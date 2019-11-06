【減肥】鄭秀文Sammi減肥新招式 自製「發酵水」減磅去水腫

47歲的鄭秀文(Sammi)是圈中出名的減肥狂人，身材Fit到讓人羨慕，一點贅肉都沒有。Sammi經常在Instagram上分享她的減肥方法和心得。雖然很多人都說Sammi就算不用減肥原本都很瘦，但是其實她曾經也有肥到近130磅的時候，並不是大家所認為的天生瘦底。

難以想像超瘦的Sammi曾經也有肥過，最肥時期更重達130磅！(VCG)

Sammi曾經也是一個有肉地的小肥妹，出道後為了第一次的演唱會就決心減肥，不說不知道原來Sammi以前一點都不喜歡做運動，所以就用極端的節食方法來減磅，曾經一天只吃一隻蝦餃，幾天吃一個蘋果，瘦下來的她更沉迷上「皮包骨」的骨感身形，認為這就是漂亮的標準，Sammi是當時年輕人的當紅偶像，因此帶起了一陣「骨感等於美」的風氣， 人人爭相模仿。

之後經歷了抑鬱症再重新復出的她，明白了以前的極端減肥方式非常不健康，自言尋回了更健康心態的她，作出了更加正面積極的改變，因此開始做了運動和按照健康飲食來減肥。她曾說從來沒有想過自己會愛上運動，也在Instagram上發文反思很後悔以前沉迷「皮包骨」的時候，現在追求的是健美的肌肉體型，她在帖文中表示要從「皮包骨」變成今天的「肌肉mi」一點不容易。Sammi為了減肥和保持最fit身形，絕對是付出了莫大的努力。

Sammi在IG發文表示很後悔以前會有皮包骨就是美的觀念。(sammi_chengsauman@IG)

減肥多年的Sammi嘗試過很多種減肥方法，試過80/20飲食法，即是80%飲食保持清淡，20%放任自己吃喜歡的食物；也試過為減肥戒掉澱粉質20年，可是近半年的Sammi已經改掉了這個習慣，她認為即使減肥也要有足夠的營養，是需要吃東西的。所以她從不吃澱粉改為只吃紅米、糙米、印度米同小米，而不會碰白米飯，因為白米肥沒有纖維又高糖份。

Sammi曾經試過戒澱粉20年，不過後來又改變了飲食習慣。 (sammi_chengsauman@IG)

最近Sammi又有減肥新方法分享給大家，又再次引起網絡上的跟風！這個爆紅的新減肥法就是水克非爾(Water Kefir)，也被稱為「發酵水」，Sammi表示這個方法消水腫效果非常驚人。

最近Sammi就愛上了飲水克非爾來減肥。(sammi_chengsauman@IG)

水克非爾(Water Kefir)又叫Tibi(Tibicos)或Japanese water crystal，是一種發酵飲料，利同水和糖份來發酵製造出水克菌，不同地方的發酵原料都不同，但是都是同一個原理，當中的益生菌對於人體有很多好處。發酵後的水克非爾中含有大量的活性益生菌和維他命，可以幫助腸道健康、排走身體毒素，提升免疫力同改善敏感症狀。

水克非爾菌是一種粒狀固體的益生菌。(kat.e_e.kat@IG)

水克菲爾(Water Kefir)製作方法：

製作水克非爾的方法也非常簡單，只要準備一個大的玻璃樽，然後倒入250ml水(最好使用過濾水)、1匙糖，糖最好使用有機蔗糖、椰糖，再加入1湯匙粒狀的水克非爾菌攪拌，玻璃瓶要留三分之一的空間讓水克非爾發酵膨脹，放在室溫發酵24-48小時後就完成了。飲用時只要隔去水克非爾菌就可以。水克非爾菌亦可重覆加糖加水使用，再次發酵。

水克非爾的製作方法也非常簡單，隔去水克菌後可以加入自己喜歡的水果增添味道。(kat.e_e.kat@IG)

01女生就「水克非爾」這個發酵水的減肥功效，向英國同澳洲註冊營養師楊蒨珩(Stephanie)進行咨詢，她表示水克非爾的確可以間接達到減重的功效，因為水克非爾透過發酵過程產生的益生菌可以幫助促進腸道蠕動，當腸胃健康有改善的時候就可以增加吸引維他命，特別是維他命B，可以增加身體代謝速率，更有效地燃燒脂肪，同時身體的平衡也會變好，變相減體重就會比較容易。

Stephanie也有指出很多醫學研究都有指出人體的腸胃是同免疫系統掛勾，有些人可能食很少東西都減不到肥，燒脂非常慢，可能都同身體裡的一種炎症有關，這種炎症可能是因為身體裡面的荷爾蒙同內分泌失調引起，改善腸胃問題也可以同時舒緩炎症問題，令新陳代謝提高就更容易減重了。

營養師表示水克非爾可幫助促進腸道健康，從而達到減重的效果。(Unsplash)

不過Stephanie強調水克非爾的功效非常個人， 因為每個人腸胃狀態不一樣，所以不同人腸胃所需的益生菌都不同，有人飲了水克非爾有很明顯效果，但有些人卻會沒有效果。另外也有可能是在腸胃的消化過程有很多不同殺菌的胃酸，加上分泌出來的酵素或者酶，都有機會讓水克非爾菌被消滅，所以才會沒有效果出現。而且如果只是偶爾才喝1、2杯水克非爾的減肥效果，一定不比習慣飲用明顯。

最後Stephanie又指有些人的腸胃如果不適合水克非爾菌的話，飲用這個發酵水有機會讓腸胃變差，遇到這個情況最好就停止；另外這個飲料糖份比較多， 所以糖尿病患者最好不要嘗試，就算減肥中的女士也不可以一日三餐用這個飲料代替正餐，會出現營養不平衡的狀況。