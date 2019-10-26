日雜LDK實測十五款身體乳：第一位全奪A級　高保濕、香氣持久

轉季需要換上滋潤的護膚品，身體的肌膚也需要保養，一款保濕而且成份溫和的身體乳絕對是秋冬必備。日本美容雜誌《LDK the Beauty》早前就市面上受歡迎的十五款身體乳進行實測，並就產品的保濕力、香氣持久度、成分與用後感四方面，以A+至D級作出評分。
日本美容雜誌《LDK the Beauty》早前就市面上受歡迎的十五款身體乳進行實測。（《LDK the Beauty》）
《LDK the Beauty》就產品的保濕力、香氣持久度、成分與用後感四方面，以A+至D級作出評分。（《LDK the Beauty》）
《LDK the Beauty》邀請了參與開發美妝產品的研究員、化學相關研究人員、氣味鋻定員，與《LDK the Beauty》編輯部組成測試團隊，對十五款身體乳進行了全面的比較。首先，於保濕力方面，相關人員透過測量皮膚於塗抹身體乳三小時後與六小時的含水量，測試出身體乳的保濕持久度。
第二，專家會比較身體乳於剛塗抹時，與塗抹6小時後香氣的強度檢測出香味持久度。第三，皮膚科專家透過分析產品的「保濕成分」、「潤膚成分」以及「美容成分」，評估身體乳對皮膚的刺激度。最後，研究人員利用碎紙來測試身體乳的質感與粘膩度，結合四項原則為讀者推薦出最保濕的身體乳。
洗澡後塗上保濕的身體乳有效為肌膚鎖住水份。（IG＠wongtsuiyu）
按圖看排名第四至第十四位的身體乳：
第3位：BOTANIST Body Milk Cassis & Jasmine
持久的黑醋栗與茉莉香氣如為身體噴上香水。（《LDK the Beauty》）
測試結果－保濕力：B；香味持久度：A；成分：A+；使用感：B
產品添加植物性油脂，成份天然不含矽靈與合成著色劑，弱酸性適合敏感肌膚。黑醋栗與茉莉香氣長效持久，高保濕玻尿酸鈉有效滋潤肌膚。配合同款的沐浴露與洗髮用品，從頭到腳體驗由植物帶來的天然氣息。
第2位：AROMA RESORT BODY CREAM Renew Time Fig & Lily
身體乳質感厚重，特別適合乾燥的秋冬天氣。（《LDK the Beauty》）
測試結果－保濕力：A+；香味持久度：B；成分：B；使用感：A
於測試中展現出非凡的保濕效果，皮膚於塗抹身體乳六小時後水份持續提升，證明產品有效為皮膚鎖水，適合皮膚特別乾燥的女生。效果滋潤的身體乳質感難免厚重，但這款產品的使用感表現仍然理想。
第1位：Diane Botanical Deep Moist Body Milk
測試結果獲得全A級的一致好評，為必買之選。（《LDK the Beauty》）
測試結果－保濕力：A；香味持久度：A；成分：A；使用感：A+
測試結果獲得全A級的一致好評，卓越的保濕力能24小時滋潤皮膚，產品添加了幫助鎖水的葡萄糖基神經酰胺與抗氧化的维他命E，甜美果香香氣持久，加上泵形設計方便使用，整體效果出色。