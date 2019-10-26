Jo Malone London 2019聖誕限量系列　「午夜秘藍」香水一試難忘

隨著年尾佳節漸近，不少美妝品牌都陸陸續續釋出令人期待的聖誕限定產品，當中Jo Malone London所推出的2019聖誕限量版系列的產品更是少女萬眾期待的系列之一，優雅精致的瓶身配上清新而脫俗不凡的香氣，更讓Jo Malone London成為女生出門前缺一不可的單品。

Jo Malone London-2019聖誕限量版系列的產品為你呈獻維多利亞時代的奇幻感。

今年，Jo Malone London 以「奇幻盛禮魔法師」為聖誕系列的主題，一系列產品包裝以高貴典雅的寶藍色為主調，溫婉得來又帶點神秘感，十分值得女生收藏在家欣賞或用作送禮亦大方得體，以下筆者就為大家呈獻了2019 Jo Malone London 聖誕系列當中的新品，女生們一起看看有沒有你的心水產品吧！

Jo Malone London 芳香滿屋盛禮 HK$1,330

Jo Malone London 芳香滿屋盛禮 HK$1,330

家居套裝香氣禮盒當中，共有五樣不同類型的產品，分別是為居室增添芳香的香氛工藝蠟燭、香氣噴霧和布料噴霧都一應俱全，讓不同味道的芬芳彌漫在家居當中，為你的家帶來一鼓朝氣。筆者曾嘗試使用當中的家居香氣噴霧，香味是出其不意的淡雅卻能去掉空氣中的塵埃味。

Jo Malone London 精緻蠟燭套裝 HK$800

Jo Malone London 精緻蠟燭套裝 HK$800：共有五款的馥郁香氣蠟燭

在家中燃點燭光，芬芳延綿一夜，帶點浪漫的感覺。禮盒當中包含五款馥郁香氣的蠟燭，例如：調皮的杏桃花與蜂蜜、香艷撩人的牡丹與胭紅 麂絨、香濃的番紅柿葉、及兩款聖誕限量推出的凝霜櫻桃與丁香、及暖烘栗子，是佳節送禮必備的禮盒之一。

Jo Malone London聖誕芬芳拉炮：共兩款 HK$390

Jo Malone London聖誕芬芳拉炮 HK$390：共有三款芬芳驚喜

Jo Malone London聖誕芬芳拉炮當中的骰的容量的產品，十分可愛。 聖誕芬芳拉炮以一顆糖果造型包裝吸引你的眼球，不論是自用或是送禮都是一個不二的選擇。聖誕拉炮禮品當中包含三種不同類型的驚喜產品，包括迷利版英國梨與小蒼蘭香水 (9 毫升)、黑莓子與月桂葉手部及身體沐浴凝膠 (15 毫升)，以及羅勒與橙花潤膚乳霜 (15 毫升)，的骰的容量帶去旅行時也是十分合適。

Jo Malone London 聖誕限量版-松木與桉樹

Jo Malone London 聖誕限量版-松木與桉樹十分配合聖誕節

芬芳的松木及活潑桉樹是專屬聖誕節的配搭，若然為家中添置這種香氛工藝蠟燭絕對讓到今年的聖誕節倍感精彩！松木與桉樹互相交織的獨特氣味瞬間令家居煥然一新，當中的居室香氛工藝蠟燭(HK$570/200g)、藤枝擴香組 HK$810 和滿室幽香居室噴霧 (HK$570)的瓶身綴有獨特簡約金屬的外邊，充滿聖誕節的感覺。

Jo Malone London 聖誕限量版：英國梨與小蒼蘭香水 HK$1,150/100ml

Jo Malone London 聖誕限量版：英國梨與小蒼蘭香水 HK$1,150/100ml ，寶藍夜空色的包裝，十分吸引眼球。

寶藍夜空色的包裝，午夜秘藍的感覺充滿神秘感，十分吸引眼球，不像以往簡約風的包裝，Jo Malone London今年特意為聖誕推出限量版的英國梨與小蒼蘭香水，品牌採用剛熟透的梨子去研制清新怡人的梨香，香水配上淡淡的小蒼蘭花香，創出一種醒神怡人的時尚經典香氣，加上香水當中還飄送著廣藿香及麝香的淡香，真是讓人一試難忘。

