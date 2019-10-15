37歲張韶涵少女味濃　網民高呼：最強童顏﹗凍齡靠八招內外保鮮法

近日被粉絲稱為娛圈「最強童顏」的張韶涵，今年原來已經37歲了，與剛剛出道時的樣貌和身型沒太大差別。早前，她參加內地歌唱節目《我是歌手2018》的錄音時，皮膚在高清攝影之下，膚質看起尤如剝殼雞蛋般光滑，身型並沒有因為上鏡的關係變得「脹了一個碼」，甚至比以往更窈窕有線條，難怪不少網民都說張韶涵擁有一副凍齡的娃娃臉。

張韶涵今年已經37歲，與當年出演《MVP情人》時的樣子，並沒有太大分別，難怪有「最強童顏」之稱。(ig@angela_zhangshaohan)

張韶涵凍齡有法或許全靠自己在小紅書和網民分享的「六招內外保鮮法」，還跟網民粉絲笑言：「凍齡秘訣寶典，是分為內功和外功，要練好一家好本領就不要忽視其中。」所以說，愛美的女人，就不可以偷懶，只要每日都跟著張韶涵的凍齡秘訣寶典去練習，僅學幾個招數或許可以讓自己變得更青春。

【按圖看】重溫娛圈「最強童顏」的張韶涵，出道17年間的照片！

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「凍齡」外功招式

1. 充分瞭解自己的肌膚類型和問題，達致精準護膚

張韶涵指每個人的皮膚問題都不同，進行皮膚護理時，要明白或先了解自己皮膚的問題，才可以對症下藥。(ig@angela_zhangshaohan)

每個人皮膚狀況或是面對的問題都不同，而皮膚當中水油狀態或是毛孔的大小都是因人而異，而皮膚亦可以分為不同的類型，例如：乾性、油性、中性、混合性和敏感性皮膚等等，如果不太了解自己皮膚特性的女生，可以到坊間不同的美容院，或品牌專櫃，進行皮膚測試評估，從而找到一些最合適自己的護膚產品。

2. 防曬是每天不可以缺少的功課

塗防曬可防止紫外線的侵害，避免皮膚老化。 (ig@angela_zhangshaohan)

張韶涵強調女生出門時，必須在臉上及可以被陽光直接照射的身體部位塗防曬，而且不只在早上出門塗一次就好，而是要按照情況補防曬，因為太陽的紫外線可以對皮膚造成很大傷害，長期曬太陽又不作任何防曬措施，會加速皮膚老化或造成色素沈澱的問題。

3. 皮膚清潔不可忽視

張韶涵強調不管多累也好，晚上一定要卸妝。 (ig@angela_zhangshaohan)

或許女生們都試過，忙了一整天，帶著疲憊的身軀回家，一不小心沒卸妝就睡著了。不卸妝就睡覺是一個十分傷害肌膚的行為，令帶有化學物質的化妝品沉澱在面上，例如：女生化了眼妝，沒有卸妝的話，眼線液以及睫毛膏在眼部形成色素沉澱，從而形成黑眼圈等問題。加上晚上是皮膚休息的時間，不卸妝導致臉部毛孔得不到合適的休息，更會堵塞毛孔，形成痘痘的問題。

【按圖看】了解餘下的二個「凍齡」外功招式：

「凍齡」內功招式

1.戒糖和戒加工的食品

張韶涵也經常在社交網絡上分享自己運動後的照片 (ig@angela_zhangshaohan)

根據澳洲註冊營養師蔡穎怡（Zoe）指出，加工食品當中的精製糖屬高升糖指數食物，大量攝取會令血糖快速上升，從而令胰島素升高，刺激油脂分泌而形成暗瘡。除此之外，當身體長期處於高血糖水平會加速「糖化反應」（Glycation) ，並增加糖化終產物（AGEs) 的形成，而AGEs會在皮膚真皮層累積，令膠原蛋白產生變化，失去原本的支撐能力，從而令皮膚失去彈性，同時亦會增加自由基的產生，加速肌膚老化。

而且營養師指，加工食物通常含有大量糖份、AGEs、鹽份等，例如市面上最常見的加工食物，包括：微波食物、即食麵、加工肉製品、雪糕、薯片、餅乾、蛋糕等。除上述所指這些食物會誘發暗瘡及令肌膚老化外，這些食物營養價值低、容易飽肚，影響重要營養素的攝取。

2. 補充充足水份

張韶涵建議我們應該多喝水 (ig@angela_zhangshaohan)

不少外國的研究報告都說，多喝水對身體有很多好處，例如，多喝水有助於緩解便秘，而多喝水也可以解決便秘的問題，且多排便可以令到身體多餘的毒素排出，更可以有助減肥，因為水可以增加身體的飽肚感，從而提高身體新陳代謝率，而且身體較瘦的人外表看來比肥胖的人更為年輕得多。

3. 喝超級食物製成的果汁

營養師建議坊間流行的「超級食物」例如三文魚、西蘭花、羽衣甘藍、番薯、蘑菇、牛油果、莓類、果仁都蘊含豐富營養素的食物 (ig@angela_zhangshaohan)

根據澳洲註冊營養師蔡穎怡指出，「超級食物」所指的是含豐富營養素的食物，但從營養學角度來說並沒有一種單一食物可以改善皮膚。皮膚健康最需要的是均衡飲食，適量攝取蛋白質，並多吃含豐富不飽和脂肪酸、抗氧化營養素（維他命A,C,E及硒）和鋅的食物對皮膚健康尤其重要。另外，蔬果及果仁類食物均含豐富膳食纖維，可令排便更暢通，有效排清毒素，多吃對皮膚也有幫助，製作蔬果汁飲用亦可。

4. 補充膠原蛋白

營業師指出維他命C可輔助製造膠原蛋白 (ig@angela_zhangshaohan)

根據營養師指出膠原蛋白存在於皮膚真皮層的結締組織內擔任支撐的作用，為皮膚提供彈性。但所有蛋白質（包括膠原蛋白）份子太大，進食後會經過消化分解成小分子的氨基酸，經過吸收後再合成為人體所需之蛋白質。賴胺酸（Lysine）和脯胺酸（Proline）是骨膠原主要必需的胺基酸，因此可多補充含有這兩類蛋白質的食物來製造骨膠原，而不需特別倚靠膠原蛋白補充劑。同時，身體亦需要維他命C去輔助製造膠原蛋白，因此營養師建議女生們可以多吃以下的食物，補充膠原蛋白。