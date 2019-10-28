韓國化妝師授「零毛孔」上底妝秘訣　遮泛紅皮膚　補水時間成關鍵

每個敏感肌的女生都會於化妝時花上大量時間，以粉底和遮瑕膏遮蓋泛紅的部位，又深怕用上過多的底妝產品會令妝感變厚；加上如果你正值皮膚乾的狀態，難於上妝之餘亦容易很快就出現出油、浮粉的問題，極之麻煩！不過，原來透過一些上妝小技巧就能輕易改善？

韓國化妝師hlju_hlju經常都會分享化妝貼士予各位女生。(hlju_hlju@Instagram)

韓國化妝師hlju_hlju平日都會在Instagram分享眾多化妝貼士，例如如何針對不同眼形、眉形化出能凸出輪廓的妝容。

不過，更為實用的是，她曾經分享過透薄又能完美遮蓋瑕疵的上妝技巧，拯救一班泛紅肌膚的女生，平日受到困擾的女生大可參考一下！

如何瞬間讓容易泛紅、生粒粒的敏感肌女生，也能擁有一個完美妝容？馬上按圖觀看妝前與妝後效果：

要打造貼服的底妝效果，第一步必定要先為肌膚快速補水急救！化妝師hlju_hlju則會先會把爽膚水配合濕敷方式敷於臉上，約1分鐘後再次用化妝棉擦拭臉部，試圖去除臉上的角質、補水，同時鎮定肌膚，以達降紅、保濕效果。

其後，噴上保濕噴霧或化妝水，再用手輕拍皮膚以加強吸收（不能全乾，可大約到8-9成乾），再次為皮膚進行補水。可藉皮膚上仍留有少量水份時，快速利用粉底掃將粉底塗拭於臉上，及後用粉撲以印壓方式令粉底變得更貼服。接下來，利用細掃並用上層壘方式，把遮瑕膏塗於需要重點遮瑕的地方；然後，用上碎粉掃輕輕以點壓方式掃上一層碎粉定妝。最後，可看看臉上仍有否瑕疵，再於需修飾的位置再次塗上遮瑕膏，以達完美妝感。

按圖觀看步驟：

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一個持久、輕薄、貼服程度高的底妝固然重要，不過水潤唇妝同樣重要！要是底妝完美，不過卻擁有一個即使塗上唇膏仍充滿死皮的嘴唇，絕對會影響整體觀感。化妝師hlju_hlju則亦有拍攝短片，教授大家如何去除死皮。

按圖觀看去死皮前後的上妝效果：

要締造零唇紋、又看似水潤飽滿的雙唇，首先要去除死皮！要是於塗上唇膏過後才浮出來的死皮呢？化妝師hlju_hlju則教導大家可以直接利用小鑷夾和剪刀救忙！

首先，用上小夾將嘴唇上的死皮夾起，不過切忌強行拉扯死皮，而是應該用上剪刀將已經掀起的死皮剪掉，這樣便能瞬間急救，再進行化唇妝的步驟。如想打造更細緻、自然的唇妝效果，可像化妝師hlju_hlju一樣，以唇掃將唇膏逐層點印於唇上，營造好氣色，甚至做到咬唇妝效。不過，如果想要加強保濕，化唇妝前，還是先塗上潤唇膏幫嘴唇做好打底；同時，平日的唇部護理也絕不可忽略！

按圖觀看步驟：