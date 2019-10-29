今年11月的Sogo Thankful Week 2019崇光感謝祭即將展開，Part 1由11月6日至11月17日，共12日，比以往多兩天，似乎想延長優惠期逆市吸客；而Part 2則由11月18日至24日。各大品牌已推出優惠套裝，正是女生們趁減價入手日常美妝品的好時機，但事前必須做足功課，不少套裝以巨大折扣作招徠，實質只以數款試用裝湊成一套，除非你有心水產品想小試牛刀，否則並不化算。面對芸芸美容套裝，最好從口碑好的皇牌產品著手，以下整理了真心抵買又好用的皇牌產品套裝，及SOGO感謝祭購物攻略，祝各位買得心頭好：

每年Sogo Thankful Week開始前，總有大批人龍在門外守候入場，企圖一馬當先買得心頭好。要是不想人迫人，其實還有方法的﹗（羅君豪攝）

Sogo Thankful Week 2019祟光感謝祭Part 1 （11月6日至11月24日）精選皇牌產品套裝優惠：

Kiehl's金盞花系列：詢問度極高 暗瘡肌好幫手

Kiehl’s皇牌金盞花護膚套裝 – 增量裝建議零售價：HK$875（價值：$1,266） 只限11月6日於崇光銅鑼灣店發售（Kiehl’s）

Kiehl’s皇牌金盞花護膚套裝 – 增量裝建議零售價：HK$875（價值：$1,266），只限11月6日於崇光銅鑼灣店發售



1.金盞花植物精華爽膚水 (500ml)

2.金盞花修復精華面霜 (50ml)

3.金盞花植物精華爽膚水(40ml) x 2件

4.醫學維C淡斑精華 (4ml)

5.極緻多效眼部提升精華 (3ml)

6.金盞花修復精華面霜 (7ml)

7.金盞花蘆薈鎮靜保濕凍膜 (14ml)

不論男女，Kiehl’s金盞花護膚系列都是詢問度極高的皇牌產品，萃取金盞花的天然成分，具保濕及鎮靜作用，是轉季護膚的好選擇。而系列的爽膚水更是改善暗瘡肌的好幫手，修復精華面霜是金盞花精華濃度最高的產品，以爽膚水增量裝加面霜的貨裝價錢，就已買到整套皇牌金盞花護膚套裝，當中更含另一皇牌產品—維C淡斑精華的產用裝，想淡斑又怕敏感的女生不妨一試。

【按圖看】其他Kiehl’s金盞花系列優惠套裝：

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Shu uemura潔顏油：貨裝價錢多送100ml

Shu uemura ultime8 黃金琥珀潔顏油450ml套裝$860 (價值$1,825)，只限11月6日在銅鑼灣店。（Shu uemura）

Shu uemura ultime8 黃金琥珀潔顏油450ml套裝$860 (價值$1,825)，只限11月6日在銅鑼灣店。

1. ultime8 黃金琥珀潔顏油 450ml

2. ultime8 黃金琥珀潔顏油 50ml 2支

3. ultime8 黃金琥珀精華水50ml

4. ultime8 黃金琥珀精華 7ml

5. ultime8 黃金琥珀精華面霜 13ml

6. 水潤隔離防曬底霜 7ml

7. unlimited 無限輕透持妝粉底液 5ml

要數好用的卸妝油，Shu uemura的潔顏油必定榜上有名，系列有6款，ultime8 黃金琥珀潔顏油含山茶花精油，標榜卸妝後毋需重複潔面都可以達潔淨效果，可節省購買潔面產品之餘，產品同時有全面修護及緊緻彈性之效。此套裝只以450ml貨裝價錢，就可多得兩支50ml的ultime8 黃金琥珀潔顏油，以貨裝售價計，價值$191，還加送精華水50ml，以貨裝售價計，亦價值$150。還有其他旅行裝，低於半價，相當化算﹗

