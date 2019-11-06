【韓國美妝】1/8價錢質素媲美專櫃？細數韓妹必備「國民化妝品」

曾遊韓的女生必定不難發現，韓國女生在中學時期已經開始化妝，而且她們的化妝技巧也不俗，不少亞洲女生都會上Youtube學習她們的技巧，和了解她們會使用甚麼化妝品。 作為一個中學生都能入手化妝品，全因韓國有數之不盡的平價化妝品，每件約100港元，最平可以30港元入手碎粉，而且有些更可媲美專櫃，難怪她們把這些「國民化妝品」長期放在化妝袋中，不少youTuber更特意買回來測試一番後推介。

記者搜羅各大美妝youTuber的分享作非正式統計，整理出以下品牌最得她們歡心，立即看看有沒有讓你心動的推介：

3ce 的唇部產品一向受亞洲女生歡迎。（kieuchinh2706@instagram）

3ce 唇釉系列

服裝品牌STYLENANDA旗下的美妝品牌3ce一向深受亞洲女生歡迎，尤其是唇部產品，出名顯色度高，啞緻霧面效果出眾，是秋冬美妝必備的美妝，而且每支唇膏只是$150以下，性價比高，難怪不少韓國女生都人手一支3ce唇釉。

要做到啞緻霧面效果的唇釉，難免會突顯唇紋，為了改善問題，3ce最近推出了全新CLOUD LIP TINT 雲朵唇釉系列，塗上咀時，質感如雲朵般輕盈貼服，又增加了保濕力，同時不會有黏頭髮的問題，韓國Youtuber루치나Luchina也指唇釉延伸性高，擁有極高顯色度、持久度；另外，由於非常顯色，化妝初學者謹記只要輕塗便可。

innisfree 碎粉是值得不斷回購又囤貨的產品。（___mmme7@instagram）

innisfree 礦物控油碎粉

innisfree是韓國數一數二的開架美妝品牌，不少韓國女學生第一堆入手的化妝品便是她，全因她以平價的價錢，能做到中規中舉的效果，但如果說到「品牌第一產品」非綠色盒裝的礦物控油碎粉莫屬，她不但能媲美專櫃品牌，而且價錢超值，在香港正價也不過是$54（5g）便能入手，是值得不斷回購又囤貨的產品。

碎粉的控油效果極佳，是油肌夏天的必需品，台灣Youtuber Astor更指一整天不用補粉也沒有問題，它粉質細緻，輕輕上一層便可，如需補妝，便先要用紙巾印走油脂再上碎粉，便不會出現浮粉問題；也由於它控油力高，不少韓國女生會把它當乾髮粉使用，讓瀏海隨時保持乾爽蓬鬆的秘密。

The Saem 遮瑕液在2018年更入選日本高公信力的@cosme大賞中遮瑕產品第一位。（blobbblog@instagram）

The Saem 遮瑕液

The Saem在2010年才面世，但皇牌產品遮瑕液「Tip Concealer」，為品牌打響名堂，其遮瑕力驚人，卻又能做到保濕度和延展性強，遮瑕液更在2018年入選日本高公信力的@cosme大賞中遮瑕產品第一位，日韓同時支持的品牌，身為小資女怎能沒有一支傍身？

更有不少人用Tip Concealer與有名的Nars遮瑕液作比較，像是日本美妝Youtuber Efa Kaneshiro也曾作測試。兩者水潤度不相伯仲，遮瑕度卻是前者略勝一籌，上妝效果則Nars較優勝，比較透薄，但The Saem（韓國售價約34港元）只是Nars（290港元）八分一，難怪成學生妹最愛。

Missha 三色眼影是化妝初學者的恩物。（a.shop.for.shop@instagram）

Missha 三色眼影

有「國民化妝品」之稱的美妝不少都以實用、平價為主，就像Missha 三色眼影為例，它只需6,000 韓圜（約40港元）便可以擁有三隻色眼影，是化妝初學者的恩物，同時長存於韓國女生化妝袋中。

眼影一共有16款配色，由百搭大地色到夏日珊瑚橙色系都有，分啞光和珠光，一盒有三色，不但可以做出深邃效果，設計也是方便女生用一隻食指橫掃，同一時間沾取三色，韓國Youtuber Fairy Tina 페어리 티나 也示範了「一指橫掃」，清楚看到非常上色，而且來回數下便可以做出漸層感覺。

A'PIEU 粉狀胭脂受到韓國女生的喜愛。（happy_snorlax@instagram）

A'PIEU 粉狀胭脂

A'PIEU是Missha的姊妹品牌，2011年才有第一間實體店，同樣是主打平價、好用的美妝，受到韓國女生的喜愛，尤其是糖果色系的粉狀胭脂，單色只需要6,500韓圜（約43港元），是品牌中性價比最高的一款產品。

胭脂一共推出了12隻顏色，照顧到不同膚色的女生，台灣Youtuber Catie指雖然它包裝一般，只是一個白色圓形膠盒，但其粉質、顯色度都屬中上水平，只需輕輕一掃便可以做出自然紅潤的效果。而且胭脂貼服不顯毛孔，讓許多女生都大量入手，不過有些網上評價則指品質不太一定，會出粉壓得不太實，造成「飛粉」問題，因此如果高要求的女生要平衡一下，但整體感覺是良好。