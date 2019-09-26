全日本藥妝店十大熱賣品：范冰冰掀搶購潮、日雜LDK評為A級面膜

每次到日本旅遊，藥妝店一定是女生的必到之處。要在花多眼亂的美妝品中果斷避開雷品、挑選好物，這時具有指標性的銷售排行榜便大派用場。各大藥妝店都有自己的銷量排行榜，但也不及日本數據公司True Data的權威，因為True Data統計了全日本藥妝店的銷量，將熱賣產品整合成排行榜，以下便是十大熱賣品，當中不少有名的面膜更曾於日本雜誌《LDK》實測中取得A級成績，女生們到日本購物時不妨留意。

日本數據公司True Data統計了全日本藥妝店的熱賣產品，可作為女生的購物指標。（VCG）

日本製的護膚品向來是信心的保證，藥妝店售賣的除了日常用品、生活小物，到千奇百趣的小玩意均一應俱全。為了能更有效率的購物，逛藥妝店前必須做足功課。True Data收集了全日本藥妝店於7月的銷售記錄，並公佈出最受歡迎的10項藥妝品。

第十位：PDC 酒粕面膜

PDC 酒粕面膜（PDC）

PDC是日本殿堂級品牌POLA旗下的一個開架品牌，面膜含有酒粕精華、米糠大米發酵提取物製，可以為肌膚提供深層補水、提亮膚色與細緻毛孔。自范冰冰分享過PDC 酒粕面膜的使用心得後，市面上一度引起搶購熱潮。范冰冰分享每次她都會以蓋過膚色的面膜量厚厚的敷上一層，然後靜置45分鐘再洗掉。除了面頰，她更會把面膜塗上手背美白雙手。

愛敷面膜的范冰冰也曾於小紅書推薦PDC酒粕面膜（小紅書＠范冰冰）

第九位：Curél 水凝保濕乳液

Curél 水凝保濕乳液（Curél ）

敏感肌女生對Curél一定不會陌生，水凝保濕乳液蘊含「潤浸保濕Ceramide功能成分」及桉樹精華，能深入滲透至肌膚角質層，紓緩因肌膚乾燥引起的不適。乳液質地清爽容易吸收，是不少敏感肌女生轉季時的必備之選。

第八位：肌美精超滲透3D 抗皺保濕立體面膜

肌美精超滲透3D 抗皺保濕立體面膜（肌美精）

超滲透3D立體剪裁面膜可以緊貼額頭、鼻翼及下巴。而面膜含有30ml超濃厚抗皺保濕美容液，無香料、無色素配方，加上高效膠原蛋白，有效提升肌膚水分。肌美精超滲透3D 抗皺保濕立體面膜更曾被日本雜誌《LDK》經過實測後評為A級，保濕效果屬優質。

按圖看銷售排行榜的第一至七位：

+ 3 + 2

自日本美妝店@cosme store與大型連鎖雜貨店「驚安の殿堂」DON DON DONKI於香港開幕後，購買日本藥妝變得更方便。隨著藥妝店Tokyo Lifestyle下星期的開幕，便不用遠赴日本也可體驗購物樂趣。