Jo Malone London 聖誕限量版：玫瑰與木蘭香水 100ml /HK$1,150

Jo Malone London 聖誕限量版：玫瑰與木蘭香水 100ml /HK$1,150

Jo Malone London香水一向以撩人花香味作為品牌的主打，花香味的香水在大部分少女心目中更是擔當一個不可或缺的角色，輕盈而不俗氣的香味讓人「一聞難忘」。今年Jo Malone London更專程為聖誕節調配出一隻全新的香氣，罌粟花糅合大麥的獨特味道再配合罌粟花和性感撩人的玫瑰花香，真是一種獨一無二的香味。筆者更在淡淡的香氣中嗅到一陣陣醇美木香的味道，讓香氣形成不同層次的感性魅力，加上精緻而簡約高雅的藍調包裝，真是讓人很想入手一枝，就算不用，擺放家中作擺設亦很美麗。

網紅經常都在自己的社會交網絡分享Jo Malone London 香水「mix and match」的方法，將香水左配右搭去創出一隻屬於自己的香氣，當日筆者將聖誕限量版的玫瑰與木蘭與英國梨與小蒼蘭香水互相糅合，發現那種香氣是出奇不意的好聞，是一種令人難以忘懷的香氣。相信香水能夠令人留下深刻印象，同時亦是表達個人形象的最直接方法，但想讓香水可以更加持久的話，以下筆者就總結了三個讓香水味更持久的妙招，照著做就可以讓香氣長久地包圍自己的身體上了！

1. 將香水噴於梳子上

如果不希望香味快速消散，就得避免將香水直接噴灑於襯衫，而是將香水噴於梳子上。

女生們可透過梳頭，將香水慢慢地梳進秀髮中。 很多人女生都誤以為將香水噴在衣服上，會讓香水可以保持比較久的時間，但其實不然。不少女生亦曾嘗試將香水直接噴於髮絲上，可是香水很快就會揮發，若想香水更持久，小秘訣是將香水先噴在梳子上，然後透過梳頭，將香水慢慢地梳進秀髮中，這樣一來不僅是身體帶有清雅的香水氣味，當你走動的時候，秀髮也可以飄出出陣陣的香氣。

2. 將香水噴在特定的脈搏點

將香水噴在特定的脈搏點有助於香味的擴散。

女生要僅記將香水噴在動脈處之後不要摩擦，皆因這個動作會破壞香水的結構。 筆者常常看到電視中的明星通常把香水噴在手腕上，其實手腕是身體特定的脈搏點，這些位置通常溫度較為高，隨著脈搏的跳動有助於香味的擴散，除了大家熟知的手腕內側外，其實耳後也是一個很好的脈搏點。但將香水噴灑在手腕處時千萬不要摩擦，因為摩擦時會破壞香水內部的分子結構，從而破壞香水的味道。

3. 噴香水前先使用乳液塗抹

香水當中的分子比較容易被依附在濕潤的皮膚上，保濕過後的皮膚較能使香味更加的持續。

女生們先給肌膚補水再噴香水，是可以讓香水的味道更加持久，如果皮膚很乾燥的話，較乾燥的皮膚更易使香水的味道消散，建議大家先給皮膚噴香水的部位塗一些乳液，皮膚保持濕潤時會比較容易傳導香氣。但是要記住一點，皮膚保濕的過程中最好使用沒有味道或者味道淡一些的乳液，這樣才不會和香水的味道互相摻合。

Jo Malone London所有的聖誕系列盛禮即日起於全線分店登場，以上商品數量有限，售完即止。價錢以官方網站為準。