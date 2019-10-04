f(x) Luna濃妝厚粉變紙紮公仔　極驚嚇妝容　全因做錯這一步？　

其實有關化妝的學問永遠都是學不完，即便是習慣在眾人目光前表演的韓團女星，也會犯了女生最經常出現的化妝問題－－用錯粉底顏色。 早前宣佈了和前公司SM結束合作關係的f(x) Luna，在出席泰國舉行的音樂會的時候就當眾失手。Luna頂著一臉厚粉濃妝出場，現場的粉絲觀眾無不被她的「紙紮公仔」妝容嚇到，她的崩壞照更被上傳到各大社交網絡，火速登上各大的熱搜榜。

你相信這是我們認識的f(x) Luna嗎？ (twitter@theravenboys)

f(x) Luna在自己的社交網絡Instagram透露，今次活動並沒有邀請化妝師，所有妝容和髮型都是由她親自包辦，但在泰國粉絲觀眾所拍攝的現場照片中，可以看到化了濃妝的Luna面部白到發光，配上極為鮮艷的胭脂和紅唇，猶如傳統的中國紙紮公仔般，而且面部與頸部明顯看到出得是「兩截色」，不少網民看畢照片後都笑說：「挑對粉底液的顏色真的很重要。」

你可以看到底液的顏色與頸部明顯看到出得是「兩截色」(ig@ hermosavidaluna) 其實f(x) Luna也犯了很多女生常見的選錯粉底顏色的問題，粉底液的顏色不是太白，就是太過深色。所以筆者總結了以下「挑選粉底液的３個小tips」，希望大家從此以後就可以挑選正確的粉底液顏色，避免出現嚇人的「紙紮臉」！

以下就是3個超簡單的粉底選色技巧，教你輕鬆就能找對自己的粉底色號：

臉部膚色不均勻是大多數人的通病，只單看某個部位的肌膚很容易就挑錯粉底液顏色 (creativeexchange@unsplash)

STEP 1：判斷自己皮膚的冷暖性

臉部膚色不均勻是大多數女生的通病，如果這個時候只單看某個部位的肌膚顏色是很容易就挑錯粉底液，就好像f(x) Luna選錯了粉底顏一樣。女生們可以檢查手腕內側的血管，如果血管顏色偏紫的話就是冷調皮膚，如果血管顏色是偏綠，則是暖調皮膚。

如果女生們真的看不太出來，血管顏色帶有紫色也帶綠色的女生，那就是就是中性肌。不過亞洲人的膚色本身就會偏黃，所以即使是中性肌膚色，還是會稍為偏向暖調。

STEP 2：判斷所選粉底的顏色屬性

粉底顏色都是有自己的顏色屬性（Charlotte Tilbury）

粉底的顏色都是有其顏色屬性，基本可以分為三種顏色色調：粉調、黃調和紅調。建議女生判斷顏色色調時，可以先擠少許的粉底在手上作出一個對比。

STEP 3：選擇粉底明亮度

女生可以先塗粉底液在塗抹在脖子和下巴的肌膚 (createria@unsplash)

判斷完粉底的顏色屬性後，就可以選擇適合自己的明亮度的粉底，建議女生可以先塗粉底液在頸和下巴的肌膚交界處，或在耳朵下方的頸部區域，然後再判斷哪一個亮度的粉底液可以和膚色最相近。女生更可以盡量一次過測試三種接近的顏色，以增加選色時的準確度。

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