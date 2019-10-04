Rihanna自家品牌香港開賣　Fenty Beauty必買好評美妝用品推薦！

Rihanna的美妝品牌Fenty Beauty終於在9月初時登陸香港開設專門店了！頂著國際天后加持的光環，Fenty Beauty自面世以來已經極受注目，而她們的產品也受到很多女生所喜愛，不少產品都大獲好評！

Fenty Beauty終於在香港開設專門店，大家終於不用再等旅行才買到或是捱代購了！(IG@fentybeauty)

如今Fenty Beauty落戶香港，絕對是一眾女生的福音啊。因為終於不用在旅行時或是找代購就可買到了，也可以在專門店慢慢試，慢慢挑。那麼到底Fenty Beauty有何令一眾女生著迷的魔力，又有什麼公認必買的好物呢？

包裝設計

帶有灰調的粉紅色設計不會太甜膩或太幼稚，反而有一種高級感，當然討得一眾女生歡心。(ig@fentybeauty)

說到Fenty Beauty，第一件事一定要大讚她們的包裝設計。即使你還不認識這個品牌，相信你第一眼也會給她們的包裝吸引住，魔力大得令身邊女生一看見無不發出「好靚啊」的高八度讚賞聲。雖然是粉紅色調，但是一點也不會覺得太甜膩或太幼稚，連不是粉紅控的筆者，也不禁被這種帶有灰調的粉紅色所迷倒。

化妝品包裝設計自起來賞心悅目，外表先贏一仗，顏值控絕對容易失手。(ig@fentybeauty)

這種高級感的粉紅主調，大多配合簡約的透明、磨砂或是白色瓶身，另外也有純白色的幾何形狀包裝設計，用上粉紅色設計的化妝掃更是可愛得像一支支棉花糖一樣，整體看上去的色調真是超級柔美夢幻。當看到化妝品列陣時，就覺得好賞心悅目，光是放在化妝枱上欣賞心情也會變得好好，真是太美了！

+ 3 + 2

底妝產品

底妝產品向來是品牌的熱賣皇牌。(ig@fentybeauty)

單是粉底就推出了50個色號，可說是「全地球人都會適用」，設計可見Rihanna的用心。(ig@fentybeauty)

雖然明星踩入美容界也不算什麼新鮮事，但是覺得Rihanna來得特別用心，大多產品都是本著「人人都啱用」而設計，單是粉底出50個色號，遮瑕膏亦同樣，說全地球人的膚色都能覆蓋到也絕不誇張！此外，妝前底霜、粉底又會再細緻分為清爽控油、保濕及柔化等功效，可以說是比很多專業化妝品牌更全面貼心。

質地感覺輕盈不厚實，但卻有一定的遮瑕度。(ig@fentybeauty)

據說Rihanna因為經常要面同高清鏡頭，又要在舞台上又唱又跳，所以她本人對底妝及遮瑕的要求極高，而Fenty Beauty的底妝及遮瑕產品在持久無瑕方面特別關注，不論是粉底、定妝用的碎粉或是遮瑕液，使用感覺輕盈不厚實，但卻有一定的遮瑕度，難怪底妝產品向來是熱賣皇牌。

Invisimatte控油蜜粉

Invisimatte控油蜜粉的設計，是又一體貼女生需要之作。(ig@heymielru)

可另配的小掃用上磁力設計可吸附住粉盒，配成一套方便攜帶。(ig@fentybeauty)

有化妝的女生都知道，要維持最美的妝感，出街必定要補妝。Invisimatte控油蜜粉的設計，是又一體貼女生需要之作。長方形粉盒簡約好看，盒內的鏡子夠大，也有內附粉撲，不過最喜歡的還是可另配的小掃，用上磁力設計可吸附住粉盒，配成一套方便攜帶出街。

透明的粉質上臉效果很自然，而且定妝力很不錯，可吸附面上多餘的油脂。(ig@fentybeauty)

筆者是混合性皮膚，持妝久了面頰還是會有點出油，用上這蜜粉感覺良好。除了是設計方便用起來十分順手，這款蜜粉的定妝力很不錯，也可吸附面上的油脂。它的粉質是透明的，上臉效果很自然，用來補妝也不會有顏色不均的問題，令面上突然「白了一撻」。個人向來偏好淡妝，所以很喜歡它的清新透明感(當然包裝也佔了很大因素)，這蜜粉盒已成為我的手袋內的必備品。

MATCH STIX彩妝棒

MATCH STIX彩妝棒以筆狀的設計，使用起來很方便，顏色選擇又多又靚。(ig@fentybeauty)

Fenty Beauty的MATCH STIX彩妝棒也是不容錯過的好物，主要分為閃亮及啞緻兩大類別；閃亮彩妝棒帶有細緻的珠光光澤，可以用作胭脂及highlighter使用，有提亮及增強立體感的功效；啞緻彩妝棒以遮瑕及修容的功效為主，用來作為shading打造臉上的陰影位。

閃亮彩妝棒帶有細緻的珠光光澤，可以用作胭脂及highlighter使用。(ig@fentybeauty)

由於是筆狀的設計，使用起來真的是很方便，可直接畫上面便用，效果顯色之餘也不會太濃，而且質地特別順滑好推開，只用手指都可以暈染得非常均勻，跟皮膚能自然融合，連新手都可以容易操作！

MATCH STIX彩妝棒美得讓人想將所有顏色全包的衝動啊！(ig@fentybeauty)

MATCH STIX彩妝棒的顏色選擇同樣多，六邊形加上磁石的設計實在太討人喜歡的，每枝化妝棒都用可輕吸附在一起，不同顏色的拼著也是太美了。只能說Rihanna真的太懂少女心，真想將所有彩妝棒的顏色全包啊！

STUNNA LIP PAINT

網上談論度極高的STUNNA LIP PAINT。(ig@fentybeauty)

Fenty Beauty的唇釉、唇膏都是出名顯色度高，實試在網上談論度最高的是STUNNA LIP PAINT系列沒有令人失望。這款的掃頭以獨特的葫蘆形設計，上嘴顏色還原度高也快乾，好像在唇上形成一層霧面啞光的薄膜，不顯唇紋，而且防水又不易脫色，一整天吃喝過後，唇色都可keep到。

#Uncensored色號在小紅書上被網友瘋狂洗版，被大讚「美炸天」、「具顯白」，顏色靚之餘上色也持久。(小紅書)

鍾情紅唇的女生絕不要錯過#Uncensored色號！這種色在推出後在小紅書上被網友瘋狂洗版，一眾女生都大讚它顏色極之顯白，顏色飽和又易乾，女王氣場十足，用「美炸天」、「具顯白」來形容它！

如果霸氣的女王系紅唇不是你杯茶，STUNNA LIP PAINT的其他較易入口的色系也是值得擁用，畢竟STUNNA LIP PAINT系列已被大推得不用懷疑，向來不愛塗唇膏的筆者也心甘情願地被燒到。

+ 2