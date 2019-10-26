日雜LDK實測十五款身體乳：第一位全奪A級　高保濕、香氣持久

轉季需要換上滋潤的護膚品，身體的肌膚也需要保養，一款保濕而且成份溫和的身體乳絕對是秋冬必備。日本美容雜誌《LDK the Beauty》早前就市面上受歡迎的十五款身體乳進行實測，並就產品的保濕力、香氣持久度、成分與用後感四方面，以A+至D級作出評分。

《LDK the Beauty》就產品的保濕力、香氣持久度、成分與用後感四方面，以A+至D級作出評分。（《LDK the Beauty》）

《LDK the Beauty》邀請了參與開發美妝產品的研究員、化學相關研究人員、氣味鋻定員，與《LDK the Beauty》編輯部組成測試團隊，對十五款身體乳進行了全面的比較。首先，於保濕力方面，相關人員透過測量皮膚於塗抹身體乳三小時後與六小時的含水量，測試出身體乳的保濕持久度。

第二，專家會比較身體乳於剛塗抹時，與塗抹6小時後香氣的強度檢測出香味持久度。第三，皮膚科專家透過分析產品的「保濕成分」、「潤膚成分」以及「美容成分」，評估身體乳對皮膚的刺激度。最後，研究人員利用碎紙來測試身體乳的質感與粘膩度，結合四項原則為讀者推薦出最保濕的身體乳。