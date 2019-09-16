蘭茜「西瓜刨」箍牙後氣質盡現　「箍牙KOL」仿如整容判若兩人？

蘭茜（簡詠嫻）於90年代入行成為DJ，最為人熟悉是她在「獎門人」系列遊戲節目中擔任長老，憑「刨西瓜」神技引人不少觀眾注意。而且她在多擔任詼諧滑稽角色，「醜女」形象深入民心。2006年，她淡出娛樂圈，重返校園修讀人類學碩士，並與富商Johnny Cheung結婚，熒幕前甚少再見她的身影。

蘭茜過去的樣子。（《超級無敵掌門人》截圖）

最近，商台DJ Donald在Instagram上傳與蘭茜的合照，昔日「哨牙」消失了，不少網民大讚她搖身一變，成為了氣質港女，更有人力讚她有少女味。除了蘭茜外，娛樂圈中仍有不少箍牙後變美的例子，更令人懷疑他們是否曾經整容。

【點圖即看】除了蘭茜，娛樂圈中還有這些箍完牙如同整了容的例子......

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然而，箍牙可以變美是否成了必然定律？牙醫Cristian Macau在外國網站《Wiki How》中撰文，講述如何判別自己有沒有箍牙的需要。他提及箍牙前可先用以下4種方法觀察自己的牙齒：

Donald與蘭茜的合照，引起網民熱議。（IG@donaldtong）

1.檢查自己的牙齒是否被擁擠或彎曲

不少人箍牙是由於咬合不正，而其中最常見的因素是牙齒過於擁擠，箍牙便有助解決這個問題。Cristian建議可透過鏡子觀察口腔內是否有彎曲的牙齒，或者可使用牙線，如果牙線不能順利地在牙縫之間滑動，代表你的牙齒排列得太緊密了。

2.檢查自己牙縫是否過大

牙齒排列過於擁擠可靠箍牙改善，因為天生牙齒缺失、牙齒過小導致牙齒之間過於疏落，這個問題也可以靠箍牙解決。牙縫過大人士通常會出現咬合問題，容易積聚食物殘渣導致發炎，甚至會影響發音，如果你出現以上問題，可留意自己是否牙縫過大。

哨牙是大部份人選擇箍牙的原因。（《踩過界》劇照）

3.檢查自己的上下顎是否合在一起

上顎或下顎突出是常見的箍牙原因，上顎突出會導致「哨牙」，下顎突出會導致「倒及」，因此不少「貪靚」人士會為此而箍牙。Cristian建議尋找牙醫前，可先做個簡單測試，閉上嘴巴時，可觀察自己上排和下排牙齒能否整齊地合在一起，如果不能就可以透過箍牙改善。

4.下顎是否經常感到疼痛

如果你的下顎或下巴部份常常感到痛楚，有機會是下顎位置不準而對顳頜關節(temporomandibular joint)造成壓力。而這種症狀可以透過箍牙或正顎手術改善，如果下顎長期感到痛楚，不妨可以咨詢牙醫，找出源頭

參考資料：《WikiHow》