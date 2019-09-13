【Dyson風筒勁敵？】Panasonic護髮效果強！會震的風筒舒服到入睡

早前，Dyson Supersonic 推出升級版風筒，旋即被洗板，難得出新風嘴卻價錢不變，絕對是一直蠢蠢欲動的Dyson迷入手的好機會。不過，若然你非die heart粉絲，對吹髮有特別要求，但budget有限，其實各大品牌這陣子都推出了話題之作，包括經常被網民拿來與Dyson比併、同為一線級日本人氣no.1的Panasonic Nanoe，與堪稱「平版Dyson」的國貨小米，兩者皆有筆者認為一個非常重要而且好用的功能；及鮮有推出會震動的風筒Philips，各有優勢，亮點令人嘩然，價位相差大，立即分析女生該如何選擇。 攝影：龔嘉盛

Panasonic Nanoe升級版風筒EH-XD20，由上一代的桃紅色變為酒紅色，感覺更高貴。

Panasonic 升級版「礦物納米離子護髮」風筒 - 護髮功能貼心 吹出根根分明具空氣感的髮絲 - 價錢：$3,480

早前，消委會報告指Panasonic是民選滿意度最高的家電品牌，雖然調查範圍未包括風筒，但品牌的可靠形象深入民心。相信崇日的女生對Panasonic「礦物納米離子護髮」風筒不會陌生，在日本，各大藥粧雜貨店都為此貼上「人氣」、「大賣」的字眼，請來水原希子為代言的廣告亦賣得成行成市，在台灣也相尚火紅。其實自這一代風筒開始，不少網民都將Panasonic「礦物納米離子護髮」風筒與Dyson Supersonic風筒比併，然而，兩者的重點不盡相同，Dyson標榜強勁摩打，風力帶動熱力加速乾髮效果；而Panasonic側重礦物納米離子護髮，減少頭髮開叉、有助抵擋紫外線侵害。

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Dyson Supersonic升級版風筒實試：收服毛躁 染燙髮絲一吹順滑

今季，Panasonic推出升級版「礦物納米離子護髮」EH-XD20風筒，功能設計更細心，不過大膽地比上一代漲價八成半，由$1,880加至$3,450，比Dyson風筒還貴$100。在如此進取的價錢新增了甚麼？就是可以按頭髮豐盈度及長度選擇模式，確保吹髮同時針對髮質特點而釋放足夠的礦物納米離子護髮；亦新增了「髮尾護理」及「獨立冷風」兩項模式，進一步減低髮尾開叉、乾旱的問題，而冷風的作用猶如化妝後要塗上碎粉定妝一樣，吹髮後以冷風「定妝」，保持造型感。

Panasonic Nanoe在日本非常受歡迎，它不單止是風筒，跟上一代一樣，風筒還有「面部護理模式」，吹出微弱冷風，可作面部保濕之用。

筆者試用30天，吹髮至全乾只需約3分鐘多，吹髮後髮絲觸感非常好，根根分明乾爽具空氣感，最嘩然的是改善翌日起床後頭髮扁塌的狀況，減少出油，讓夾髮造型效果更理想。相比兩項新模式，筆者更愛自上一代已有的「冷熱交替模式」，冷熱風每5秒交替，炎夏中吹髮至全乾都未出汗，不知女生有沒有共鳴，尤其像筆者一類長髮女生，使用其他風筒時，為了速乾，用熱風吹髮無辦法吹畢已熱力難耐要「中場休息」，或手動按冷風模式舒緩一下，但這模式能自動切換冷熱風，方便快捷，吹髮可一氣呵成。如果你對護髮要求極講究，願花三千多元入手風筒，Panasonic升級版「礦物納米離子護髮」風筒的確是個好選擇。

【按圖看】更多Panasonic Nanoe升級版風筒特點，是否正中你需要？

+ 9 + 8 + 7

Philips 智能感控溫護髮電風筒 - 自動調節風溫 吹髮可同步震動按摩願皮 - 價錢：$2,698

配有頭皮按摩風嘴，一套上風筒，便自動啟動「頭皮按摩模式」，吹出柔和暖風加上振動模式可以按摩頭皮。

標榜智能控溫的風筒有很多，但Philips這款新風筒特別令我刮目相看。筆者試用三星期，它沒有冷熱風交替模式，但最高風溫也沒有刺熱感，吹髮依然可以一氣呵成，還要3分鐘內全乾，相信就是智能控溫的厲害！曾進行熱力感應測試，觀察智能控溫調節風溫的變化。先噴濕頭髮，頭髮在濕水後溫度偏低，風筒吹出的溫度較高（橙色為較高溫的範圍），當頭髮漸乾，溫度回升，風溫自動降低（黃色為風溫較低的範圍），就算選定了某一段熱力，吹髮過程風筒會透過紅外線感應不斷調節風溫，確保不傷頭髮。

熱力感應測試：橙色為較高風溫的範圍，黃色為風溫較低的範圍。將風筒吹着同一位置的頭髮，起初因濕髮溫度較低，風筒自行吹出較高溫的熱風，待頭髮漸乾，溫度回升，風筒便吹出較低溫的風，吹髮過程風筒透過紅外線感應而不斷調節風溫，不會吹出固定一個溫度，避免過熱。

不過最令筆者嘩然的，就是一套上頭皮按摩風嘴便立即令整個風筒震動的「頭皮按摩模式」，邊吹出柔和暖風，邊震動，頭皮按摩風嘴可緊貼頭皮，紓緩頭皮繃緊，霎時放髮，此功能在坊間的確很少見！建議可將頭髮吹至八成乾時，轉用這模式，邊吹髮邊震動按摩，舒服到讓筆者差點入睡，當然是在有人代勞的情況下，因為風嘴內還有扇葉，套上風筒後有一定重量，手持得耐還是有點累。如果你想提升吹髮享受，以風筒作為「按摩器」，這個價位值得入手。

Philips 智能感控溫護髮電風筒功能多，少有具備震動按摩模式，同樣可以一物二用。

【按圖看】更多Philips新風筒特點，是可正中你的需要？

+ 6 + 5 + 4

米家水離子風筒 - 性價比高 「粗用都唔心痛」 - 價錢：$269

風筒設計簡單平實，只有一個風嘴配備，能滿足吹髮最基本的需要。

曾有不少網民形容小米的產品是「集百家之大成」，部分家電更是「向Dyson致敬」，而剛於香港開售的米家水離子風筒便有「平版Dyson」之稱，主要是外型相似，然而，怎相似也比不上與Dyson吸塵機的相似度吧﹗相反，風筒白色外殼的質感，倒有點MUJI素淨的味道。風力當然也不及Dyson的強勁，不過其實風筒的賣點也不在於此，而是內置的水凝針，將空氣的水分瞬間霧化成微小的負電水離子，有助減少頸髮靜電、馴服毛躁，改善光澤度。

筆者試用30天，吹髮需時約6分鐘，髮質未至於有戲劇性的轉變，不過作為$300以下的小資風筒而言，效果理想。同樣設有冷熱風交替模式，不過沒有既定切換風溫時間，而是透過監測入風口的環境溫度變化，而自動調節冷熱風交替出風的時間。試用期間，感覺風筒調節冷熱風的時間控制得不錯，外型小巧，確實性價比高。方便外遊時攜帶，「粗用都唔心痛」。如果你想找個平價簡單實用的風筒，解決基本需要，這不失為一個好選擇。

如果說米家水離子風筒與Dyson Supersonic風筒相似，筆者倒覺得它更像MUJI素淨的感覺。

【按圖看】更多小米新風筒特點，是否正中你的需要？