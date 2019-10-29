「蛋黃油醫濕疹」真係得？ 營養師真實個案：亂試偏方好易出事

網上世界的資訊千奇百怪，所謂的療法和偏方數之不盡，又怎可能樣樣盡信？

網上所謂的療法和偏方數之不盡，份份都話「好得好WORK」，而事實又是否如此？(UNSPLASH)

每一日facebook上都有很多自稱外國研究、本地名人試過既疾病食療，份份都話「好得好WORK」，而事實又是否如此？這次就跟大家分享一個我親自處理過的濕疹個案，client就是相信了網上文章所謂的「神奇妙法」，差點弄出個大頭佛。

網上早前瘋傳了一篇出自明星的「蛋黃油醫濕疹」的偏方。(UNSPLASH)

J小姐是我其中一位濕疹營養咨詢client，早在兩年以前，就已經把濕疹調理得好穩定，情況大有改善。不過有一日，我卻突然收到她的WhatsApp，趕急地想預約最快的Booking見面。不解的我當然追問，在威逼利誘底下，J小姐終於道出因由，說出原來她嘗試了網上早前大熱的「蛋黃油醫濕疹」的偏方，最終導致皮膚出現發炎以及過敏性濕疹。

J小姐嘗試了網上的「蛋黃油醫濕疹」偏方，最終導致皮膚出現發炎以及過敏性濕疹。

在進行咨詢會診時，J小姐向我說：「呢個方法係由某個明星推介，同埋好多人都用話WORK，所以我以為一定得！」她的個案正好是一個很好的失敗例子，用行動給大家證明，亂信亂試網上的方法，真係好易出事。幸好J小姐經濕疹營養咨詢控制飲食，濕疹情況在7日後大有改善。

經過濕疹營養咨詢，濕疹情況在7日後大有改善。

網上每日都有大量關於濕疹的食療和改善方法，但必需要知道的是，那些資訊和文章很多時候也是由缺乏臨床經驗的人士撰寫，內容大多都是「我說了就算」。這些文章只會搬出一個十分吸睛的結果和功效，去吸引大家觀看文章，事實上內容所言的有幾多成真？

在網上看到的所謂各式各樣的療法和偏方等，當中又有否失實、被誇大的成份，根本是無從稽考，所以謹記不要過份投入盡信，更切勿胡亂嘗試。如果真的想一試的話，在進行之前最好跟專業人士及醫生咨詢吧！

濕疹產生的原因，有很多時侯也是由於食物未能完全消化引致。(UNSPLASH)

以下跟大家分享一個十分簡單的濕疹食療，主要對由消化不良而引起的濕疹有改善之效。濕疹產生的原因，有很多時侯也是由於食物未能完全消化引致，所以若能減低食物殘渣在腸道積聚的情況，就可以降低身體濕氣，舒緩濕疹。

食療對有以下消化不良的症狀的濕疹人士有改善作用：

按圖看食療重點：

按圖看食療餐單範例：