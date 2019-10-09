【青春常駐】抗老乳霜只能保濕？　專家：防曬霜反而更有效

編按：市面上有不同產品都聲稱具有抗衰老、返老還童、逆轉肌齡等，但事實上，衰老又怎能單靠每天搽一兩次乳霜就能抗衡到呢？所以，花上千元去購買抗老乳霜，倒不如把心機放在保持心境年輕，這樣才能持久。

消費者協會雜誌《Which?》在一九九八年曾進行一項雙盲調查，請九十六名女受試者測試一般保濕品和抗老乳霜。調查結果公布時，該雜誌指出：「結果發現在這四週試驗期間，女性根本分不出自己使用的是一般保濕品或是抗老產品。」

該雜誌總結出一個結論，「有些號稱專門用在抗老乳霜上的成分確實存在，但該成分在乳霜中含量非常少，頂多只能滋潤肌膚而已。」

研究發現，女性根本分不出自己使用的是一般保濕品或是抗老產品。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

皮膚醫學教授克利斯托夫．格利芬斯（Christopher Griffiths）表示，「儘管目前已投入大量資源研究『青春之泉』，但多數抗老療法不過比昂貴的保濕品好一點而已。」他反而推薦「有效使用防曬系數十五以上的防曬霜」，幫助維持年輕容貌。

《書呆子的反抗﹕為什麼你以為對的都是錯的？》（創意市集）

以上內容節錄自《書呆子的反抗﹕為什麼你以為對的都是錯的？》

作者：安卓雅‧芭罕（Andrea Barham）

責任編輯：許瑜珊

出版：創意市集