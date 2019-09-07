4大好評開架眼線筆比拼　不怕水油、抗暈染　必買好用眼線筆推薦

如果只可以用一種化妝品來拯救面容氣息，除了唇膏以外，相信很多女生另外就會想到「眼線」。一條小小的眼線，角色也是重中之重，能瞬間將雙眼放大變得精靈有神。有畫跟無畫，真的可以差很大！

但，畫眼線最怕就是遇到暈開溶化的情況，變成嚇人的熊貓眼，所以眼線的持妝度絕對是關鍵！

4大好評開架眼線筆比拼。

是次美容手帳實測特別整理出「4款日本人氣眼線筆」，在顯色、防水及防油方面進行比拼，快來看看到底是哪枝是最抗暈、最持久，碰到水油也不怕的眼線筆！

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Heroine Make (Kiss Me) 纖細眼線液

0.1mm的超細筆頭是Heroine Make (Kiss Me) 纖細眼線液的賣點。

Kiss Me這枝眼線液是又一經典好評的眼線液，逛藥妝店時總看到它出現在架上的當眼位置，以平價親民，又持久好用，俘虜一大批長年的忠粉。0.1mm的超細筆頭也是它的賣點，不論是內眼線還是上下眼線，也非常好控制容易勾勒。

顯色度

Heroine Make (Kiss Me) 纖細眼線液的顯色度。

Kiss Me這枝眼線液可呈現出深邃的黑色，色澤鮮明飽和，適合營造明顯的眼線線條。

防水度

眼線遇水沒有化開。

沒有掉色暈染問題。

主打有效對抗淚、水和汗，持久防水也不會暈開，經過防水測試證明，確是完全沒有掉色暈染的問題，防水度極高。

防油度

抗油度方面表現出色。

抗油度方面也是極強，面對化妝油「攻擊」也沒有暈開，眼線仍然清晰可見，油眼的朋友也可放心使用，出街一整天也不怕會變熊貓眼。

總評：

價錢便宜而且有實力，性價比極高。

Kiss Me眼線液沒有令人失望，不論是在顯色、防水和防油方面，都可以輕鬆通過測試，沒有出現溶化的情況；加上0.1mm的超細筆頭，新手也可畫出完美眼線。更重要的是這枝眼線液價錢便宜（筆者買過最平時五十幾蚊一枝），有如此實力表現，性價比的確是極高，得到滿分5粒星星！

KATE SUPER SHARP LINER EX2.0

KATE SUPER SHARP LINER EX2.0眼線筆

日本大熱開架品牌KATE Tokyo向來深受OL及小資女喜愛，今次測試的是舊有眼線筆的升級版本。根官方介紹，在顯色、耐汗、不易暈染各個方面都有所提升，而一大的特別之處是筆尖是與知名文具廠Pentel合作開發，而九角型的筆身也更好握，使用起來更好畫。

顯色度

眼線顏色十分濃黑顯色。

KATE SUPER SHARP LINER EX2.0的顏色十分濃黑，基本上輕輕一畫已經極之出色，在皮膚上的著色度很高，個人覺得是測試的四枝當中最顯黑的一枝。

防水度

升級版據稱更加防水耐汗。

眼線遇水有明顯掉色情況。

雖然升級版據稱更加防水耐汗，但在防水測試當中，有十分明顯的遇水掉色的情況，對於防水力這點確實是需要有待再加強。

防油度

遇油時有輕微暈染化開的情況。

眼線在遇油時有輕微暈染的情況，線條看上去有點化開，不過是可以接受。畢竟眼部油脂，也一定沒實測中油量那麼多，在防油方面有一定的能力。

總評：

升級版眼線筆的KATE SUPER SHARP LINER EX2.0，設計感方面變得更美，令人眼前一亮，可惜防水防油力度在4 枝當中未算最強。

作為升級版眼線筆的KATE SUPER SHARP LINER EX2.0，設計感方面變得更美，令人眼前一亮，全新的極細筆尖，以及九角型筆身的設計，也令畫眼線手部更加穩定，也可描繪出更精細的眼線，而且顯色度上表現出眾，實在比舊有版本進步多。不過對比起其他3枝眼線筆，在防水防油方面就稍為遜色。

ExceL絕色完美眼線液

ExceL絕色完美眼線液的筆身以金色設計。

ExceL的眼部彩妝品一向是品牌的皇牌產品，這款眼線液也是信心保證，在不單在日本熱賣，在台灣也是被一眾知名的化妝師大力推薦，曾在去年的美容節目中稱讚它是「年度最該買」的眼線筆，有廣大的好評口碑。

顯色度

色澤帶有霧光質感，個人覺得偏向灰黑的色調，感覺柔和。

眼線偏向灰黑的色調，感覺較為柔和。

防水度

眼線防水力高。

眼線遇水沒有暈開。

防水力高，眼線遇水沒有暈開，用了它即使突然遇上下雨天，或是大哭一場也不會「出事」。

防油度

抗油度方面出色。

抗油度方面也是絕無問題，輕鬆過關，油眼的朋友也絕對可以放心使用。

總評：

ExceL絕色完美眼線液獲得許多網友好評大推。

得到一眾美容達人的認證，ExceL這枝眼線液的確表現出色，作為獲得許多網友好評的必推眼線筆之一，也是實至名歸。持久不脫色的防水油特性，遇上水油也不容易暈染化開，同樣也得到滿分5粒星星！

FlowFushi MOTE LINER大和匠筆眼線液

FlowFushi MOTE LINER大和匠筆眼線液是日本@COSME美容大賞的常客。

MOTE LINER大和匠筆眼線液自推出以後一直維持極佳評價，在日本早已獲得各大大小小的美容獎項，也是屢次登上@COSME年度大賞的眼線。除了主打持久這點，最與別不同的地方是這枝眼線液筆採用了知名的「熊野筆」職人製筆技術，對筆刷毛質選用極為講究。

筆毛柔軟但又有支撐力，滑順度極佳，而且筆尖精細，輕鬆就能畫出流暢的線條。此外，獨特的「八角形」筆身也提高了畫眼線時的穩定性，好拿好畫，手感相當好，確實對操作有很大幫助，新手也容易畫出漂亮流暢的眼線。

顯色度

黑色眼線不會過於死實，帶有微微的光澤感。

MOTELINER眼線液筆畫出來的線條易上色，黑色帶有微微的光澤感。

防水度

眼線用溫水都可卸除，可能因此防水度有點小扣分。

有些微脫色的情況。

MOTELINER眼線液筆標榜高耐水力，而亦可用溫水可卸除。因為始終單用水都可卸妝，雖然具有一定的耐水力，但因此也有些微脫色的情況。

防油度

眼線遇油也沒有化開。

這枝眼線液筆的抗油度十分高，使用化妝油在眼線上面輕輕打圈，眼線的線條依然實在明顯，沒有化開的情況，防油效果出色。

總評：

整體來說表現不錯。

MOTE LINER大和匠筆眼線液在整體來說表現令人滿意，在顯色、防油度上都可見實力，而且筆身的質感，以及筆毛的貴滑度也是比起其他品牌優勝，唯獨在防水度方面，從測試中可見有脫色的情況，但總括來說它的表現真的很不錯，難怪一直在出現在日本@COSME的公信力排行榜之上。