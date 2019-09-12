仲剪空氣瀏海？韓國3大瀏海潮流　IU新劇掀減齡「胎毛瀏海」熱潮

很多女生都明白髮型的重要性，一個好看的髮型就仿如一個技術高的整容醫生，可以改變你的外貌，提升你的顏值。若果要講到髮型的模範國家一定是韓國，韓國的女星造型每次都總是讓人賞心悅目，時下依然有很多女生追隨韓流，模仿韓星髮型。

一個好看的髮型就像是幫你整容一樣，可以瞬間變漂亮。(《阿爾罕布拉宮的回憶》劇照)

每次去剪頭髮，總會見到附近有女生拿出韓國女星的劇照，然後跟髮型師表示要「照板煮碗」地剪，而每次有新韓劇推出，都會帶起新髮型的潮流，細微得如瀏海的造型，都會成為潮流焦點。最近由IU飾演的電視劇《德魯納酒店》就帶起了一股新的瀏海潮流，劇中的「胎毛瀏海」造型更是獲眾多韓國女生潮跟。

IU在電視劇《德魯納酒店》中帶起了一股「胎毛瀏海」熱潮。(《德魯納酒店》劇照)

胎毛瀏海

額頭寬、髮際線較高的女生都很適合剪胎毛瀏海。(IG@dlwlrma)

IU的胎毛瀏海在劇中出鏡率十分高，固然也同時間掀起熱潮。這種瀏海不管是什麼臉型都適合，特別是寬額頭、髮際線較高的女生，可以幫女生們修飾額型的問題，遮蓋髮量較少的兩邊髮際。就如其名字一樣，輕盈可愛的得如同baby的毛髮，效果十分減齡！

IU的胎毛瀏海在劇中出鏡率十分高，俏皮又減齡。(《德魯納酒店》劇照)

這款胎毛瀏海是空氣瀏海的變奏版，沒有空氣瀏海的前蔭部分，害怕遮住額頭會生暗瘡的女生就可以嘗試了。只需要利用髮際兩邊的幼毛，沒有的話也可以靠自己剪出來，記得拿取的頭髮一定要是最底層的幼細髮絲。家中如果有小型直／曲髮夾的可以拿出來使用，把這些幼毛捲出弧度。（如果沒有捲的話就只會變得像雜毛了。）S型的胎毛瀏海不但可以修飾到臉型，還可以瞬間做出造型感，不管是長直髮、捲髮還是短髮都可以搭配到。

氧氣瀏海

氧氣瀏海介乎於空氣瀏海和厚重的日系平蔭之間。(IG@sinji_in)

除了胎毛瀏海外，氧氣瀏海在韓劇中也是出場率很高的一款瀏海，近年也十分流行。氧氣瀏海介乎於空氣瀏海和日系平蔭之間，瀏海的髮量比空氣瀏海多，但又比日系平蔭多了空氣感。這種輕盈的瀏海同樣很顯臉小，除了修飾瞼型之外，五官也會變得更加立體。

由於氧氣瀏海比起空氣瀏海厚而且長度較長，所以當你瀏海長了或者厭倦了的時候，可以撥向兩邊變做八字中分瀏海，又或者撥去側邊變成旁分瀏海。

女神八字瀏海

今年流行的八字瀏海可以瞬間提升氣質。（《她的私生活》劇照）

要說帶起八字瀏海這個潮流的肯定就是韓國天然美女宋慧喬，她在《太陽的後裔》裡面的八字瀏海髮型一出場仿如仙女一樣，氣質不凡。初期的八字瀏海更像是空氣瀏海加八字的合體，更著重兩旁側瀏海的厚重感，中間還會有碎蔭，長度也是在耳朵以上。

來到今年流行的八字瀏海就跟初期時有些少變化，長度從過眉變成了顴骨對下，兩側的瀏海都分別捲出S型的弧度，製造出蓬鬆彈性的感覺，兩則的捲度更可以幫助修飾臉寬和顴骨高的問題，讓你擁有巴掌臉的視覺效果。