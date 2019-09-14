暗瘡也分寒底熱底　6個經常生暗瘡位置　反映身體不同健康問題

暗瘡是一種毛囊皮脂腺的慢性炎症，當皮脂腺分泌過多、毛孔被表皮角質細胞堵塞，痤瘡桿菌(Propionibacterium acne) 就會大量增生並分解皮脂，造成刺激性的游離脂肪酸，而形成暗瘡。

有些人不吃辛辣、煎炸食物，同樣會出暗瘡的，則屬於寒底型暗瘡。(ig@cosmetolog__daniela)

從中醫角度，暗瘡可分為熱底型和寒底型兩種。

熱底人士常容易煩躁、小便偏黃、暗瘡偏紅而且膿頭明顯，所以暗瘡症狀較明顯。暗瘡常因進食辛辣、煎炸或油膩的食物而加重，這是因為此類食物會令身體增加火熱之邪；火熱之邪過盛時，上熏於皮毛，容易出現瘡瘍癰腫，形成暗瘡。「諸痛癢瘡，皆屬於心」，熱底人士若患暗瘡，應從清心火著手。

寒底人士因為氣血凝滯，四肢容易軟弱無力，無論睡多久，也常感到疲倦。(mehrpouya h/unsplash)

有些人不吃辛辣、煎炸食物，同樣會出暗瘡的，則屬於寒底型暗瘡。寒底人士因為氣血凝滯，皮膚容易堵塞，而形成淡紅色的暗瘡，沒有膿頭；另外四肢容易軟弱無力，無論睡多久，也常感到疲倦。

人的局部反映全身的狀況。事實上不同位置的暗瘡亦代表了身體出現了某些毛病。

額頭

如果你的額頭總有明顯的大粒暗瘡，那說明你的肝臟已經積聚不少毒素。(anastasia pyvovarova/unsplash)

額頭暗瘡對應肝臟，代表心火過旺，脾氣大。中醫研究發現，長期思慮過度、勞心傷神的人，額頭上常常會長出暗瘡。如果你的額頭總有明顯的大粒暗瘡，那說明你的肝臟已經積聚不少毒素。要糾正不規律的生活，戒掉捱夜的壞習慣。讓肝臟在正常時間（晚上10 時—12時）休息，排出毒素。

鼻頭

經常便秘和胃氣多的人也容易鼻子生暗瘡。(freshh connection/unsplash)

當鼻子長出暗瘡時，除了因為油脂分泌旺盛，還代表胃火過大、消化不良或肺熱幟盛。如果鼻頭還有輕微脫皮現象，表明血液循環欠佳。此外，經常便秘和胃氣多的人也容易鼻子生暗瘡。患者宜少食刺激性食品，包括生冷食物、打邊爐及辛辣食品，以免刺激胃液分泌過多胃酸，令胃火問題加劇。

左右面頰

左臉頰暗瘡代表血液循環欠佳，左臉頰長暗瘡說明你的排毒能力降低。(ddp/unsplash)

左臉頰暗瘡代表血液循環欠佳：左臉頰長暗瘡說明你的排毒能力降低，有可能是肝臟或血液循環出現了問題。建議多做運動加速血液循環，注意作息正常，保持心情愉快，避免壓力過大。

右臉頰暗瘡則反映肺部：如果你肺火上升、喉嚨乾燥、痰多咳嗽，右臉頰便會容易生暗瘡。肺屬於五臟最高的位置，有助新陳代謝順利進行。不妨以清肺潤燥為主。潤肺最適合吃百合，百合擅長潤肺止咳，清心安神，對清肺熱有很好的幫助。

唇部四周

平日飲食濃味、多肉少菜都是嘴唇周圍長暗瘡的主因。(oliver johnson/unsplash)

唇邊圍暗瘡對應腸部：代表有便秘或者腸熱，平日吃太多辛辣或濃味食味、多肉少菜都是嘴唇周圍長暗瘡的主因。應調整飲食習慣，盡量以清淡為主，多吃高纖維的蔬菜水果，促進腸道蠕助排毒。

下巴

內分泌失調會引起下巴生暗瘡。(cesar la rosa /unsplash)

下巴生暗瘡代表內分泌失調：這情況常見於女性，多是經期前形成，月經結束時會消，每月如是。這主要是由於體內激素分泌非常旺盛，內分泌失調而引起。平日要少吃冰冷的東西，在經期前可飲玫瑰花茶，有疏肝理氣的作用。

背部

肺熱或者是經絡不通者會在背部生暗瘡。(romina farias/unsplash)

背部生暗瘡，是因為肺熱或者是經絡不通。暗瘡情況輕的患者一般透過早睡早起及清淡飲食，會漸漸得到緩解。若情況較嚴重的可考慮以中藥對證治療，再配合針灸，臨床上效果理想。

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