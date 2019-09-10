韓妹秋冬追捧「鎖骨髮」　小臉效果隱藏嘴邊肉　任何年齡都能駕馭

將要踏入秋冬，女生是否開始心癢癢希望換上一個新髮型，今個秋冬又會流行甚麼髮型呢？ 韓國髮型近年來都是亞洲女生所追捧，全因韓國的髮型非常注重美顏、小臉效果，教女生如何不愛。韓國知名髮型師ChaHong 的instagram中便發現未來更是由「鎖骨髮」主導，不少韓妹已換上這髮型了。

髮型師ChaHong曾為多位韓國女星設計造型，不少女生都追捧ChaHong的髮型設計。（chahong_official@instagram）

髮型師ChaHong在韓國的髮型界非常有名，眾多韓國女藝人都找她合作，如徐玄振、韓志旼、朴敏英等，她們的髮型都是出自ChaHong手。ChaHong也在高級地段的江南區開辦了髮型屋「ARDOR CHAHONG」，除了可親臨髮型屋讓髮型師設計適合自己的髮型，ARDOR CHAHONG每季更會在網上分享最新的髮型趨勢，讓留意韓國髮型的女生緊貼潮流。

2019年秋冬人氣髮型「鎖骨髮」。（chahongardor.com）

韓妹追捧小臉「鎖骨髮」

「鎖骨髮」指的是中長髮的髮型，比bob頭長，髮尾在肩膀到鎖骨左右。之所以稱為「鎖骨髮」是因為頭髮長度在鎖骨位，而鎖骨正是女生最性感的地方，剪了這髮型不但提升女人味，也因清晰展露出鎖骨而有顯瘦的效果。同時不長不短的長度可以修飾女生的下巴和嘴邊肉，更能展現頸部線條，即時有小臉效果。

另外，這髮型的長度剛好可以綁起來，又或適合加上髮飾，所以一樣可以滿足喜歡為頭髮做造型的女生，是一個多變的髮型。

外翹

以往女生都愛把髮尾向內捲，但從2018年便開始流行髮尾外翹，只要用直髮夾或捲髮器把髮尾燙一燙便可打造活潑俏皮的感覺，大家又會把注意力放到外翹髮型上，從而有一個小臉效果。

波浪

波浪造型不一定只適合大長髮的女生，應用在鎖骨髮一樣可以，不少女藝人，如Heidi李靜儀、Jolin蔡依林都曾打造這波浪鎖骨髮，S型的捲髮除了散發甜美又浪漫感，更把嘴邊肉都遮擋了。

直長

如果你是一個懶惰的女生，那便不用為頭髮多做造型，讓它自然垂直，保留頭髮原來的隨性，更顯你的帥氣、率性的風格。

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