小型、研究時間短,難以完全確定代糖對健康的影響——也因此不能排除其潛在危險性,學界需要更多研究及了解代糖是否適合被人類安全使用。

哈佛營養學部研究學者Vasnti Malik於BMJ的評論也認同需要更多研究,以完善現有膳食建議,但她仍認為,代糖這種糖分替代品,對減低嗜糖癡肥人仕中風、糖尿病等心臟代謝疾病風險是相當重要,只是他們的最終目標均是以水代替含糖飲料。Malik又在評論結語提醒,膳食政策與建議必須在新證據下定期更新,令大眾可有更多資訊了解糖分與其替代品。

其實香港也有降低食物中鹽和糖委員會,但成立超過四年僅不斷說推動或鼓勵低糖及低鹽飲食,其中2017年11月的一分討論文件更這樣說:

向每個區議會撥款25萬元,鼓勵地區/本地組織舉辦活動,在地區層面宣傳減低從食物中攝入鹽和糖的健康訊息。各區正陸續推出有關活動……

這類活動成效不彰,根本無改變市民習慣,如同倒錢落鹹水海;全香港有幾多間食肆參加非強制的「有營標籤」計劃?就算參與的,可能只有一兩款菜式屬低鹽低糖低油,實屬「做做樣」的措施,還不如立例要求將這兩種成分,於飲品或食物含量訂在更健康水平來得直接了當。

不過,當珍珠奶茶店開到浩如煙海,想健康的香港人還是下巴輕輕說完就算了。我不是說你不應飲汽水等高糖飲料,只是所有東西也應有節制,一周幾杯珍奶、檸茶、汽水,糖分不超標就奇哉妙事也。

