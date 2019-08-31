【健康飲食】代糖無助減肥？　學界：未能排除有潛在危險

近年除了做Gym跑步，低鹽低糖低油飲食亦是健康潮流指標。想飲罐可樂都要零糖低糖，讓你自我感覺良好。一罐這麼甜怎會不落糖？當中所用的是代糖啊！不過，早前已經撰文講過代糖無助減肥，便不再詳述了。

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至於代糖是否可安全使用、其每日安全攝取量的多寡，因一直只有有限證據，所以世衛無法訂立適合的建議；更重要是這些所謂的證據往往因研究方法不同而自相矛盾。

至於代糖是否可安全使用、其每日安全攝取量的多寡，因一直只有有限證據，所以世衛無法訂立適合的建議。（Gettyimage／視覺中國）

大家剛經歷完長假和一系列放縱，減肥必定是其中一個重要新年目標，《英國醫學期刊》（BMJ）亦知道大家心意，新年刊出大型審視研究，強調現時未有強烈證據顯示，如木糖醇（Xylitol）的「非糖類代糖（non-sugar sweetener）」有重要健康好處，但其潛在危險亦未能被完全排除。

是次研究由英國非牟利組織Cochrane所做，組織一直致力將有關醫療的獨立研究結果轉化為有用數據，讓世衛等衛生機構，訂下更好的健康膳食建議。團隊審視過去56個研究，對比無攝取或攝取較少非糖類代糖，以及有高攝取量的成人與兒童的健康情況。這些志願者被確認普遍健康，但亦可能出現癡肥等問題。

大家剛經歷完長假和一系列放縱，減肥必定是其中一個重要新年目標。（siora18/Unsplash）

雖然部分研究指，攝取代糖可輕微改善成人身高體重指數（BMI）以及空腹血糖水平，較低代糖攝取量甚至輕微減輕體重（不足0.1公斤）；而代糖則可能輕微增加兒童BMI，但比食糖分的兒童增長幅度少。整體而言，該批研究顯示無論非糖類代糖攝取量多寡，有或無攝取這些代糖，在純計學與臨床上都對志願者的健康無影響。

團隊強調，這是迄今最詳細有關代糖的研究，但也補充這些研究均屬小型、研究時間短，難以完全確定代糖對健康的影響——也因此不能排除其潛在危險性，學界需要更多研究及了解代糖是否適合被人類安全使用。

學界需要更多研究及了解代糖是否適合被人類安全使用。（Gettyimage／視覺中國）

哈佛營養學部研究學者Vasnti Malik於BMJ的評論也認同需要更多研究，以完善現有膳食建議，但她仍認為，代糖這種糖分替代品，對減低嗜糖癡肥人仕中風、糖尿病等心臟代謝疾病風險是相當重要，只是他們的最終目標均是以水代替含糖飲料。Malik又在評論結語提醒，膳食政策與建議必須在新證據下定期更新，令大眾可有更多資訊了解糖分與其替代品。

其實香港也有降低食物中鹽和糖委員會，但成立超過四年僅不斷說推動或鼓勵低糖及低鹽飲食，其中2017年11月的一分討論文件更這樣說：

向每個區議會撥款25萬元，鼓勵地區／本地組織舉辦活動，在地區層面宣傳減低從食物中攝入鹽和糖的健康訊息。各區正陸續推出有關活動……

向每個區議會撥款25萬元，鼓勵地區／本地組織舉辦活動，在地區層面宣傳減低從食物中攝入鹽和糖的健康訊息。（政府新聞處）

這類活動成效不彰，根本無改變市民習慣，如同倒錢落鹹水海；全香港有幾多間食肆參加非強制的「有營標籤」計劃？就算參與的，可能只有一兩款菜式屬低鹽低糖低油，實屬「做做樣」的措施，還不如立例要求將這兩種成分，於飲品或食物含量訂在更健康水平來得直接了當。

不過，當珍珠奶茶店開到浩如煙海，想健康的香港人還是下巴輕輕說完就算了。我不是說你不應飲汽水等高糖飲料，只是所有東西也應有節制，一周幾杯珍奶、檸茶、汽水，糖分不超標就奇哉妙事也。

參考報告：

Toews, I., Lohner, S., de Gaudry, D.K. & et al. (2019). Association between intake of non-sugar sweeteners and health outcomes: systematic review and meta-analyses of randomised and non-randomised controlled trials and observational studies. BMJ 2019;364:k4718. doi: 10.1136/bmj.k4718

作者簡介：小肥波

販賣腦汁維生的蛋散。文章散見於不同網絡媒體。著有《養生大謬誤》。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「代糖無助減肥 少糖飲水更實際」​】

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