【按圖看】其他Shu uemura潔顏油優惠套裝：

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Biotherm奇蹟水：套裝價比單支正價還要平

Biotherm皇牌奇蹟水套裝（輕透版）$384（價值$930）41折，只限尖沙咀店。（Biotherm）

Biotherm皇牌奇蹟水套裝（輕透版）$384（價值$930）41折，只限尖沙咀店

1. 皇牌奇蹟水（輕透版）125ml

2. 溫泉爽膚潔面霜50ml

3. 溫泉爽膚潔膚水30ml

4. 皇牌奇蹟水（輕透版）14ml

5. 皇牌奇蹟水（輕透版）14ml

6. 温泉水潤保濕凝膠 15ml

7. 奇蹟水漾嫩膚眼霜 5ml

奇蹟水是Biotherm最受歡迎的皇牌產品，亦是品牌含有最高濃度的Life Plankton水源再生因子的產品，潔面爽膚後使用，可提升後續護膚品的吸收。精明的小資女或許都知道，Sogo Thankful Week內部分優惠套裝，都是以一支貨裝產品加幾件旅行裝湊成，並以該貨裝產品的價錢出售，變相其實跟平日購買正價貨品時加送試用裝的總值無異，但這套皇牌奇蹟水套裝，則以比貨裝價錢還要低的優惠價發售﹗光是皇牌奇蹟水（輕透版）125ml，正價售$480，但套裝只售$384，加一系列旅行裝，雖說旅行裝，但溫泉爽膚潔面霜的分量絕不少﹗

本為Biotherm 奇蹟水的用家，可趁減價入手這套「水源再生奇蹟組合」優惠價$609（價值$1,368）44折，只限銅鑼灣店。套裝包括：皇牌奇蹟水125ml / 奇蹟煥肌修復乳液 75ml /溫泉爽膚潔面霜50ml 溫泉爽膚潔膚水30ml / 温泉水潤保濕凝膠 15ml /皇牌奇蹟水14ml 奇蹟睡眠面膜5ml / 溫泉冰感眼霜3ml / 8分鐘奇蹟面膜1片 /奇蹟化妝袋（Biotherm）

su:m37° 奇蹟活酵肌密精華：「韓國神仙水」 單支正價可獲整套護膚品

su:m37°奇蹟活酵肌密精華套裝優惠價$880（價值$2,833）31折，只限11月14日在尖沙咀店。（su:m37°）

奇蹟活酵肌密精華套裝優惠價$880（價值$2,833）31折，只限11月14日在尖沙咀店。

1. 奇蹟活酵肌密精華 150ml + 12ml

2. 深層淨化黑碳泡泡面膜 100ml

3. 水漾潤澤防曬乳50ml

4. 活膚溫和潔面乳 40ml

5. 奇蹟活酵肌密啫喱爽膚水 20ml

6. 奇蹟活酵緊緻精華8ml

7. 奇蹟活酵肌密乳液 20ml

8. 奇蹟活酵肌密彈力面霜 10ml

9. 水漾補濕啫喱面霜 10ml

10. 水漾補濕潔面啫喱 40ml

11. 水潤亮澤補濕爽膚水 20ml

12. 水潤亮澤補濕乳液 20ml

13. 水潤亮澤補濕面霜 10ml

也許su:m37°在香港未必廣為熟悉，但其皇牌產品—奇蹟活酵肌密精華在韓相當火紅，更有「韓國神仙水」之稱﹗品牌是韓國天然發護膚品的始祖，精選86種根、莖、葉、花、種子，先分別單獨發酵，再結合天然發酵而成。平日一支150ml奇蹟活酵肌密精華正價已是$880，現在以這價錢即可擁有一整套護膚品，當中包括貨裝面膜及防曬乳，還多送奇蹟活酵肌密精華，其他旅行裝容量主要10ml至40ml，相對實用，絕對是真心抵買之選﹗

【按圖看】更多皇牌優惠套裝，同時認識不可不知的品牌人氣皇牌產品：

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入場前必讀購物攻略：

了解各大品牌的優惠套裝，選好心水後，入場前還要好好部署，以下是幾個不可不知的掃貨攻略：